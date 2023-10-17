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九州初出店　別府八湯を模した８つの浴場を完備　「ドーミーイン…

九州初出店　別府八湯を模した８つの浴場を完備　「ドーミーイン」　の和風プレミアムブランド　『別府八湯 御宿 野乃別府』 2023年10月17日(火)オープン

［株式会社 共立メンテナンス］

　全国にビジネスホテル「ドーミーイン」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村幸治／本社：東京都千代田区）は、大分県別府市に『別府八湯 御宿　野乃別府』（以下、御宿 野乃別府）を2023年10月17日（火）にオープンいたします。


『御宿　野乃別府』公式WEBサイト：
https://www.hotespa.net/hotels/nono_beppu/?utm_source=20231018release_prtimes&utm_medium=20231018release_prtimes&utm_campaign=20231018release_prtimes

天然温泉大浴場
朝食一例
貸切風呂

『御宿　野乃別府』の特長


・全館畳敷きの和風プレミアムホテル「御宿 野乃」ブランドとしては九州初の出店
・JR日豊本線「別府駅」から徒歩約1分　観光・ビジネスに便利な好立地
・別府湾を望む最上階の13階には天然温泉大浴場と7つの貸切風呂を完備
・朝食は、海鮮舟盛りや郷土料理「とり天」、「やせうま」をはじめとした約80種類の和洋バイキング

　別府にある8つの温泉郷の総称である「別府八湯」をモチーフに、鉄輪温泉や亀川温泉などそれぞれの温泉郷を想起させる空間デザインを施した7つの貸切風呂と大浴場をご用意。
大浴場は、別府石や天草石を用いたこだわりの岩風呂や、男女ともにセルフロウリュを完備した広めの高温サウナと水深90cmの水風呂を完備しています。
　朝食には、海鮮舟盛りや郷土料理の「とり天」、「やせうま」、「中津風唐揚げ」、「日田やきそば」、「だんご汁」を取り入れた、80品を超える和洋バイキングをご用意しております。

※取材や、撮影については、こちらの参考資料をご覧ください。
https://www.kyoritsugroup.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/10/20231017_nonobeppu.pdf

＜御宿 野乃ブランドとは＞
　ビジネスホテルと温泉旅館を融合したドーミーインならではの和風プレミアムホテル。御宿 野乃別府を含め、12ヵ所展開。
https://www.hotespa.net/dormyinn/nono/?utm_source=20231018release_prtimes_nono&utm_medium=20231018release_prtimes_nono&utm_campaign=20231018release_prtimes_nono

施設概要


・正式名称：別府八湯 御宿 野乃別府
・オープン日：2023年10月17日(火)
・電話番号：0977-21-5489
・住所：〒874-0934　大分県別府市駅前本町2-6
・アクセス：
【電車】JR日豊本線「別府駅」から徒歩約1分
【 車 】別府ICから約15分
【空港】大分空港より車にて約50分、大分空港特急バス「エアライナー」にて約50分
・駐車場：機械式立体駐車場102台（先着）
・客室数：全269室（ダブルルーム20室・ツインルーム171室・クイーンルーム46室・トリプルルーム6室・ファミリールーム22室・ハンディキャップルーム3室・スイートルーム1室）
・建物：13階建
・共用設備：大浴場2ヵ所（内湯・露天風呂・壺風呂・高温サウナ(セルフロウリュ)・水風呂）、貸切風呂7ヵ所、湯上り処、マンガコーナー、ランドリーコーナー、レストラン、喫煙所
・源泉：自家源泉
・泉質：単純温泉
・料金：開業記念プラン
ダブルルーム1名1室利用1名様料金（朝食付）13,600円（税込）～
ダブルルーム2名1室利用1名様料金（朝食付）9,600円（税込）～
※料金は、時期や曜日により変動がございます※入湯税別途150円
・公式サイト：https://www.hotespa.net/hotels/nono_beppu/?utm_source=20231018release_prtimes&utm_medium=20231018release_prtimes&utm_campaign=20231018release_prtimes


＜ドーミーインとは＞
　寮事業のノウハウから続く“我が家のような寛ぎ”と快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などのブランドを展開。御宿 野乃別府を含め、国内93ヵ所、海外1ヵ所、計94ヵ所展開。
https://www.hotespa.net/dormyinn/?utm_source=20231018release_prtimes_inn&utm_medium=20231018release_prtimes_inn&utm_campaign=20231018release_prtimes_inn

＜共立メンテナンスとは＞
　共立メンテナンスは1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。その後「ヒューマンメンテナンス」の精神を基軸に、学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。
https://www.kyoritsugroup.co.jp?utm_source=20231018release_prtimes&utm_medium=20231018release_prtimes&utm_campaign=20231018release_prtimes


■ 画像提供
本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。ご自由にお使いください。
https://kyoritsu-cierto.jp/gl/524jg5oilb/
（ダウンロード期限：2023年11月30日）

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/17-19:16）

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