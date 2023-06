[株式会社 Brave group]

2023年6月24日(土)にデビュー配信決定! 本日正午よりTwitter始動!



株式会社RIOT MUSIC(本社:東京都港区、代表取締役:武田洸樹、以下「RIOT MUSIC」)は、自社が運営するバーチャルミュージックレーベル「Blitz Wing」から新人アーティストの伊月知世(いつき ちせ)と白河しらせ(しらかわ しらせ)の2名がデビューすることをお知らせいたします。







RIOT MUSICに所属するアーティストは、それぞれ歌に対してテーマを掲げて活動しています。

伊月知世は『愛憐』をテーマに「私の歌を聴く皆が、苦しいものから救われますように」という願いを胸に。

白河しらせは『共感』をテーマに「私の歌が、聴く人の思い出に重なって心が癒されますように」という想いを胸に、皆様に愛されるような活動を目指していきます。

また、この本リリースと同時刻にTwitterでの活動を開始しております。

なお、YouTubeでの初配信は、伊月知世が6/24(土)の19時、白河しらせが19時30分の開始を予定しております。

是非TwitterのフォローとYouTubeのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。



【シンボルアート・ロゴデザイン】

伊藤ユキノブ(RICOL)https://twitter.com/yknb_i

ほしのみか(RICOL)https://twitter.com/design_hoshino



伊月知世プロフィール







映像クリエイター兼アーティストの女性。

幼少期に音痴と言われ、負けず嫌いな性格が影響した結果、歌を猛練習したことがある。

その後、音楽に人生を救われたことをキッカケに、「音楽で生きていきたい」と強く想うようになった。

そしてRIOT MUSICと出会い、音楽の世界に足を踏み入れた。

カッコイイ大人に憧れており、形から入ろうと色々買って試すことが多い。

作業に夢中になると食事を忘れてしまうことがある。



Twitter:https://twitter.com/chise_i_BW

YouTube:https://www.youtube.com/@CHISEITSUKI



【スタイリスト】

イラスト:noka https://twitter.com/nokachoco114

モデル:ナナメ https://twitter.com/7name_

白河しらせプロフィール







ハンドメイド作家兼アーティストの女性。

幼少期に歌を褒められたことをキッカケに、その頃から歌で生きていくことを決めていた。

学生時代、青春の全てを歌に注ぎ込み、音楽活動に専念。

卒業後、インターネットやライブを通して自分の歌の世界を広げるためにRIOT MUSICへの所属を決意する。

緊張しいで、かなりのマイペースで、引きこもりで、自分の部屋を楽園と呼んでいる。

動物や可愛いものが大好き。



Twitter:https://twitter.com/shirase_s_BW

YouTube:https://www.youtube.com/@SHIRASESHIRAKAWA



【スタイリスト】

イラスト:ももしき https://twitter.com/momoshiki

モデル:柴生かなた https://twitter.com/shibafs





RIOT MUSICとは







RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。



アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。



世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。



また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



Official Site:https://riot-music.com/

Twitter:https://twitter.com/RIOTMUSIC_info



会社概要





株式会社RIOT MUSIC

・会社名:株式会社RIOT MUSIC

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・代表者名:代表取締役 武田洸樹

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP事業



株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/group-companies/



