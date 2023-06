[日本出版販売株式会社]

日本出版販売株式会社(代表取締役社長:奥村 景二、略称:日販)は、株式会社ブシロード(代表取締役社長:木谷 高明)が展開するメディアミックスプロジェクト「D4DJ」とコラボレーションし、2023年6月16日(金)より全国397書店にて、商品ご購入時にオリジナルディスク風カード(全9種)がもらえるノベルティキャンペーンを開始します。







本キャンペーンでは、期間中、対象書店で本をお買い上げのうえ、引換用画像をご提示いただいた方に、オリジナルディスク風カードを配布します。また、日販が運営する本や書店に関する情報サイト「ほんのひきだし」公式Twitterをフォローし、特定の投稿をリツイートすると、ゲーム内キャストのサイン付きノベルティが当たるプレゼントキャンペーンも併せて実施します。詳細につきましては、「ほんのひきだし」公式Twitterからお知らせします。



■「D4DJ」ノベルティキャンペーン概要

開催期間:2023年6月16日(金)~2023年7月2日(日)

実施店舗一覧: https://hon-hikidashi.jp/event/7293/

詳細はこちら: https://hon-hikidashi.jp/event/5267/

「ほんのひきだし」公式Twitter:https://twitter.com/honhikidashi

配布方法:対象書店で、本のご購入時に所定の引換画像をご提示いただいた方へ、購入金額にかかわらず、本1冊につき1枚のオリジナルディスク風カードを配布します。カードは全9種(8ユニット各1種+キービジュアル1種)のランダム配布です。



※配布対象となる本は、店内の書籍・雑誌・コミックです。

※1会計での配布枚数に上限はございません。

※なくなり次第終了となります。



▼ノベルティキャンペーン引換用画像



※引換用画像は「ほんのひきだし」のキャンペーン詳細ページや公式Twitter、

「D4DJ」公式HPにも掲載しています。



▼オリジナルディスク風カード 一例(全9種)



※実際のデザインと異なる場合がございます。



■「D4DJ」とは

株式会社ブシロードが手掛ける、「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ。「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形で展開しており、オリジナル曲や名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信しています。

D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



