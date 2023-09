[アイダ設計]

この度、株式会社アイダ設計(本社:埼玉県さいたま市大宮区桜木町、代表取締役社長:會田 貞光)は、日本スカッシュ界の普及・発展を目指して活動する団体「株式会社Greetings」主催大会、9月16日 (土)~18日(月祝)に開催される「アイダ設計 Championships Greetings Squash 2023 Autumn」に協賛することをお知らせいたします。







アイダ設計は2022年2月1日(火)より、株式会社Greetingsとのスポンサー契約を続けております。

本社所在地である埼玉県を拠点に活動する株式会社Greetingsの「日本スカッシュ界を普及、発展させたい」という熱い思いに共感し、オフィシャルサポーターとして応援してまいりました。今後も株式会社Greetingsへの協賛を通して、スカッシュの普及・発展のために、より一層のサポート力を強めてまいります。また、ジュニア選手の育成にも寄与することで、未来を担う若い力を応援したいと考えています。



<大会概要>

大 会 名:アイダ設計 Championships Greetings Squash 2023 Autumn

開 催 日 時:2022年9月16日(土)~9月18日(月祝)

開 催 場 所:Greetings Squash Saitama

〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1916-8 ista!日進3F

主 催:株式会社 Greetings

種 目:1.選手権男子

2.選手権女子

3.フレンド男子

4.フレンド女子

5.新人男子

6.小学生5、6年生以下

7.小学生4年生以下

賞 金 額:総額30万円

参 考 URL :https://squash.or.jp/news/13870/



※参加者に配布するTシャツ



<アイダ設計のSDGs>

アイダ設計は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。当社は住空間を提供する企業として、木造建築やZ E H 住宅の促進、安定した品質の供給と技術の継承、環境に負荷をかけない家づくりなどを通じて、地域社会とともに、持続可能な社会の実現に向けた活動を実践していきます。



本リリースの取り組みは、SDGsにおける下記の目標に貢献しています。

目標3 すべての人に健康と福祉を

目標11 住み続けられるまちづくりを

目標17 パートナーシップで目標を達成しよう



スポーツの協賛活動による地域交流・文化振興







アイダ設計ではプロアマ問わず、様々なスポーツ関連のスポンサードを行っています。また、スポーツや文化活動に打ち込む人たちを、大会・イベントの支援を通じて支え、健康の保持増進及びスポーツ振興経済波及効果へ寄与したいと考えております。



( アイダ設計のSDGs:https://www.aidagroup.co.jp/p/activities )



<会社概要>

社 名: 株式会社 アイダ設計

本社所在地: 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地

電 話: 048-650-0222(代)

代 表 者: 代表取締役社長 會田 貞光

株 式: 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立: 1981年1月6日

資 本 金: 2億1,632万円

従 業 員 数: 1,109人(2023年3月31日時点)

事 業 内 容: 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

U R L: https://www.aidagroup.co.jp/



