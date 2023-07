[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]

いつも茨城ロボッツに熱いご声援をいただき、ありがとうございます。



この度、茨城ロボッツでは、B.LEAGUE 2023-24シーズンにおいて、#8 ヘンリー・エレンソン選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。



エレンソン選手はアメリカ出身の26歳。NCAAの強豪マーケット大学からNBAドラフト2016にて1順目18位で指名され、高確率の3Pシュートを武器にNBAキャリアを過ごしました。208cmながらアウトサイドでも存在感を見せ、身体能力も高くアスレティックなプレーにも期待大です。







#8 ヘンリー・エレンソン -Henry Ellenson-





■背番号:8

■ポジション:SF/PF

■身長/体重:208cm/109kg

■生年月日:1997年1月13日

■出身地:アメリカ合衆国

■出身校:マーケット大学

■経歴:

2016 NBAドラフト1巡目18位でデトロイト・ピストンズに入団

2016-19 デトロイト・ピストンズ(NBA)

2019 ニューヨーク・ニックス(NBA)

2019-20 ブルックリン・ネッツ(NBA)

2020-21 ラプターズ905(Gリーグ)

2021-22 オブラドイロCAB(スペイン)

2022-23 ホベントゥート・バダローナ(スペイン)

2023- 茨城ロボッツ



ヘンリー・エレンソン選手コメント





みなさんこんにちは!今シーズンロボッツでプレーできることを楽しみにしています。

日本でプレーする初めてのシーズンとなりますが、これは私自身にとって大きなチャンスだと感じています。

みなさんと試合会場でお会いできることを心から楽しみにしています!



“Hey everyone, I’m excited to say I’ll be joining the Robots for this upcoming season. I’m looking forward to my first season in Japan and I can’t wait for the great opportunity ahead. I’ll be looking forward to seeing everyone at a game here soon!”



マーク貝島GMコメント





NBA2016年ドラフト18位というかなりハイレベルな選手がロボッツに来てくれることになりました。

この1ヶ月間、ジェームズSVHCの5アウトバスケに一番合う選手を探していた中で、最もフィットした選手を見つけたと自負できます。初年度からBリーグのトップ選手の1人になる可能性を十分もった、マルチな選手です。

エリック選手、シェイ選手両者と同時に出ることができるのも大きな強みです。

華麗な実績をベースに、ロボッツのバスケをしっかりと体現してもらえるはずです。

みなさんヘンリーをよろしくお願いします!





選手契約更改状況 (7/4時点)





■新規契約合意

#2 モサクダミロラ選手 (新潟アルビレックスBBから移籍)

#12 松本礼太選手 (琉球ゴールデンキングスから移籍)

#8 ヘンリー・エレンソン選手 (ホベントゥート・バダローナ(スペイン)から移籍)

#22 中村ジャズ選手 (前茨城ロボッツ練習生)



■契約継続合意

#17 山口颯斗選手

#1 トーマス・ケネディ選手

#13 中村 功平選手

#29 鶴巻啓太選手

#7 浅井修伍選手

#25 平尾充庸選手

#11 チェハーレス・タプスコット選手

#21 エリック・ジェイコブセン選手



■退団

#33 林翔太郎選手 (福島ファイヤーボンズへ移籍)

#2 福澤晃平選手 (アルバルク東京へ移籍)

#24 鍵冨太雅選手 (ファイティングイーグルス名古屋へ移籍)

#88 ジャワラジョゼフ選手 (徳島ガンバロウズへ移籍)

#8 多嶋朝飛選手 (大阪エヴェッサへ移籍)

#15 キャメロン・クラットウィグ選手



