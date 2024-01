[イザナギゲームズ]

本日1月5日(金)19時より、VRアジト(MyDearest)チケット先行予約受付開始!海渡 翼さん、市川美織さん、小林愛香さんら8名が出演予定!



株式会社イザナギゲームズ(東京都江東区、プロデューサー兼CEO:梅田慎介)と、MyDearest株式会社(東京都中央区、代表取締役CEO:岸上健人)は、数々のゲームアワードを受賞したVRゲームの金字塔『東京クロノス』のリーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」を、2024年3月30日~31日に渋谷区立文化総合センター大和田、伝承ホールにて実施することを発表、出演者を公開いたしました。

全公演共通で、海渡 翼さん(神谷 才 役)、市川美織さん(雨白咲恵 役)、小林愛香さん(神谷ジュリ 役)、和久井 優さん(雨白 雪 役)、土田 卓さん(神谷無斗 役)、平野勲人さん(神谷宇斗 役)、31日(日)2公演に廣瀬大介さん(神谷衣緒 役)、石川由依さん(神谷雹夏 役)が出演を予定しています。出演者追加情報やグッズ販売については、リーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」公式Xアカウントより順次発表予定です。



本日1月5日より、ユーザー参加型共犯者コミュニティ「VRアジト」(MyDearest)先行チケット予約受付を開始いたしました。



VRアジト(MyDearest)先行予約:2024年1月5日(金)19:00 ~ 1月11日(木) 23:59

https://mydearest.net/4aD2Jbj

大人気VRゲーム「東京クロノス」完全新作ストーリーついに舞台化!

出演者コメント



海渡 翼さん(神谷 才 役)

リーディングステージ「東京クロノス渋谷隔絶編」にて神谷才役で出演させていただきます。

複雑な立場、心境にある才がどのように物語を展開していくのか、そして、それをどう演じていくか今からとても楽しみです!

皆様の心に残る作品にできるよう頑張ってまいります!

よろしくお願いします!



市川美織さん(雨白咲恵 役)

リーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」で雨白咲恵役を務めさせていただきます。

私自身、初めての朗読劇で緊張と楽しみな気持ちが入り混じっています♪

VRゲームから飛び出したこの物語をリアルでより楽しんでいただけるよう頑張ります!

よろしくお願い致します!



石川由依さん(神谷雹夏 役)

ダークな世界観にドキドキしながらも、とにかく先が気になって仕方がなくて一気に読んだ「渋谷隔絶」。「東京クロノス」の外伝ですが、プレイしたかどうかは関係なく沢山の方に知ってほしいとずっと思っていました。そんな「渋谷隔絶」が朗読劇となって皆さんにどう響くのか、今から楽しみです。“渋谷”でお待ちしています。



リーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」出演者

リーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」について



公演名:リーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」

公演場所:渋谷区立文化総合センター大和田 伝承ホール

(東京渋谷区:https://shibu-cul.jp/denshohall)

リーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」公式Xアカウント:

https://twitter.com/chronos_reading

リーディングステージ「東京クロノス 渋谷隔絶」公式サイト:

https://ame-tsuchi.co.jp/chronos_reading/



公演日・開演時間:

2024年3月30日(土) 13:00 / 18:00

2024年3月31日(日) 12:00 / 17:00

※開場は開演の30分前となります。



脚本・演出:山田英真

主催:アメツチ



絶対に君を守ってみせる――

隔絶された街でコロシアイ選挙が始まる!



完璧な兄、不穏な叔父、奔放な姉貴分、そして最愛の人……あなたは誰を殺しますか?

大人気VRゲーム「東京クロノス」完全新作ストーリーついに舞台化!



▶️出演者

3月30日(土)、31日(日)4公演共通

神谷 才 役 海渡 翼

雨白咲恵 役 市川美織

神谷ジュリ役 小林愛香

神谷 累 役 (後日発表)

雨白 雪 役 和久井 優

神谷無斗 役 土田 卓

神谷宇斗 役 平野勲人



3月30日(土)2公演

神谷衣緒 役 (後日発表)

神谷雹夏 役 (後日発表)



3月31日(日)2公演

神谷衣緒 役 廣瀬大介

神谷雹夏 役 石川由依



▶️公演チケット販売概要

チケットは2024年1月5日(金)からユーザー参加型共犯者コミュニティ「VRアジト」(MyDearest)の先行予約が開始いたします。



・ユーザー参加型共犯者コミュニティ「VRアジト」(MyDearest)先行予約

販売期間:2024年1月5日(金)19:00 ~ 1月11日(木) 23:59

結果発表:2024年1月18日(木)

チケット受付URL:https://mydearest.net/4aD2Jbj



・主催先行予約

販売期間:2024年1月19(金)19:00 ~ 1月25日(木)23:59

結果発表:2024年2月1日(木)

チケット受付URL:http://confetti-web.com/tokyochronos



・チケット価格

S席:8,800円

A席:6,600円



※チケットのご購入には、「カンフェティ」のアカウント登録(無料)が必要となります。



VRゲーム「東京クロノス」作品紹介



-私は死んだ、犯人は誰?-



クロノスユニバースの始まりとなった作品。

誰もいない渋谷から幼馴染8人と脱出を目指すミステリーアドベンチャーゲーム。

「私は死んだ。犯人は誰?」という謎のメッセージ。

脱出方法はこの現象を起こしている犯人を見つけ出し、殺すこと――。





















監督:柏倉晴樹 (『楽園追放 -Expelled from Paradise-』モーション監督)

プロデューサー:三木一馬(『ソードアート・オンライン』プロデューサー)

キャラクターデザイン:LAM(takt op./プロセカライブ 3rd and more)

声優:上村祐翔 /石川由依/柚木尚子/木戸衣吹/朴 璐美/櫻井かおり/植田圭輔/梶 裕貴/木村良平

劇中歌:藍井エイル「UNLIMITED」/ASCA「Mirage」「光芒」



The Steam Awards 2019 BEST VR BRONZE受賞

CAMPFIRE エンタメ賞受賞

ファミ通・電撃GAME AWARD 2019 ノミネート

Oculus Essentials 選出

東京クロノス&アルトデウス:ビヨンドクロノス ツインパック について



数々のゲームアワードを受賞したVRゲームの金字塔「東京クロノス」と「アルトデウス:ビヨンドクロノス(アルトデウス: BC)」がツインパックとしてNintendo Switch版で2024年に発売決定!



東京クロノス&アルトデウス:ビヨンドクロノス ツインパック特設サイト

https://mydearestvr.com/products/switch_tcabc.html



本年発売予定!お楽しみに!

■ 作品詳細

タイトル: 東京クロノス&アルトデウス:ビヨンドクロノス ツインパック

対応ハード: Nintendo Switch

開発: 株式会社イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)/MyDearest株式会社(MyDearest Inc.)

販売:株式会社イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)

ジャンル: VRアドベンチャーゲーム

プレイヤー: 1名

販売時期: 2024年(予定)

価格: (未定)

MyDearestについて



MyDearestは「人生を変えるような物語体験をつくり、届ける」をミッションとしてオリジナルIPのVRゲームを中心に開発するエンターテインメントスタートアップです。代表作には『東京クロノス』『アルトデウス: BC』『ディスクロニア: CA』などがあり、Meta Quest 2やPlayStation VR2におけるローンチタイトルへの選出や、Meta Storeでのユーザー評価世界一(Road to VR調査)の複数タイトルでの獲得、国内外での数々のゲームアワードを受賞しています。

・MyDearest公式ウェブサイト

https://mydearestvr.com/

・MyDearest公式Xアカウント( @MyDearestVR_JP )

https://twitter.com/MyDearestVR_JP

・MyDearest公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCzYfmRE2d6uWI3WorYAbXTw/videos

・ユーザー参加型共犯者コミュニティ「VRアジト」

https://discord.com/invite/vragit





株式会社イザナギゲームズ

イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。『Death Come True(デスカムトゥルー)』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしており、2023年11月には、Nintendo Switch(TM)『ディスクロニア: CA - Definitive Edition』をリリース、2024年には、Steam(R)で箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』、鈴木理香完全新作ミステリーアドベンチャー『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』をリリース予定。また、Webtoonにも本格参入しており、Webtoonスタジオ「ツクヨミ」のオリジナル縦読みフルカラー漫画『復讐の隊士 - レベル9999の幕末異世界転生』が、2023年8月27日よりLINEマンガ・ebookjapanで連載を開始している。・イザナギゲームズ公式ウェブサイト

https://izanagigames.co.jp/

・イザナギゲームズ公式Xアカウント( @izanagigames )

https://twitter.com/izanagigames

・イザナギゲームズ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/IzanagiGamesChannel

・イザナギゲームズコミュニティDiscordサーバー

https://discord.gg/8ZJ3Ju7AKx



アメツチについて



株式会社イザナギゲームズの子会社。

2019年、プロデューサーの安藤匠郎と主宰・演出・脚本の山田英真により結成された演劇プロジェクト。

映像演出からストレートまで、表現方法に拘らず物語を演出する上での最適解を模索する、マルチモーダルエンターテイメントを掲げている。



アメツチ公式Xアカウント( @ametsuchi_stage )

https://twitter.com/ametsuchi_stage

アメツチ公式Instagram( @amatsuchi_stage )

https://www.instagram.com/amatsuchi_stage/





・Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。

・Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



