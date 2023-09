[株式会社 丸紅フットウェア]

2023年10月6日(金)より「MOCTOBER 2023」ノベルティキャンペーンも開催 特設ページを公開 URL: https://merrell.jp/pages/lp_moctober_2023



米国アウトドアブランドMERRELL(メレル、輸入総代理店:株式会社丸紅フットウェア)は、2023年に発売以来、JUNGLE MOCのスポーツタイプとして革新的な機能性と履き心地が人気の「JUNGLE EVO (ジャングル エボ)」を秋冬スペックにアップデートさせた新作「JUNGLE MOC EVO WINTER WATERPROOF (ジャングル モック エボ ウィンター ウォータープルーフ)」とJUNGLE MOC EVO WINTER MID WATERPROOF (ジャングル モック エボ ウィンター )」を9月29日(金)より発売致します。







チューバッカスエード&透湿防水機能でスタイルとテクノロジーを両立!





「JUNGLE EVO」は、「JUNGLE MOC」の遺伝子を継承しつつ、トレイルランニングシューズの開発で生まれたハイパフォーマンスミッドソール ”FLOATPRO”を搭載し、「JUNGLE MOC」の革新的アップデートを実現した1足です。この度、「JUNGLE EVO」に更なる活用シーンの拡大を求め、シーズンアプローチとして「秋冬仕様」にアップデートした新作「JUNGLE MOC EVO WINTER WATERPROOF」とJUNGLE MOC EVO WINTER MID WATERPROOF」が登場します。



当製品の注目すべきポイントは、機能美且つディテールに富んだアッパー構造です。撥水加工を施した毛足の長いチューバッカスエードがリッチな風合いを演出します。また、アッパーの下層部にはレザーの上からラバープリントを施すことで、耐久性と更なる撥水性の向上を実現します。そして履き口にはネオプレン素材を使用したことで、フィット感や快適性に大きく寄与します。ミッドタイプは再度にバンジーコードを施したことで、デザインアクセントとしても機能します。



更に、当シューズ最大のメリットはブーティ構造の”透湿防水メンブレン”を搭載したことです。ロータイプ、ミッドタイプ両方に搭載しているため、雨の日の足元をデザインから選ぶことが出来、また使用用途も大幅に広がります。



足を優しく包み込むフリースライニングからレース・ウェビング・フットベッドカバー全てリサイクルポリエステル素材で構成したことも、環境の負荷軽減を意識した現代JUNGLE M)OCと言えるポイントです。



もっと「JUNGLE MOC」が好きになるMOCTOBERコンテンツ ~ EXPLORE THE ORIGIN ~ を公開!





ブランド40周年となる2021年より、秋の恒例ブランドキャンペーンとして毎年開催している「MOCTOBER」は、「JUNGLE MOC」を筆頭にMERRELLが先駆者となるアフタースポーツシューズの多様なラインナップをご紹介することで、その履き心地をよりよく知って頂く機会として毎年好評を博しております。



本年は「JUNGLE MOC」が誕生して25周年という記念すべきタイミングでもあることから、1998年に誕生して以来現在に至るまでの変遷や開発秘話など、より多くの方々に「JUNGLR MOC」知って頂き、もっと「JUNGLE MOC」を好きになって頂けるようなコンテンツ ~ EXPLORE THE ORIGIN ~ を2023年10月1日(日)より公開致します。



【 MOCTOBER 2023 】~ EXPLORE THE ORIGIN ~

URL: https://merrell.jp/pages/lp_moctober_2023



グランドオープンでは、超限定商品とスペシャルなノベルティを用意!







2023年10月6日(金)よりMERRELL直営店、オンライストアやその他取り扱い販売店にて開始する【MOCTOBER キャンペーン】では、対象店舗にてMERRELLシューズをご購入されたお客様にブランドを象徴するモックシューズ「JUNGLE MOC」に合わせて履くことをイメージし、デザインから素材・カラーまで拘ったオリジナルワッフルソックスを先着にてプレゼントいたします。





※在庫がなくなり次第終了となります。

※ソックスのカラー指定はできません。

※対象店については、店頭にてご確認願います。



製品概要





名称:JUNGLE MOC(ジャングル モック) ※オリジナルカラーのみ

●サイズ ・ カラー:

[MENS] 25.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ MIDNIGHT, GUNSMOKE, PEWTER, CLASSIC TAUPE

[WOMENS] 22.5 - 25.0cm ・ MIDNIGHT, GUNSMOKE, PEWTER, CLASSIC TAUPE

●販売価格:¥15,400 (税込)

●販売場所:MERRELL直営店、MERRELL公式オンラインショップ、その他MERRELL取り扱い販売店



MERRELL(メレル)とは





世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。



1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト:https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY:https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q



