半導体と電子部品の幅広い品揃え™と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、受賞歴のある「Empowering Innovation Together™プログラム」の2022年最終エピソードを公開いたしました。



最終エピソードでは、自律走行搬送ロボット(AMR)の分野の最新動向を詳しく紹介しています。この分野の進歩は、多くの業種で新たな機能改良や画期的な方法での技術の活用を促しています。







「自律走行搬送ロボット(AMR)」最新エピソードについて



AMRが登場したのは1990年代ですが、それ以降、人工知能やコンピューターシステムや5G通信のおかげで、その技術は格段に進歩しています。そうした最先端の技術が盛り込まれたロボットは柔軟性と自律性が格段に高く、工場や倉庫や物流で重宝され、作業効率を大幅に向上させてきました。



ポッドキャスト「The Tech Between Us」の最新エピソード、「Then, Now and Next」動画シリーズ、その他の独自コンテンツを通じて、AMRの基盤になっている強力なアプリケーションやテクノロジーを掘り下げて紹介します。またビジネス・ユースケースの紹介もあります。



今回のポッドキャストでは、マウザーのテクニカルコンテンツディレクターであり、ポッドキャスト「The Tech Between Us」のホストも務めているレイモンド・インが、Akara Robotics(Akara Robotics Ltd.、本社:アイルランド・ダブリン、以下:Akara)の共同設立者でCROのニーヴ・ドネリー氏と対談し、次世代のAMRについて語り合っています。このポッドキャストは、マウザーのウェブサイト、Alexa、Apple Podcasts、Google Podcasts、iHeartRadio、Pandora、Spotifyで視聴できます。





マウザーのコメント



マウザーの社長兼CEO、グレン・スミスは次のように述べています。「技術進歩が進むAMRにより、わが社の工場とサプライチェーンの作業効率と生産性はかつてないほどに向上しました。AMRによって安全かつインテリジェントな方法で作業効率を高められるということを、EITをご覧になる方にさらにご理解いただければ嬉しく思います。」







Akaraのコメント



Akaraの共同設立者でCROのニーヴ・ドネリー氏は次のように述べています。「レイモンドと私はAMRや最新のハードウェアについて楽しく語り合いました。さらに、そうした技術をさまざまな施設に導入するための安全対策についても触れています。最近では、技術が向上しているだけでなく、デザインも洗練されてきました。その結果として登場したコラボレーションロボットは今後何年も活躍すると思います。」



マウザーの「Empowering Innovation Together™プログラム」は2015年より提供を開始し、業界で最も認知されている電子部品プログラムの1つです。プログラムの詳細は下記URLよりご覧ください。

https://www.mouser.com/empowering-innovation



また、マウザーのニュースについては、下記URLからご覧ください。

https://www.mouser.com/newsroom/



マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品を世界最大級の規模で取り揃えており、すぐに出荷可能™です。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。







