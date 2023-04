[アスエネ株式会社]

特別基調講演に登壇しAPAC全体のネットゼロ促進を訴求



アスエネ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:西和田 浩平、以下「当社」)のシンガポール法人であるAsuzero Singapore Pte. Ltd.(本社:10 Anson Road #05-01, International Plaza Singapore、以下「Asuzero Singapore」)は、4月18日(火)~4月20日(木)にシンガポールで開催された「Asia Climate Forum 2023」に出展しました。本フォーラムでは、カントリーマネジャーである濱田雅章が特別基調講演を行い、CO2見える化・削減の意義について話しました。







「Asia Climate Forum 2023」はアジア地域における気候変動問題についての対話と協力を目指し、政策立案者、専門家、市民社会グループ、民間セクターなど様々なステークホルダーが集まることで気候変動の緩和と適応に関する知識、経験、ベストプラクティスを共有する場となっています。





Asuzero Singaporeでは、日本でのTCFDフレームワーク遵守を奨励する環境と知見を生かし、APACに拠点を置く企業のネットゼロ経営の支援を提供しています。本フォーラムでは、カントリーマネジャーである濱田雅章が特別講演を通じ、CO2排出量見える化の大切さに加え、APAC全体でネットゼロを目指し協力していくことの重要さについて訴求しました。









Asia Climate Forum 2023について







Asia Climate Forum(アジア気候フォーラム)は、気象・水文分野の主要なステークホルダーと世界中で活躍する企業が集うイベントです。気候変動に関する国際協力の促進や意識の向上、行動の喚起を図る目的で開催されています。



第8回目となるAsia Climate Forum 2023は、気候変動抑制技術、気象モニタリングサービス、気象・水文気象機器、洪水防止・軽減、大気質管理・制御の分野において活躍する企業が出展しました。3日間の会期中では、官公庁、民間企業、学術機関、メディアから、業界の専門家やリーダー、科学者、政策立案者、投資家など15,000人以上の来場者が訪れました。



アスゼロは、本イベントに出展およびビジネスプレゼンターとして初参加しました。CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「アスゼロ」を紹介しました。また、主要なステークホルダーとの交流を通じて、APACにおける脱炭素化への関心の高さと必要性を再認識する機会となりました。Asuzero Singaporeは、APACに拠点を置く企業のネットゼロ経営の支援をさらに拡大していきます。









展示会概要







展示会名:Asia Climate Forum 2023

会場:SUNTEC CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE, SINGAPORE

会期:4月18日(火)- 4月20日(木)

主催:MMI Asia Pte. Ltd.

WEBサイト:https://www.asiaclimateforum.com/









「アスゼロ」について













「アスゼロ」は、複雑だったCO2排出量算出業務をカンタンにサポートする、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービスです。温室効果ガス・CO2排出量の算出・可視化、削減・カーボンオフセット、Scope1-3のサプライチェーン排出量の報告・情報開示を支援します。

アスゼロは、2022年より英語版でのサービスを開始しており、シンガポールをはじめとするAPAC各国での利用拡大を推進しています。



<主な特長>

・請求書などをAI-OCRでスキャン、お客さまの業務工数を削減、カンタンにCO2見える化

・CDP認定の気候変動スコアリングパートナーとしての豊富な実績によるSXコンサルティング

・GHGプロトコル*に基づいた、各種イニシアチブ(CDP・TCFD・SBTなど)の報告支援

・製品LCA*機能により、製品・サービス単位のCO2排出量の算定が可能

・CO2クレジットオフセット、クリーン電力調達などの脱炭素ワンストップソリューションを提供

・GHG排出量算定の国際規格ISO14064-3の第三者検証により、システムの妥当性を保証済み

アスゼロサービスサイト:https://earthene.com/asuzero









アスエネ 会社概要







会社名:アスエネ株式会社

事業:CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「アスゼロ」

ESG評価クラウドサービス「ESGクラウドレーティング(ECR)」

再エネ調達コンサルティングサービス「アスエネ」

資本金:25億2,681万円(資本剰余金含む)

代表者:代表取締役CEO 西和田 浩平

株主:経営陣、インキュベイトファンド、環境エネルギー投資、STRIVE、

パビリオンキャピタル(シンガポール政府/テマセク傘下ファンド)、

Salesforce Ventures、SBIインベストメント、GMO VenturePartners、

Sony Innovation Fund、GLIN Impact Capital、Axiom Asia Private Capital等

創業:2019年10月

住所:東京都港区虎ノ門1丁目17−1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階 CIC TOKYO

URL:https://earthene.com/corporate/









Asuzero Singapore 会社概要







会社名:Asuzero Singapore Pte. Ltd.

事業:CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「アスゼロ」

カントリーマネージャー:濱田雅章

設立:2022年11月

住所:10 Anson Road #05-01, International Plaza Singapore



