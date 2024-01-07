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【Haten World Championship 2024】7月に日本発Beatbox世界大会を開催！破天 ULTIMATE 2DAYS会場にてチケット先行販売！

［イザナギゲームズ］

『Hatenbeatbox-破天beatbox-』は7月に横浜・1000 CLUBにて日本発Beatbox世界大会『Haten World Championship 2024』を開催することを発表！



株式会社イザナギゲームズ（東京都江東区、プロデューサー兼CEO：梅田慎介）は、7月25日から28日までの４日間、横浜・1000 CLUBにて日本発のBeatbox世界大会『Haten World Championship 2024』を開催します。

従来のソロ部門に加え、タッグ部門、ループステーション部門などの新たな部門の実施を予定しています。
ソロ部門のみならず、タッグ部門、ループステーション部門といった、様々なカテゴリーの世界チャンピオンが決まる大会になります。

また、1月27日、1月28日に行われる破天 ULTIMATE 2DAYSの会場にて、『Haten World Championship 2024』に参加するビートボクサーの一部を発表し、会場限定でチケットの先行販売を行います。

破天 ULTIMATE 2DAYS情報

◆【破天BEATBOXBATTLE 5.0 GRAND CHAMPIONSHIP】
日時 : 1/27(土) 14:00開場 / 15:00開演
場所 : 横浜・1000 CLUB
出場BEATBOXER：NaPoM / WING / Hellcat / ABO ICE / Stitch / Mr. Androide / SXIN / PACMax / TATSUAKI / 妖怪うらに洗い / NishikiGoi / MONSTER / Rentaro / fkd / KIYOZO / RyoTracks / JAY / 寒ブリ / Yuichi / 油揚げ / chinen_boy / ERIK@ / Bly Crepsley / yoh! / RTAB / Rinka / U-ki / Ansh(破天BEATBOXBATTLE 4.5 優勝) and more…

◆【破天共鳴MC&BEATBOXタッグBATTLE 1.0】
日時 : 1/28(日) 14:00開場 / 15:00開演
場所 : 横浜・1000 CLUB
SP SHOWCASE : NaPoM / Jackpot / Jairo / ABO ICE / Stitch / PACMax / Mr.Androide / SXIN
出場TAG：DOTAMA & Fuga / 杏地 & TATSUAKI / D.D.S & DUB-OX / KOPERU & Rentaro / Yella goat & YAMORI / L.B.R.L & Bly Crepsley / MAKA & Yukke / ハハノシキュウ & 油揚げ / 胡桃そら & NishikiGoi / ミステリオ & MONSTER / 梵頭 & 春希 / yukarin & ERIK@ / 泰斗 a.k.a. 裂固 & momimaru / ミメイ & WATARU / KBD & RyoTracks / 句潤 & <coming soon> …

◆【破天BEATBOXBATTLE 5.0 アフターパーティ】
日時：2024年1月27日(土) 19:30～22:30 (イベントの終演時間により前後あり)
場所：横浜・1000 CLUB

◆チケット購入
【DAY1チケット】http://eplus.jp/haten-beatboxb/
【DAY2チケット】http://eplus.jp/haten-kmcb/
【2DAYS通しチケット】http://eplus.jp/haten-2days/
【アフターパーティチケット】https://3291.zaiko.io/item/361387

※アフターパーティチケット種別
・2DAYS割チケット：￥2,500 (対象：2DAYS通しチケットをお持ちの方)
・1DAY割チケット：￥3,000 (対象：DAY1、DAY2いずれかのチケットをお持ちの方)
・アフターパーティーチケット：￥3,500 (対象：アフターパーティーのみご参加される方)

Hatenbeatbox-破天beatbox- SNS公式アカウント

YouTube：https://www.youtube.com/@hatenbeatbox
X(旧Twitter)：https://twitter.com/hatenbeatbox
Instagram：https://www.instagram.com/hatenbeatbox/
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【お問い合わせ先】
株式会社イザナギゲームズ：Hatenbeatboxお問い合わせ窓口
hatenbb@izanagigames.co.jp

破天MICROPHONEとは

破天MCBATTLE、破天BEATBOXBATTLEを主催するマイクバトルイベントブランド。

【破天MICROPHONE SNS公式アカウント】
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イザナギゲームズについて

イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。『Death Come True（デスカムトゥルー）』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしており、2023年11月には、Nintendo Switch(TM)『ディスクロニア: CA - Definitive Edition』をリリース、2024年には、Steam(R)で箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』、鈴木理香完全新作ミステリーアドベンチャー『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』をリリース予定。また、Webtoonにも本格参入しており、Webtoonスタジオ「ツクヨミ」のオリジナル縦読みフルカラー漫画『復讐の隊士 - レベル9999の幕末異世界転生』が、2023年8月27日よりLINEマンガ・ebookjapanで連載を開始している。

・イザナギゲームズ公式サイト
https://izanagigames.co.jp/
・イザナギゲームズ公式Twitterアカウント( @izanagigames )
https://twitter.com/izanagigames

企業プレスリリース詳細へ （2024/01/07-12:46）

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