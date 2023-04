[株式会社 日立製作所]

DXを通じてサステナブルな社会や事業の実現へ







(左から)エクイニクス・ジャパン 代表取締役社長 小川久仁子、Equinix Inc. プレジデント兼 CEO チャールズ・マイヤーズ、 日立製作所 執行役社長兼 CEO 小島啓二、執行役副社長 デジタルシステム&サービス統括本部長 徳永俊昭、 執行役専務 クラウドサービスプラットフォームビジネスユニット CEO 阿部 淳



株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:小島 啓二/以下、日立)とEquinix Inc.(プレジデント兼CEO : チャールズ・マイヤーズ/以下、エクイニクス)は、このたび、協業強化に向けたMOUを締結しました。 このMOUのもと、エクイニクスがLumadaアライアンスプログラム*1に参加し、両社でデジタルソリューションの開発、展開、活用のサイクルを通じて、社会課題に取り組んでいきます。 これまで、日立とエクイニクスは長年パートナーとして、エクイニクスのデータセンターサービスと日立のストレージを中心とした共同ソリューションを提供・拡充してきましたが、昨今のSX(サステナブルトランスフォーメーション)とDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速および両立が求められる市場環境を鑑み、両社の協業を継続的に強化させます。 具体的には、エクイニクスは、日立がPlatform Equinix(R) を活用して、環境配慮型ストレージソリューションをベースに、EverFlex from Hitachi*2 として高品質でサステナブルなハイブリッドクラウドソリューションをグローバル展開することを支援します。 また、検証センターである「Enterprise Hybrid Cloud Solution Center」を開設し、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境において、Platform Equinix上でストレージソリューションの検証を行います。 今後、両社は、日立におけるLumadaのエコシステムと、エクイニクスが持つ世界最大級のパートナーエコシステムを活用し、技術やノウハウを組み合わせながら、DXを一層加速させるソリューションの拡充を図っていきます。*1 2020年11月4日ニュースリリース「社会価値、環境価値、経済価値およびQoLの向上に向けたオープンイノベ

ーションを加速するパートナー制度「Lumadaアライアンスプログラム」をグローバルで開始」

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/11/1104.html*2 お客さまの「導入しやすい価格体系」「フレキシブルな利用」「手間のかからない運用」を実現する、

サービス提供コンセプト。クラウドの手軽さを兼ね備えたAs a service型のソリューション/サービス■日立製作所 執行役副社長 デジタルシステム&サービス統括本部長 徳永 俊昭のコメント 「世界各地で相次ぐ異常気象・自然災害やそれに伴うサプライチェーンの分断、国際的な経済摩擦、さらには感

染症の拡大など、私たちの社会が抱える課題は複雑化・多様化の一途を辿っています。このような環境下におい

て、日立は、「グリーン」、「デジタル」、「イノベーション」を次の成長を担う課題解決手段として、社会と

お客さまに提供する「社会イノベーション事業」に注力しています。「デジタル」の領域においては、日立が有

する多様なプロダクトをデジタル技術で高付加価値化するとともに、パートナーさまとの協創により、新たなLu

madaソリューションの創出をめざしています。 今回、エクイニクスさまとのアライアンス強化により、環境に配慮しながら膨大なデータを超高速に活用するこ

とを可能にするサステナブルなハイブリッドクラウドソリューションを提供できるようになることを大変うれし

く思います。今後、エクイニクスさまとともに、お客さまの業務や、社会インフラのDXを通じてサステナブル

な社会や事業を実現していきます。」■Equinix Inc. プレジデント兼CEO : チャールズ・マイヤーズのコメント 「エクイニクスは、グローバルに245以上のデータセンターを持つ世界のデジタルインフラ企業として、お客さま

やパートナーさまのDXの持続的な推進をご支援させていただいております。エクイニクスは、業界やビジネス

の主要なパートナーさまと協力することで価値を最大限に高め、ビジネスおよび当社が関わる業界全体の変革を

促進します。日立さまのような志を同じくする企業と協力し、革新的なソリューションを提供できることをうれ

しく思います。私たちのサービスを組み合わせることで、デジタルリーダーがDXジャーニーに成功し、

よりサステナブルな社会を実現することができると信じています。」■日立製作所について 日立は、データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現する社会イノベーション事業を推進しています。金融・官公庁・自治体・通信向けITサービスやお客さまのDXを支援する「デジタルシステム&サービス」、エネルギーや鉄道で脱炭素社会の実現に貢献する「グリーンエナジー&モビリティ」、産業流通、水インフラ、ヘルスケア、家電・空調システム、計測分析システム、ビルシステムなどの幅広い領域でプロダクトをデジタルでつなぐ「コネクティブインダストリーズ」と、自動車・二輪車の分野で先進技術を提供する「オートモティブシステム」の事業体制のもと、ITやOT(制御・運用技術)、プロダクトを活用するLumadaソリューションを通じてお客さまや社会の課題を解決します。グリーン、デジタル、イノベーションを原動力に、お客さまとの協創で成長をめざします。2021年度(2022年3月期)の連結売上収益は10兆2,646億円、2022年3月末時点で連結子会社は853社、全世界で約37万人の従業員を擁しています。

■Equinix Inc.について Equinix(Nasdaq:EQIX)は、グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業です。企業のデジタルリーダーは、自社の成功に向けて、信頼できるプラットフォームとしてエクイニクスを選定することで、基盤となるインフラストラクチャをソフトウエアレベルのスピードで相互接続し、集約することが可能となります。エクイニクスは、お客様が競争優位性を向上させる上で必要なあらゆる場所、パートナー、ビジネスの可能性をご提供し、また俊敏な拡張、デジタルサービスの迅速な立ち上げとワールドクラスの体験に加えて、お客様のサステナビリティの目標をご支援することで、価値をより一層高めます。■関連リンク ソフトウェア・デファインド・ストレージ Hitachi Virtual Storage Software Block https://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/products/sds/vssb/

ハイブリッドクラウドソリューションEverFlex form Hitachi https://www.hitachi.co.jp/products/it/everflex/■お問い合わせ先株式会社日立製作所 クラウドサービスプラットフォームビジネスユニット ITプロダクツ統括本部お問い合わせフォーム:https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/it/soft/common/form.jsp?UM_Key=NR以上



