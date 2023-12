[LINEヤフー株式会社]

ライブ配信を実施する冨澤大智、那須川龍心らに加え、安保瑠輝也や皇治のMMA初挑戦、平本蓮 vs YA-MANの因縁マッチなど2023年を締めくくる豪華カードを予定



LINEヤフー株式会社は、「LINE」アプリ内の動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて、新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」とのコラボにより大晦日恒例の格闘技イベント『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』の大会一部を無料ライブ配信します。





特設ページ:https://lin.ee/xcKuLaT/lntl/pre



『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』は、日本最高峰の格闘技イベント「RIZIN」が2023年12月31日(日)にさいたまスーパーアリーナにて開催する大会です。「LINE VOOM」は、「ABEMA」とのコラボレーションにより、12月30日(土)15時30分より行われる本大会の前日公開計量に加え、冨澤大智選手、那須川龍心選手、弥益ドミネーター聡志選手らが登場する、大会当日の第1試合から第4試合を無料ライブ配信します。加えて、大会当日までの1週間、関連するショート動画などを配信予定です。2023年の締めくくりに、また今年の「RIZIN」の総まとめとして、本大会を「LINE VOOM」でもお楽しみいただけます。



■『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』配信概要

配信期間:2023年12月26日(火)~

配信アカウント:『ABEMA』LINE公式アカウント https://lin.ee/9SQZ6p4/lntl/oapre

※継続してご覧いただく際には、アカウントの「フォロー」をお願いします。

配信内容(予定):

・「RIZIN」関連ショート動画

・前日公開計量 2023年12月30日(土)15:30ごろ(ライブ配信)

・当日直前番組~第4試合 2023年12月31日(日)(ライブ配信)



ライブ配信カード:

第1試合 YUSHI vs 平本丈

第2試合 那須川龍心 vs シン・ジョンミン

第3試合 篠塚辰樹 vs 冨澤大智

第4試合 弥益ドミネーター聡志 vs 新居すぐる



■ABEMA PPV ONLINE LIVE『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』概要

配信日:12月31日(日)13:00 配信開始(14:00 大会開始)

見逃し視聴:配信終了後 ~ 1月5日(金)23:59

配信方法:PPV(視聴にはチケット購入が必要です。詳しくは下記番組ページをご覧ください)

番組ページ:https://abema.tv/live-event/fcaa0a01-2510-40c8-be7c-f06da5f11ab5





<「LINE VOOM」について>

「LINE VOOM」は、「LINE」アプリ内でショート動画などが楽しめる動画プラットフォームです。さまざまなジャンルの動画コンテンツが集まっていて、「LINE VOOM」画面内の「おすすめ」では見れば見るほどに、ご自身の関心が高いジャンルや人気の動画がレコメンド表示される仕組みとなっています。また「フォロー中」では自分でフォローしたクリエイターや企業アカウントの投稿を見ることができます。「LINE VOOM」は、個々人に最適化された動画コンテンツとの出会いやエンタメの楽しさを提供することで、ユーザーの毎日を彩る存在となることを目指しています。



「LINE VOOM」:https://lin.ee/9WyDVM1/lntl/Pre ※スマホ専用URL

「LINE VOOM」公式サイト:https://lin.ee/NMN8bx2/lntl ※スマホ専用URL

「LINE VOOM」LINE公式アカウント:https://lin.ee/48Yl9Mk/lntl/Pres

「LINE VOOM」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LINEVOOM_Japan



