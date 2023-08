[株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド]

第1弾は8/23(水)より全国の店舗にて発売スタート。



株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長:米田幸正、所在地:東京都港区)は「newme by Samantha Thavasa(ニューミーバイサマンサタバサ)」より、2023年秋冬の新作ジュエリーを発売いたします。第1弾は8/23より全国の店頭にて発売スタート。













■特設ページはこちら

ニューミーバイサマンサタバサ

https://www.samantha.co.jp/shop/e/eb2308rb1/



■商品紹介





顔まわりを華やかに演出してくれるピアスシリーズ。

ボリューム感のあるメタルのきらめきが上品に輝き、視線を集めます。



※左から時計回りに

ピアス K10PG ¥20,900

ピアス K10YG ¥27,500

ピアス K10PG ¥25,300

ピアス K10YG×K10WG ¥27,500

ピアス K10PG ¥28,600











K5素材を使用したリング、ピンキーリング、イヤーカフ。5K素材ならではのPGのカラーがフレッシュな印象。シンプルなので重ね付けしやすく、ジュエリーコーディネートを楽しんでいただけます。



※左から

イヤーカフ K5PG ¥12,100

イヤーカフ K5PG×ダイヤモンド ¥18,700

ピンキーリング K5PG×ダイヤモンド ¥23,100

リング K5PG×ダイヤモンド ¥25,300

リング K5PG×ダイヤモンド ¥25,300

9/29 発売予定







金属アレルギーを起こしにくい、「K14 ゴールドフィールド」を使用したシリーズ。

ひねりやメタル感を生かしたシンプルでモダンなデザインに繊細さを融合させた、流行に左右されないメタルジュエリー。角度によってニュアンスを楽しめ、繊細ながらも存在感を放ってくれます。

毎日のコーディネートを選ぶように、その日の気分に合わせてもっと気軽にジュエリーのコーディネートを楽しんで。



※左上のピアスから時計回りに

ピアス K14GF(PG)×クォーツ ¥15,400

ピアス K14GF(PG)+K14GF(YG) ¥13,200

ネックレス K14GF(YG)×メッキ(YG) ¥16,500

イヤーカフ(片耳用) SV925(YGコーティング)×CZ ¥8,250

イヤーカフ(片耳用) SV925(YGコーティング)×CZ ¥10,450

ピアス K14GF(PG)× 淡水パール ¥9,900

ネックレス K14GF(PG)×メッキ(PG)× 淡水パール ¥15,400

一部9/29 発売予定



newme by Samantha Thavasa ブランドコンセプト

"新しい私“との出会い

1つのジュエリーからはじまるStory

大切な思いを形にするPersonal jewelry

newme by Samantha Thavasaと一緒に



■会社概要

商号 : 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表 : 代表取締役社長:米田幸正

設立 : 1994年3月10日

事業内容: バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL : http://www.samantha.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-19:16)