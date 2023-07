[SHE株式会社]

累計7万人以上が受講する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:福田恵里、以下SHE) は、SHElikesでスキルを身につけたリスキリング人材と即戦力となる人材を求める企業のマッチング及び人材の定着・活躍までを伴走支援するサービス「SHE WORKS」の提供を開始しました。













SHE WORKS 提供開始の背景





昨今、特にデジタル人材の不足を例に、企業側では時代に即した活躍人材を求める雇用の難しさが課題となっています。総務省の調査(※1)によると、デジタル化を進める課題として、日本企業は「人材不足(67.6%)」の回答が世界と比較して非常に多く、その要因として、「採用する体制が整っていない」「育成する体制が整っていない」の回答が約40%と他の要因に比べて高い結果となっています。

一方で、企業はリスキリングや学び直しが必要と認識しているにもかかわらず、諸外国と比較して日本はリスキリングが個人・企業のどちらにも根付いておらず、リスキリング市場が未成熟であると言われています。実際に、日本企業のOJT以外の人材投資(GDP比)は0.1%と、諸外国との比較で最も低く、個人としても 社外学習・自己啓発を行っていない割合は半数近くに上ります。



これらを要因に、期待する人材が見つからない、採用に工数をかけても会社の求めるスキルや成長速度に見合わない、社内でリスキリングやオンボーディングなど育成工数が負担になっているなど、人材獲得・定着に関する課題は、多くの企業にとってますます大きな悩みとなっています。



そのような即戦力人材や活躍人材を求める企業の課題解決と、SHElikesでスキルを身につけた“リスキリング人材”が活躍できる新たなキャリア形成の機会提供を目的に、SHEはリスキリング人材のマッチングから定着・活躍まで伴走支援するサービス「SHE WORKS」を提供開始しました。



SHEでは、SHElikesの運営を通して、これまでの受講してくださった約7万人のリスキリング人材のデータベースや受講生のコーチングやオンボーディングのノウハウを活かした人材定着支援を提供することが可能です。人材紹介サービスや転職サービスでは解決できない、精度の高い人材のマッチングから人材の成長・教育支援、人材が企業で定着・活躍するまでを支援してまいります。



※1:総務省(2022)「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nf308000.html#n3802030

※2:経済産業省(2022)「経済産業省の取り組み」経済産業省企業の人材投資や個人の社外学習等の国際比較より

https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/000988189.pdf



SHE WORKSの特徴





マッチングからオンボーディングまで一気通貫した伴走支援で、人材の採用から定着・活躍にかかる課題を解決

SHE WORKSは、女性向けキャリアスクールSHElikesで学んだリスキリング人材のマッチングから業務の定着・活躍まで一気通貫して行い、人材が企業でワークできるようになるまで伴走支援するサービスです。

SHE担当社員が、SHE人材と企業の間に入って伴走することで、採用初期から定着・活躍するまでのプランニングやディレクションを一手に引き受けます。人材採用から定着までの期間で負担となるオンボーディンや育成、業務改善のフィードバック、稼働工数管理、人材の不安解消などのサポートを通して、人材がより企業にフィットしたスキルを発揮できるようにします。



【SHE WORKS:ご利用の流れ】

1.ヒアリング

即戦力人材を求める企業のニーズに応じて、スキルだけでなく価値観や性格などパーソナルなデータ、これまで人材採用でうまくいかなかったポイントなども加味して、最適な人材プランを設計します。

2.人材のご提案

ヒアリングや工数・業務内容をもとに、SHEが抱えるリスキリング人材から最適なSHE人材をご提案します。

3.稼働開始

マッチング後、円滑な業務開始のためにSHE、SHE人材、企業と三者でキックオフを実施。

4.サポート

SHEディレクターが案件に伴走し、採用から定着期までの工数負担となるコーチングや、人材と採用企業との間で初期は円滑なコミュニケーションが難しい人材へのフィードバックをSHEが行います。人材定着までの採用後から3ヶ月の期間をサポートします。

5.定着・実装後

3ヶ月のサポート後は、SHE人材と直接契約か、希望により3ヶ月後も継続して伴走サポートするプランを選択いただけます。



SHE WORKS人材の特徴





SHElikesは、時間や場所にとらわれずに働ける39以上の職種スキルが定額で学び放題の女性向けキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなどPCひとつで働けるデジタルスキル、クリエイティブスキルを幅広く学ぶことができ、受講生の自分らしい働き方の実現を支援してきました。

SHE WORKSでは、元々の受講生が持っていた職種スキルに加え、SHElikesで学び一定の業務スキルを身につけた約8000人のリスキリング人材(SHElikes現役受講生)を抱えています。現役受講生であるため、新たに職種スキルが必要になった場合、SHElikesを活用して新たなスキルを実装することも可能です。SHElikesでは毎月1~2本のコースが新設されるため、トレンドに対応できるスキルをスピーディーに身につけられます。



【SHElikesが提供する職種コース(一例)】

・デザイン・クリエイティブ

WEBデザイン、UI/UXデザイン、Illustrator、WordPress、動画制作など

・ビジネス

WEBディレクション、プログラミング、データ分析、カスタマーサクセス、PdMなど

・ライティング

WEBライティング、コピーライティング、ライティングなど

・マーケティング

マーケティング、WEBマーケティング、SNSマーケティング、広告運用など

・その他

広報・PR、ブランディングなど







SHE WORKS導入企業のコメント







株式会社ユーザベース

NewsPicks Marketing Division マーケター 村松 奈津実 様



貴社でSHEの人材はどのようなポジションや職務を担当していますか

NewsPicksのSNS広告用のクリエイティブ制作・広告運用サポートを担っていただいています。

SHEの人材を導入いただいた理由

デジタル広告において動画クリエイティブがより重要な要素となる中、これまでインハウスで実施していたクリエイティブ制作含むPDCAを、よりスピーディーに実行できる手法を模索していました。

いくつかの手法を検討した中で、クオリティとコストのバランスに優れた即戦力人材としてお力添えいただけるのではと思い、導入を決めました。

SHEの人材を導入して感じた利点や良かったことはありましたか

想定以上のパフォーマンスを発揮いただき、大変感謝しています。

動画クリエイティブの制作に関してはクオリティも高く、スピード感もあり、インハウス制作のみでは成し得なかったチャレンジ量で高速にPDCAを回転させることができています。

導入を開始してまだ約2ヶ月(※2023年7月現在)ですが、既に高いパフォーマンスのクリエイティブも生まれています。その他の運用業務もサポートいただくことで、より多くの社内リソースを検討や意思決定に割くことができるようになりました。

SHEのサポート担当である合田様にも、キックオフ前の調整などで併走いただき助かっています。

リスキリング人材を採用することの利点やニーズがあれば教えてください

個人的にSHEのような場所で学ばれてキャリアでの自己実現を目指されている方に寄与したい思いがあるので、思いと事業的合理性が合致し、導入できたことが嬉しかったです。NewsPicksとしても、リスキリングや学び直しを応援しているので、このような形でリスキリング人材の自己実現に寄与することは、企業としても価値のあることだと感じています。



SHE WORKS スタッフのコメント





株式会社ユーザベースでお仕事をされている2名のSHE WORKSスタッフからコメントをいただきました。



やぶたあきこ 様

SHElikesで学んだ職種を教えてください。

動画編集、モーショングラフィックス、SNS動画制作など、動画系のコースはすべて受講しました。動画制作にも役立つ知識として、Webデザインコースでデザインの基本を学んだり、SNSマーケティングや広告運用コースで動画広告などについても学んでいます。他にも様々な職種コースをつまみ食い受講しています。

SHElikesを活用して良かった点や、仕事に活かせたことはありますか

動画制作に興味はあったものの、編集ソフトを触ったことすらなかった私が、SHEで初めて動画制作を学び、SHEを通して今実際に動画制作のお仕事をいただき、好きなことを仕事にできています。挫折し、勉強から離れる時期が何度もありましたが、多様なコース、コーチングなど挫折しても戻って来れる環境で、お仕事に繋がるチャンスを掴むことができました。

SHElikes受講前はどのようなお仕事をされていましたか

役所嘱託職員事務職でした。子どもの育休中にSHEの受講を開始しました。

クライアント先ではどのような職務を担当していますか

主にTikTok用の縦型広告動画を制作しています。訴求軸に合わせたコピーの案出、動画の構成、撮影・編集までを行っています。フルリモートかつ稼働時間を自分で調整できるので、子育て中の身にはとてもありがたい環境です。

クライアント先でお仕事される際の不安や懸念だったこと

正規雇用で勤務した経験がなく、社会経験の少ない私が初めてのリモートワークでクライアント様に貢献することができるのか。また、今までSHEで勉強してきた動画スキルが実際の仕事で役に立つレベルに達しているのかが不安でしたが、SHEのサポートでいつも優しくお声がけいただき、すぐに相談できる安心感があるため、仕事へ取り組む際の不安感が少なくスタートできました。お仕事が始まってからも、こまめにご連絡いただき相談しやすい環境を作ってくださりありがたいです。

SHElikesで学び続けることの利点やメリットがあれば教えてください。

受講歴が長くても、新コースのリリースや既存コースのアップデートがコンスタントにあるため、多種多様なスキルを学び続けられます。

いつでもシーメイト(※)さん想いのスタッフの方や、直接話したことがなくても、励まし合い応援し合えるシーメイトさんの存在がスキルアップや挑戦へのモチベーション維持に繋がります。

また、お仕事案件にチャレンジする機会もあり、自分の実力を試しながら着実に成長を実感できるのもSHEならではだと感じます。お仕事案件で採用されたSHEメイトさんをロールモデルとして「私もそうなれるはず!」と未来の自分を想像してワクワクできる!採用作品や企業様からのコメントもシェアいただけるので、どのような視点で作品を見ていただいたのかが分かりとても学びになります。※SHElikes受講生の通称



吉田 瑞紀 様

SHElikesで学んだ職種を教えてください。

WEBデザイン、動画編集、広告運用を学びました。

SHElikesを活用して良かった点、仕事に活かせたことはありますか

動画編集は全く知識のないところから受講しましたが、アプリケーションの初期設定から丁寧に解説してもらい、扱うことができるようになりました。今は静止画の広告だけでなく動画広告も取り入れている企業も多いので、SHEで学んだことがお仕事の幅を広げる上で役に立っています。

SHElikes受講前はどのようなお仕事をされていましたか

インハウスのWEB制作や運用を行なっていました。本当はデザインをメインでやりたかったのですが、コーディングに業務が寄りつつあったので、デザインスキルも伸ばしたいと思いSHEを受講し始めました。

クライアント先ではどのような職務を担当していますか

現在は静止画・動画両方の広告クリエイティブ制作と広告運用を担当させていただいています。制作した広告を入稿して、その後の結果まで追うことができるので、学びもやりがいも大きいです。

働き方は毎週決まった曜日に広告のパフォーマンスチェックを行い、それ以外の制作等については好きな時間に業務をさせていただいてます。

クライアント先でお仕事される際の不安や懸念だったこと

広告運用の経験はほとんどなかったので、私にできるか不安でした。ただ、SHEの広告運用のコースで基礎知識を学べたことと、NewsPicksさんから数字の見方や考え方を実務に基づいてレクチャーいただいたことで、まだわからないことも多いですが、運用のお手伝いをすることができています。

また、いきなり先方には聞きにくいこともあると思うのですが、SHEが間を取り持ってくださることで安心してお仕事を始めることができました。

SHElikesで学び続けることの利点やメリットがあれば教えてください。

SHEで学び続けることができるメリットは、自分の可能性をどんどん広げていけることだと思います。入会した時は動画も広告運用もやりたい!と強く思っていたわけではありませんでしたが、今こうしてお仕事させていただけているのは、SHEで自由に学べる環境があったからだと思います。

独学するには「どうやって学ぶか」から考える必要がありますが、SHEにコースがあるスキルだと「とりあえず受けてみよう」という気持ちで基礎が学べるので効率がいいと思います。



▼SHE WORKSスタッフによる株式会社ユーザベース様での制作事例



その他導入事例(一例)







SHE WORKS事業部のコメント







SHE 法人ユニット SHE WORKS事業責任者 黒田京子

コロナを機にリモート勤務が広がり、従業員の働く環境も一変しました。また、個人の働き方への要望、技術の進歩もあり「働く」のあり方が数年で急激に多様化しています。この環境下、組織活力を保つ難易度、新規で採用した社員の定着、育成に悩む企業様のお声が増えていると感じております。

SHEは入社時から戦力化までのオンボーディングに着目し、人材の早期戦力化、定着までを繋いでいくサービスを立ち上げました。現場任せかつ、属人的な育成に頼ってしまいがちなオンボーディングをサポートし、業務への早期キャッチアップ、良好な人間関係の構築の促進、人材活躍に繋げてまいります。

SHEを通じて仕事に熱狂する個人が増え、組織が強くなる、日本全体が元気になる、そんな世界を実現していきたいと思い、本サービスを立ち上げました。

SHE株式会社について







SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに70,000名以上に受講いただいています。

2021年より、理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」も展開しています。

SHE株式会社:https://she-inc.jp/



