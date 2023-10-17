九州初出店 別府八湯を模した８つの浴場を完備 「ドーミーイン…
［株式会社 共立メンテナンス］
全国にビジネスホテル「ドーミーイン」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村幸治／本社：東京都千代田区）は、大分県別府市に『別府八湯 御宿 野乃別府』（以下、御宿 野乃別府）を2023年10月17日（火）にオープンいたします。
『御宿 野乃別府』公式WEBサイト：
https://www.hotespa.net/hotels/nono_beppu/?utm_source=20231018release_prtimes&utm_medium=20231018release_prtimes&utm_campaign=20231018release_prtimes
『御宿 野乃別府』の特長
・全館畳敷きの和風プレミアムホテル「御宿 野乃」ブランドとしては九州初の出店
・JR日豊本線「別府駅」から徒歩約1分 観光・ビジネスに便利な好立地
・別府湾を望む最上階の13階には天然温泉大浴場と7つの貸切風呂を完備
・朝食は、海鮮舟盛りや郷土料理「とり天」、「やせうま」をはじめとした約80種類の和洋バイキング
別府にある8つの温泉郷の総称である「別府八湯」をモチーフに、鉄輪温泉や亀川温泉などそれぞれの温泉郷を想起させる空間デザインを施した7つの貸切風呂と大浴場をご用意。
大浴場は、別府石や天草石を用いたこだわりの岩風呂や、男女ともにセルフロウリュを完備した広めの高温サウナと水深90cmの水風呂を完備しています。
朝食には、海鮮舟盛りや郷土料理の「とり天」、「やせうま」、「中津風唐揚げ」、「日田やきそば」、「だんご汁」を取り入れた、80品を超える和洋バイキングをご用意しております。
※取材や、撮影については、こちらの参考資料をご覧ください。
https://www.kyoritsugroup.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/10/20231017_nonobeppu.pdf
＜御宿 野乃ブランドとは＞
ビジネスホテルと温泉旅館を融合したドーミーインならではの和風プレミアムホテル。御宿 野乃別府を含め、12ヵ所展開。
https://www.hotespa.net/dormyinn/nono/?utm_source=20231018release_prtimes_nono&utm_medium=20231018release_prtimes_nono&utm_campaign=20231018release_prtimes_nono
施設概要
・正式名称：別府八湯 御宿 野乃別府
・オープン日：2023年10月17日(火)
・電話番号：0977-21-5489
・住所：〒874-0934 大分県別府市駅前本町2-6
・アクセス：
【電車】JR日豊本線「別府駅」から徒歩約1分
【 車 】別府ICから約15分
【空港】大分空港より車にて約50分、大分空港特急バス「エアライナー」にて約50分
・駐車場：機械式立体駐車場102台（先着）
・客室数：全269室（ダブルルーム20室・ツインルーム171室・クイーンルーム46室・トリプルルーム6室・ファミリールーム22室・ハンディキャップルーム3室・スイートルーム1室）
・建物：13階建
・共用設備：大浴場2ヵ所（内湯・露天風呂・壺風呂・高温サウナ(セルフロウリュ)・水風呂）、貸切風呂7ヵ所、湯上り処、マンガコーナー、ランドリーコーナー、レストラン、喫煙所
・源泉：自家源泉
・泉質：単純温泉
・料金：開業記念プラン
ダブルルーム1名1室利用1名様料金（朝食付）13,600円（税込）～
ダブルルーム2名1室利用1名様料金（朝食付）9,600円（税込）～
※料金は、時期や曜日により変動がございます※入湯税別途150円
・公式サイト：https://www.hotespa.net/hotels/nono_beppu/?utm_source=20231018release_prtimes&utm_medium=20231018release_prtimes&utm_campaign=20231018release_prtimes
＜ドーミーインとは＞
寮事業のノウハウから続く“我が家のような寛ぎ”と快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などのブランドを展開。御宿 野乃別府を含め、国内93ヵ所、海外1ヵ所、計94ヵ所展開。
https://www.hotespa.net/dormyinn/?utm_source=20231018release_prtimes_inn&utm_medium=20231018release_prtimes_inn&utm_campaign=20231018release_prtimes_inn
＜共立メンテナンスとは＞
共立メンテナンスは1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。その後「ヒューマンメンテナンス」の精神を基軸に、学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。
https://www.kyoritsugroup.co.jp?utm_source=20231018release_prtimes&utm_medium=20231018release_prtimes&utm_campaign=20231018release_prtimes
■ 画像提供
本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。ご自由にお使いください。
https://kyoritsu-cierto.jp/gl/524jg5oilb/
（ダウンロード期限：2023年11月30日）
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/17-19:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
店舗や従業員に感謝や応援のメッセージとチップを届ける「TipSmile」を始めます～接客業の魅力と働きがい向上をITで推進します～(10/17 20:16)
BlueMemeと九州大学、ネットワークAI統計解析の共同研究部門を設立(10/17 20:16)
世界シェアNo.1、PFUのイメージスキャナーがグローバル累計出荷台数1,500万台を突破(10/17 20:16)
【10/26(木)までMakuake先行販売中】耕作放棄地にできた希少な「茶の実」をアップサイクル！ 植物で唯一コエンザイムQ10*¹を含むエイジングケア*²用美容オイル(10/17 20:16)
OAKLEY FACTORY TEAMがCHOP SAWとCHOP SAW MULEを秋冬らしい限定カラーで復刻(10/17 20:16)
【愛知県西尾市】中小企業支援の初代チーフコーディネーターを募集します（年収1000万円）(10/17 20:16)
GPTで転職成功の鍵となる職務経歴入力を支援 「求人＠インテリアデザイン」から実装開始(10/17 19:46)
総務専用コミュニティ「総務のnakama（ナカマ）」会員数100名達成！(10/17 19:46)
【新品登場】Teclast T45HDはAmazonで販売開始、超激安約40％ OFF可能！10.5インチ/Android 13/16+128GB/LTE+5G WiFiモデル/Widevine L1(10/17 19:46)
【お台場アク和リウム】オープンから一年で来場者数 10 万人を突破！ 月に 2,000 人を超える訪日外国人の来場で「和×アクアリウム」のコンセプトが世界から支持(10/17 19:46)
ZISEDAIとブロードエンタープライズが全国展開で協業(10/17 19:46)
アイルランド：ハロウィーン発祥の地(10/17 19:46)
スーパー銭湯発祥の温浴施設「竜泉寺の湯」が松坂屋名古屋店に初出店！ ～地元企業とのコラボグッズで名古屋のサウナを盛り上げます～(10/17 19:46)
『TELIC』リカバリーフットウエア ハンドボール女子日本代表「おりひめジャパン」公式サプライヤー契約を締結(10/17 19:46)
【ネスレヘルスサイエンス プロテインに関する実態調査】プロテイン市場は次なるステージへと進化中！(10/17 19:46)
椿本チエインの世界最小ローラチェーンを使った未来のロボットハンドを構想・設計 ～「モノづくりフェア 2023」椿本チエインブースに参考出展 ～(10/17 19:46)
アリババ「天猫国際」で世界初となる吸水ショーツの販売に日本のPlaySが決定(10/17 19:46)
『決裁者の意思決定に関する調査』業績好調企業の68％が意思決定内容を1年以内に見直していることが明らかに(10/17 19:46)
地域経済を担う企業同士の交流を支援！弊社が開発協力した経済産業省様の『地域未来牽引企業限定SNSプラットフォーム』がローンチされました！(10/17 19:46)
【佐賀県の事業主様向け無料セミナー】インボイス制度対応がわかる(10/17 19:46)
周参見小学校の児童が食育体験 サツマイモをパークの動物たちへプレゼント！(10/17 19:40)
【JAF九州】１１月１１日、大分ハーモニーランドでＪＡＦフェスティバル九州開催！サンリオキャラクターと横断歩道を渡れる特別な体験も(10/17 19:16)
「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」において丸井グループが小売業部門で「第１位」を３年連続で獲得(10/17 19:16)
楽しみながら、知れる・学べる、そして備えられる！体験型防災イベント「BOUSAI FES～安心安全のその先へ～」をマルイファミリー溝口で開催！(10/17 19:16)
ユネスコ世界遺産センター×フェリシモ TRIBUTE21（トリビュート21）プレートプロジェクトに、漫画家の安野モヨコさん、岸本斉史さん、小山宙哉さんが参加(10/17 19:16)
「経済産業省のデジタル関連政策」と題して、経済産業省 商務情報政策局 総務課 総括係長 山本 真夢氏によるセミナーを2023年11月22日（水）に開催!!(10/17 19:16)
「ピエール・エルメ・パリ」のケーキをお部屋にお届け！クリスマス限定宿泊プラン『Sweet Christmas』(10/17 19:16)
エイチーム、2025年卒 新卒採用の本選考をOPEN！全6職種で募集を開始(10/17 19:16)
デジタルハリウッド主催 近未来教育フォーラム2023-Conversation with AI- 生成系AIと教育のこれからを模索する｜11月18日に開催(10/17 19:16)
春アニメは【推しの子】、夏アニメは『呪術廻戦』が圧倒的！2023年 春・夏アニメ主題歌カラオケランキングを発表！配信コンテンツ視聴者数との比較でヒットを紐解く！(10/17 19:16)