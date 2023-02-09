【NBA RISE TO STARDOM】NBAオールスター…
［グラビティゲームアライズ株式会社］
グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)は、日本国内開発、日本人に向けたNBA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)』において、本日より期間限定イベント「SATURDAY NIGHT HEROES DUNKERS vs 3PSHOOTERS」を開催いたします。
■期間限定イベント「SATURDAY NIGHT HEROES DUNKERS vs 3PSHOOTERS」開催
アメリカ現地での開幕まで、およそあと1ヶ月と迫ったNBAオールスター。
今回は、オールスター前夜の祭典を熱狂させた、スラムダンク・3Pコンテスト王者たちがNBAライズで激突！
今回のイベントでは、「DUNKERS」と「3P SHOOTERS」、2つの特別チームを対戦相手として試合を行います。試合を行うと、対戦相手に応じたイベントポイントを獲得でき、ポイント交換所でイベント限定選手カードやさまざまな豪華報酬がゲットできます。また、それぞれのイベント特別チーム相手に「クラッチプレイで〇回勝利する」などのイベントポイントを一挙にゲットできる限定ミッションもありますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
なお、連動オファーの対象選手をチームに編成すると、試合終了時に獲得ポイントブーストもつきます。対象選手をチームにうまく編成して、効率よく報酬をゲットしましょう！
さらに、イベントポイントやイベント限定オファーのチケットが手に入るイベント連動ログインボーナスも開催します。
毎日ログインするだけでイベントポイントがゲットできますよ！ ぜひポイント交換所で好きなアイテムと交換しましょう。
※本イベントは再度開催する場合がございます
開催期間：2023/2/9(木)メンテナンス終了後～2023/2/22(水)13:59
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/sslozq/
・イベント限定オファー「EVENT OFFER -DUNKERS & 3PSHOOTERS-」登場！
このオファーで獲得した対象選手をチームに編成すると、期間限定イベント「SATURDAY NIGHT HEROES DUNKERS vs 3PSHOOTERS」で試合を行った際に獲得ポイントブーストがつきます。お楽しみに！
※本オファーや新規追加選手は期間終了後も、再登場する場合があります。
開催期間：2023/2/9(木)メンテナンス終了後～2023/3/2(木)13:59
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/mnidma/
※本リリース内の内容は予告なく変更となる場合がございます。
▼『NBA RISE TO STARDOM』はApp Store、Google Play ストアで好評配信中
https://nba-rise.onelink.me/r1ch/124d5caf
『NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)』とは
日本で開発、運営をおこなう唯一のNBA公式オンラインシミュレーションゲームです。ステフィン・カリー、ジェームズ・ハーデン、デリック・ローズなどの現役スター選手はもちろん、大活躍中の渡邊雄太や八村塁、さらにケビン・ガーネットやティム・ダンカンなど歴代のレジェンド選手まで、新旧のNBA選手が450名以上実名で登場します。自分だけのオリジナルチームを作ってシーズン優勝を目指そう！
【基本情報】
タイトル：NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)
ジャンル：スポーツ
対応OS：Android 7.0以上 / iOS 11.0以上
価格：基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)
配信開始日：2021年11月24日(水)
公式サイト：https://nbarisetostardom.com/
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg
公式Twitter：https://twitter.com/NBA_RISE
コピーライト： (C) 2022 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.
The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. (C) 2022 NBA Properties, Inc. All rights reserved.
The NBPA identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of the National Basketball Players Association. and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players, Inc. (C) 2022 the National Basketball Players Association. All rights reserved.
【グラビティゲームアライズ株式会社 会社概要】
会社名：グラビティゲームアライズ株式会社
英文社名：GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.
所在地 ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F
設 立：2019年7月1日
URL：https://gravityga.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-21:46）
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