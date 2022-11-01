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ムスビー／2022年10月の中古スマホ取引数ランキング

ムスビー／2022年10月の中古スマホ取引数ランキング

［株式会社ウェイブダッシュ］

株式会社ウェイブダッシュ（本社：東京都千代田区、代表取締役 河野 由紀）が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」（https://www.musbi.net/） の2022年10月の中古スマホ・中古タブレットランキングを発表いたします。



≪2022年10月の総合ランキング≫
売上順位 ／ 機種名（キャリア）／ 平均価格※（前月比）
【1位】 iPhone SE(第2世代) （SIMフリー国内版） / 28,630円(-2,149円)
【2位】 iPhone8（SIMフリー国内版） / 18,706円(-1,013円)
【3位】 iPhone SE(第3世代)（SIMフリー国内版） / 47,480円(+266円)
【4位】 iPhone11（SIMフリー国内版） / 44,224円(-3,395円)
【5位】 iPhone7（SIMフリー国内版） / 11,954円(-1,359円)
【6位】 iPhone X（SIMフリー国内版） / 26,992円(-1,181円)
【7位】 iPhone XR（SIMフリー国内版） / 29,484円(-3,374円)
【8位】 iPhone12 (SIMフリー 国内版) / 76,252円(+103円)
【9位】 iPhone XS（SIMフリー国内版） / 36,897円(+4,774円)
【10位】 iPhone11 Pro（SIMフリー国内版） / 57,597円(-4,027円)



≪2022年10月のandroid機種別ランキング≫
売上順位 ／ 機種名（キャリア）／ 平均価格※（前月比）
【1位】 Xperia 10 IV SO-52C（NTTドコモ） / 43,470円(-5,872円)
【2位】 Galaxy A22 5G SC-56B （NTTドコモ） / 13,640円(-1,188円)
【3位】 AQUOS wish2 SH-51C（NTTドコモ） / 13,345円(-3,826円)
【4位】 OPPO Reno5 A（Y!mobile） / 20,403円(-640円)
【5位】 AQUOS sense6 SH-54B（NTTドコモ） / 22,942円(-1,752円)

≪2022年10月のタブレット機種別ランキング≫
売上順位 ／ 機種名 ／ 平均価格※（前月比）
【1位】 iPad(第6世代) / 26,416円(-1,457円)
【2位】 iPad mini 6 / 74,321円(+5,604円)
【3位】 iPad Air 2 / 19,250円(+473円)
【4位】 iPad(第5世代) / 25,476円(+1,605円)
【5位】 iPad(第9世代) / 54,591円(+1,443円)

※ムスビーで実際に取引された平均価格、中古携帯のため1台ごとにコンディションが異なります。


■『ムスビー』について
「ムスビー」は、2006年 11 月に商品を売りたい人と買いたい人をウェブ上で仲介するサイトとして開設
2007年10 月には携帯電話機売買専門ページ「ケータイ★アウトレット」を追加
2016年2月に中古スマホ専門サイト「ムスビー」としてリニューアル
現在では登録法人会員 600 社以上、登録個人会員数 50万人以上となり、携帯電話機の仲介サービスサイトとしては国内最大級にまで成長しております。

URL　：　https://www.musbi.net/

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/01-21:16）

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