[WILLER株式会社]

移動と分野の垣根を超えたCROSS(融合)から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」)は、新潟県を活動拠点とする3人組女性アイドルグループ「Negicco」と連携し、2023年12月2日(土)~3日(日)に、新潟県越後湯沢にある「苗場プリンスホテル」のイベントホール「ブリザーディウム」で開催されるライブ「私をネギーに連れてって in Naeba 2023 supported by サトウ食品」のオフィシャル宿泊・アクセスプラン(https://travel.willer.co.jp/entertainment/negicco/)を販売しました。







Negiccoは、新潟県を活動拠点とする女性アイドルグループで、2003年7月に地元ネギPRのため結成し、2023年で20周年を迎えました。メンバーと主なスタッフも新潟在住という地域に根ざした活動スタイルが特徴で、「にいがた観光特使」を務めており、ご当地アイドルの先駆者としても知られています。



本ライブは、2016年以降毎年12月上旬のスキーシーズンが本格的に始まる直前の週末に開催されており、メンバーが企画した各種イベントとともに苗場プリンスホテルを貸し切って2日間にわたり開催されています。WILLER ACROSSでは、この取り組みに共感し、Negiccoのファンに向けた宿泊プランと、東京及び新潟県内からのアクセスプラン(新幹線/貸切バス)を販売します。



本取り組みは、閑散期や様々な要因で地域への来訪者が減少するタイミングに新たな需要を創造することを目指しており、Negiccoをはじめとした地域に根付くご当地アイドル(キャラクターも含む)と連携することで、地域事業者や地域住民と一緒になって、地域の活性化に寄与できると考えています。今後も、Negiccoの地元・新潟に根差した活動スタイルをサポートすることができ、全国のファンが楽しめるコンテンツとなるような取り組みを検討していきます。



今後も、WILLER ACROSSは、単なる移動手段を提供するのではなく、総合的なエンターテインメント空間を活用し、移動創造および同じ価値観を持つ人のコミュニティ創造を目指し、一体感が生まれることを実感していただける新たな価値創造を進めていきます。



■「私をネギーに連れてって in Naeba 2023 supported by サトウ食品」オフィシャル宿泊・アクセスプラン概要

【実施日】2023年12月2日(土)~3日(日)

【場所】苗場プリンスホテル

【ポイント】

●「私をネギーに連れてって in Naeba 2023 supported by サトウ食品」に合わせたオフィシャル宿泊・アクセスプラン

●全プラン非売品のオリジナルグッズ付き!

●夕食後のNight Party(DJ)にご参加いただけます!(追加代金不要)

●12月2日(土)正午からチェックイン可能!

【募集ページ】https://travel.willer.co.jp/entertainment/negicco/







■Negiccoプロフィール

2003年に結成された新潟発アイドル・ユニット。メンバーはNao☆、Megu 、Kaede。

「にいがた観光特使」を務める。

これまでに西寺郷太、矢野博康、小西康陽、田島貴男、池田貴史、土岐麻子、さかいゆう、堂島孝平、堀込高樹、一十三十一などのアーティストから楽曲提供を受ける。

メンバー個々の活動も行っている。

Negicco オフィシャルサイト:https://negicco.net/



■WILLER ACROSS会社概要

会社名 :WILLER ACROSS株式会社

代表者 :宿谷勝士

所在地 :〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー7階



WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-14:46)