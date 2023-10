[株式会社ソラコム]

産業機械の温度、振動などの動作を機械学習を用いて分析、アプリで確認



株式会社ソラコム(本社:東京都港区、代表取締役社長 玉川憲)は、アマゾン ウェブ サービス (以下、AWS)が提供するエンドツーエンドのシステム「Amazon Monitron(アマゾン モニトロン)」のゲートウェイとセンサー、およびSORACOM IoT SIMとルーター、その他部材がセットになった「SORACOMセルラーパック for Amazon Monitron」を、デバイス通販サイト SORACOM IoT ストアで2023年10月17日より提供開始します。





Amazon Monitronは、機械学習を用いて産業機器の異常な状態を検出し、予知保全を可能にするシステムです。



「Amazon Monitron」は、振動に関する国際規格 ISO 20816や機械学習モデルを用いて産業機器の異常な状態を検出し、予知保全を可能にするシステムです。セット内容は、振動・温度データをキャプチャするセンサー、データを安全に AWS クラウドに転送するゲートウェイに加えて、異常なパターンを見つけ出す機械学習サービスや、機械内の潜在的な障害を追跡するモバイルアプリとなっています。既存の産業機械にもセンサーを取り付けることで計測を開始できる手軽さが特徴です。2023年7月より日本の技術基準に適合したAmazon Monitron センサー及びゲートウェイを購入可能になりました。



Amazon Monitronは、ファン、ベアリング、コンプレッサー、モーター、ギアボックス、ポンプなどの産業装置に取り付けて利用し、ゲートウェイは、有線やWi-Fiに対応しています。しかし、工場の構内ネットワークが利用できない、届かないケースや、客先に設置するケースなど、既設ネットワークが利用できないケースが多いのが実情です。



そこで、既設ネットワーク不要のセルラー通信でつながる「SORACOMセルラーパック for Amazon Monitron」をご利用いただくことで、短期間で導入し、予知保全を始められます。



あわせて、本パックを利用したIoT レシピ「IoTで産業機器の予知保全」を本日より公開します。本レシピでは、本セルラーパックを使ってAmazon Monitronを導入する方法をステップごとに解説します。



さらに、工場でのIoT活用事例と、Amazon Monitronについてご紹介するオンラインセミナー「産業機器の予知保全をAmazon MonitronとSORACOMで実現」を2023年11月8日に開催します。既設の産業機械をIoT化して遠隔管理したい方、機械学習を用いた予知保全に関心をお持ちの方は本セミナーにご参加ください。



ソラコムは、IoT活用をもっと身近にするべく、お客様、パートナー企業とともに社会やビジネスのイノベーションに貢献していきます。

SORACOMセルラーパック for Amazon Monitron





提供開始日

2023年10月17日



製品詳細

SORACOMセルラーパック for Amazon Monitron



定価 143,000円(税込、送料別)

- Amazon Monitron ゲートウェイ(イーサネット)

- Amazon Monitron センサー 5個

- 産業用 LTE Wi-Fi ルーター UD-LT2

- PoE インジェクター LAN-GIHINJ2

- Cat. 5e LANケーブル(2m)x 2本

- 瞬間接着剤 LOCTITE 454

- 特定地域向け IoT SIMカード(plan-K2 K2-300MB)サイズ:標準

- SORACOMサービス利用料 1,000円分のクーポン

(6ヶ月有効、クーポンは日本カバレッジのサービスにのみ適用可)



https://soracom.jp/store/26949/



公開されるIoT DIY レシピ





【IoT DIY レシピ】「IoTで産業機器の予知保全」



想定制作時間:90分

難易度:★★☆☆☆



本レシピでは、産業機器を設置している現場にインターネット回線がない場合や、セキュリティーなどの理由で既存のネットワークに参加するのが難しい場合を想定し、ソラコムが提供する「SORACOMセルラーパック for Amazon Monitron」を用いてAmazon Monitronを導入する方法について解説します。

https://soracom.jp/recipes_index/27133/



Amazon Monitronについて







産業機械の異常な動作を自動検知し、プロアクティブに潜在的な障害に対処して予定外のダウンタイムを減らすシステムです。



- 振動や温度のデータをキャプチャするセンサー

- データを安全に AWS に転送するゲートウェイ

- 異常なパターンを見つけ出す機械学習サービス

- 機械内の潜在的な障害を追跡するモバイルアプリ 付き



ウェブサイト

https://aws.amazon.com/jp/monitron/



オンラインセミナー





産業機器の予知保全をAmazon MonitronとSORACOMで実現

会期:2023年11月8日(水)15:00 -16:00

会場:オンラインセミナー(Zoom・ライブ配信)



主催:株式会社ソラコム

協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

申込:事前登録制、参加費無料

詳細・お申し込み:https://www.sps-event.soracom.jp/20231108/



産業用機器の故障は大きな損失をもたらします。Amazon Monitronは、AWSが提供するモニタリングシステムで、機器の健康状態をリアルタイムで監視します。このウェビナーでは、Amazon Monitronの基本機能とその利点をわかりやすく解説します。

また、SORACOMを活用することでAmazon Monitronの活用範囲が広がります。工場内のネットワークやセキュリティについても対策をしながら、故障を事前に予防し、メンテナンスコストを削減する戦略を共に考えましょう。



<スピーカー>

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

Machine Learning Solutions Architect

鮫島 正樹氏



株式会社ソラコム

テクノロジー・エバンジェリスト

松下 享平



SORACOM IoTストアについて





SORACOM IoTストアでは、活用実績のあるIoTデバイスを、ウェブサイト上での手続きのみで、直ちに買って試すことができる、IoTデバイス通販サイトです。IoT DIY レシピは、「温湿度の計測」、「遠隔アクセス」、「冠水検知」などの具体的なIoT 活用シーン別に、必要となる機材一覧と、デバイス開発からクラウド連携までのステップ毎に解説する手順書です。無料で公開し、IoTシステム開発の初心者をサポートしています。

SORACOM IoT ストア https://soracom.jp/store/



ソラコムについて





IoTプラットフォームSORACOMは、世界の170以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、世界中の20,000超のさまざまな業界・規模のお客様にご利用いただいています。

ソラコムコーポレートサイト https://soracom.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-13:46)