これまでに、interfm(TOKYO:89.7MHz)と大塚製薬・ポカリスエット イオンウォーターがコラボレーションし期間限定でお送りしてきたサウナ専門番組「トトノウラジオ」。自身も生粋のサウナーで番組DJを務めるBLUE ENCOUNTのVo./Gt. 田邊駿一が語るアツいサウナトークと、サウナを通しさらけ出されるゲストたちの素顔とマニアックな一面が好評を得て、1年振りの放送が決定しました。



2023年1月-3月期にオンエアされる「トトノウラジオ」シーズン3では、エンタメ業界を代表するベテランサウナーから、勉強中のビギナーサウナーまで幅広いゲストを迎える予定です。サウナにはまったきっかけや「ととのい」の感覚、自己流の入浴法といった個々人のサウナ史について深く掘り下げていきます。



またシーズン3では、ゲストが考える「理想のサウナ施設」について語ってもらい、そのこだわりの隅々までを追求!さらに、リスナーからのお悩みは熱波で吹き飛ばして解決!…と、トトラジならではの遊び心でサウナの輪を広げていきます。



現在、番組では、リスナーからの「お悩み」を募集中!サウナのオススメやこだわり、体験レポートなどもお待ちしています。メッセージ採用者には、田邊サイン入り番組ステッカーをプレゼント。さらに、ゲストのサイン入り番組オリジナルグッズやポカリスエット イオンウォーターが当たるツイッターキャンペーンも実施します。



なお、番組で放送しきれなかったトークは、ディレクターズカット版としてinterfmのYouTubeチャンネルにて期間限定でアーカイブ配信します。

月曜の夜は、「トトノウラジオ」でサウナの奥深い世界を一緒に探求していきましょう。



■番組概要

放送局 :interfm(TOKYO 89.7 MHz)http://www.interfm.co.jp/

タイトル:イオンウォーター presents トトノウラジオ

D J :田邊駿一(BLUE ENCOUNT)

放送日時:毎週月曜20:30-21:00

番組紹介:毎日を快適に過ごすために、日々の生活を、自分自身を「ととのえる」ためのヒントが詰まったラジオ プログラム。DJのBLUE ENCOUNT 田邊駿一とともに、人生に「究極の快感」を添えるといわれる「サウナ」の魅力や自分をニュートラルに「ととのえる」方法・秘訣を探っていきます。

番組メール:totonou@interfm.jp

番組ハッシュタグ:#トトラジ

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKIaAZrcBJvCTCoBv2K6VLg





■DJプロフィール







田邊駿一(BLUE ENCOUNT)

熊本発、4 人組ロックバンド「BLUE ENCOUNT」ボーカル&ギター。エモーショナルかつ等身大の言葉の数々をストレートに伝えるライブパフォーマンスに多くの共感を集める。趣味はサウナと映画鑑賞。



◆HP:http://blueencount.jp/

◆Twitter:https://twitter.com/BLUEN_official

◆LINE公式アカウント:@blueencount

◆Instagramアカウント:@blueencount_0fficial

◆田邊駿一twitter:https://twitter.com/BLUEN_VO

◆田邊駿一Instagram:https://www.instagram.com/bluenvo/



■interfm関連リンク

・interfm Official HP:https://www.interfm.co.jp/

・interfm Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKIaAZrcBJvCTCoBv2K6VLg

・interfm Official Twitter, Instagram, Facebook:@InterFM897





interfmは、2020年9月1日より、

