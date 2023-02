[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、世界中から珠玉のインディーゲームを発掘し広めていくプロジェクト「GRAVITY INDIE GAMES」において、Co-opアクションアドベンチャー「River Tails: Stronger Together(リバー テイルズ:ストロンガー トゥギャザー。以下リバーテイルズ)」Steam版のアーリーアクセス実施を決定いたしました。時期は今春を予定しています。













■親友2人が作り上げた協力型ゲーム「リバーテイルズ」とは









まもなくSteamのアーリーアクセスに登場する「リバーテイルズ」は、イタリアが拠点のインディーゲーム開発会社、Kid Onion Studio社(キッド オニオン スタジオ)が開発した、美しいアニメーションの3D協力型アドベンチャープラットフォーマーです。





リバーテイルズは、ファープルと呼ばれる猫とフィンと呼ばれる魚の友情物語を描いています。美しい自然の中を旅するファープルとフィンは、それぞれの大切なもののため、協力して仕掛けを解き、待ち受けるボスを倒さなければいけません。

リバーテイルズのコンセプトは、昔、開発者であるGabriele Gangemi(ガブリエレ ガンジェミ)氏とFrancesco Mazza(フランチェスコ マッザ)氏がシチリアで育った幼少期に由来します。

二人は一緒にテレビゲームをするのが大好きでしたが、彼らが求める完璧な協力型アドベンチャーゲームに出会うことはできませんでした。その後、Francesco氏は子供向けアニメのアートディレクターとして、Gabriele氏は数学教師とコマーシャルビデオのディレクターとして、それぞれ10年近く別々の仕事をしていましたが、思い切って自分たちの手で協力型ゲームを作ることにしました。

そして、Kickstarterでクラウドファンディングを募り、2年間の制作期間を経て、いよいよリバーテイルズのアーリーアクセスが目前に迫ってきたわけです。





■意外な組み合わせ? 猫と魚の友情ストーリー









ある日、無邪気な子猫のファープルは、氷の張った山の頂上で、”とても怖いもの”に出会ってしまいます。慌てて川に飛び込み流れに身を任せると、そこは遥か彼方の山の麓でした。そこでファープルは魚のフィンに出会います。不機嫌そうなフィンは、紫色の子猫との出会いを初めは快く思っていませんでしたが、すぐにお互いが助け合えることに気付きます。家に帰りたいファープルと大切なものを奪われたフィン。猫と魚は、それぞれ異なる能力を持ちながらも、一緒に冒険に挑んでいきます。



ファープル







ジャンプして遊ぶのが大好きで、決して疲れを知らない紫色の子猫。

ファープルは走り回ったり、ジャンプしたり、台の上で跳ねたり、ドアを開けたり、川にいる悪者たちを追い払ったりすることができます。でも、他のネコと同じように、水は大の苦手。だから、川に落ちないように気を付けて!



フィン







クールな魚。冷徹で、野心的で、自分のことしか考えていない……と思わせたいようですが、実際はお人好しであることがすぐにわかります。

速く泳ぎ、高く跳び、ロープを引き、台を持ち上げることができます。でも、川にはもっと大きくて意地悪で、なんでも食べちゃう魚がたくさんいるので食べられないように。

それに、魚は陸上では息ができないことも忘れないでくださいね。





このゲームのもうひとつの主役は、川そのものです。この曲がりくねった長い水路はステージごとにそれぞれ特徴があり、さまざまな生き物が住んでいます。道中、新たな友人との出会いもあれば、新たな危険があなたの行く手を阻むことも。川の美しさに気を取られていると、何かを見落としてしまうかもしれません。とくに滝や岩の多い渓谷、暗い洞窟などは、じっくり調べてみてくださいね。







全てのステージで、ゲームの腕前だけでなく、パートナーとのコミュニケーションが試される、斬新でユニークな試練が待ち受けています。協力してパズルを解いたり、川の悪者をやっつけたりするのが「リバーテイルズです。フィンとファープルは住んでいた場所も目的も違いますが、協力してパフォーマンスを発揮できれば、誰も彼らを止めることはできません。





■アーリーアクセスについて









アーリーアクセスでは、ゲームプレイの最初の2ステージを遊ぶことができます。ひとつのステージには、それぞれ3つのレベルと最後にボスが待ち受けています。また、「ビーバーリゾート」という場所も訪れることができるようになっています。



アーリーアクセスで最初に訪れるのは川の森。

ここでファープルとフィンが初めて出会い、協力して進む方法を学びます。



川に潜むピラニアには気をつけましょう! 見た目以上に意地悪かもしれませんよ。





次に探索するのは、カエルの神殿です。一見平和そうに見えますが実はかなり厄介な相手。

フィンとファープルが無傷で済むように戦いましょう。



旅をしていると、いかだに乗った毛むくじゃらのお友達がビーバーリゾートまで乗せていってくれるかも……?

このリゾートには、楽しいミニゲームやおかしな仕掛けで遊ぶことができます。





■一人で遊べる「ローンウルフモード」も実装



このゲームは二人で遊ぶことを推奨していますが、一人で遊ぶことももちろん可能です。1つのコントローラーを半分ずつ使って遊ぶ「ローンウルフ」モードはかなり難易度が高いため、腕に自信のある方はチャレンジしてみてください。



現在オンラインモードはなく、オフラインでの協力プレイに集中して開発を行っています。そのため、ぜひゲームを所持している方のところへ実際に赴いて、一緒に遊んでみてくださいね。

今後、多くの声をお寄せ頂ければ、将来的にオンライン版の開発の可能性もございます。

リバーテイルズへのあたたかい応援をぜひよろしくお願いいたします!











基本情報







GRAVITY INDIE GAMES https://indies.gravityga.jp/







River Tails: Stronger Together



ジャンル:Co-op アクションアドベンチャー



開発:Kid Onion Studio

アーリーアクセス予定日:2023年春

配信地域:グローバル

価格:未定

販売プラットフォーム:Steam (PC), PlayStation, Nintendo Switch, Xbox

Steam URL:

https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/

公式ウェブサイト:

https://gravityindiegames.com/rivertails/(日本語)

https://www.rivertailsthegame.com/(英語)

公式プレスキット:

https://drive.google.com/drive/folders/1lvbikFVfRJnmABJ_gu2XZqXbJ9YPhyQg

公式Twitter:

https://twitter.com/gravity_indie(日本語)

https://twitter.com/RiverTailsGame(英語)

公式Instagram:

https://www.instagram.com/rivertailsthegame/(英語)

公式TikTok:

https://www.tiktok.com/@gravityga(日本語)

https://www.tiktok.com/@rivertailsthegame(英語)

Copyright:

(C)2023RiverTails:StrongerTogether, (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd., (C) Kid Onion Studio







グラビティゲームアライズ株式会社について







会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/





※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※Xboxは、米国Microsoft Corporationの米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。

※PlayStation、PlayStation5は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。



