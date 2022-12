[サンエックス株式会社]

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、グレートサンタラン・オーガニゼーションが主催する、病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「グレートサンタラン 2022」にて「リラックマ」がスペシャルアンバサダーとして登場したことをお知らせします。

本イベントは2022年11月27日(日)に大阪城公園で、12月3日(土)に東京・駒沢オリンピック公園で開催されました。







サンタクロースの衣装を着て、楽しくランニングやウォーキングをすることで、その参加費を活用して病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベントです。

世界各地でクリスマス時期に開催されています。

▽詳しくはこちらから

https://www.santa-run.com/





11月27日(日)大阪会場の大阪城公園、12月3日(土)東京会場の駒沢オリンピック公園にサンタの衣装を着たリラックマが登場。

同じくスペシャルアンバサダーの大黒摩季さんが歌う「ら・ら・ら」に合わせ、子どもたちと一緒にステージ上から会場を盛り上げました。

サンタ姿のリラックマは今回が初おひろめ。公園はたくさんのサンタでいっぱいに!

「グレートサンタラン」は3年ぶりの開催となり、スペシャルアンバサダーとして初登場したリラックマは会場を散歩し、参加者の皆さまと楽しいひと時を過ごしました。



●「グレートサンタラン 2022」に関する詳細は各公式HPにてご確認ください

大阪グレートサンタラン公式 HP https://www.santa-run.com/

東京グレートサンタラン公式 HP https://santarun.jp/

~リラックマは2023年に20周年を迎えます~

リラックマは着ぐるみのクマ。

コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▽もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/





■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、自社デザイナーによる100%オリジナルキャラクター商品の製造・販売・ライセンスビジネスを手掛けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、人の心に寄り添い、包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

その不思議な魅力と世界観に多くの人々が引きこまれています。

世界中にキャラクターの癒しの力、優しさを届けるべく、様々なイベント、企業とのタイアップなど企画しています。



(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



