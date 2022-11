[サンエックス株式会社]

稚内市すみっこまちPR大使「ねこ」とわっかない観光活性化促進協議会、中田会長による認定証授与式を開催!





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、すみっコぐらし10周年を記念した「すみっこでつながろうプロジェクト」の一環として実施している「すみっこまちコラボ」の第4弾として、北海道稚内市(以下、稚内市)を“すみっこまち”に認定しました。

そして、すみっコぐらしの「ねこ」が稚内市のすみっこまちPR大使に就任し、2022年11月28日(月)、稚内副港市場にて、わっかない観光活性化促進協議会の中田伸也会長と「すみっこまち認定証授与式」を行いました。









すみっこまちコラボ第4弾がスタート!稚内市内にオリジナルガイドブックやポスターを設置!



今回のすみっこまちコラボでは、稚内市の魅力を紹介するオリジナルガイドブックやポスターを作成。

ガイドブックの表紙は、ホタテの貝殻で敷き詰めた「白い道」を背景にすみっこまちPR大使のねこが大きく登場。

稚内市のすみずみまで楽しめるガイドブックになっています。

こちらのガイドブックは稚内市役所観光交流課をはじめ、稚内観光協会や道の駅などの稚内市内の観光施設に設置される予定です。





△オリジナルガイドブック





稚内市すみっこまちPR大使の「ねこ」が認定授与式に登場



すみっこまちコラボを記念して、11月28日(月)に「すみっこまち認定証」の認定授与式を実施しました。稚内市のすみっこまちPR大使に就任した「ねこ」が稚内副港市場を訪れ、「すみっこまち認定証」をねこからわっかない観光活性化促進協議会の中田会長へ渡されました。













■ 「ねこ」プロフィール











わっかない観光活性化促進協議会 中田会長からのコメント







大人気キャラクターのすみっコぐらしと稚内市がコラボレーションできたことを大変嬉しく思います。

稚内市は、日本最北の地として、宗谷岬をはじめ、夕日がきれいなノシャップ岬、稚内港北防波堤ドームやキタカラなど、観光スポットがたくさんあるほか、市外や道外の皆さんにはまだ知られていない、稚内市の見どころがまだまだあります。

すみっコぐらしの「ねこ」と一緒に稚内市のことを全国の皆さんに知っていただき、是非、稚内市へお越しいただければと思っております。

これから「ねこ」と一緒に稚内市を盛り上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。



▽稚内市観光公式サイト

https://wakkanai-wow50.com/





すみっこまちコラボとは?









「すみっコぐらしと一緒にまちを盛り上げたい!」 そんな想いをもつ全国の地域や団体を募集。

「都道府県のすみっこ」や「特定地域のすみっこ」などたくさんの応募の中から“すみっこまち”を決定。

すみっコぐらしと全国のすみっこ同士がつながって大きな笑顔の輪をつくっていきます。

第1弾の鹿児島県おおすみ半島を皮切りに、第2弾の東京都墨田区、第3弾の山口県下関市、今回の第4弾北海道稚内市、そして第5弾の岡山県倉敷市の全国5つの自治体とのすみっこまちコラボを展開し、“すみっこまち”ならではの情報を発信します。

どうぞお楽しみに!



● すみっこまちコラボ公式サイト

https://www.sumikkogurashi-10th-project.jp/machicollabo/





■ すみっコぐらしについて





2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▽詳しくはこちらから

https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/



● すみっコぐらしは今年で10周年

10周年を記念して「すみっこでつながろうプロジェクト」として、すみっコたちから「ありがとう」の気持ちを届ける様々な企画を展開中です。

▽10周年特設サイト

https://www.sumikkogurashi-10th-project.jp/



● サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、自社デザイナーによる100%オリジナルキャラクター商品の製造・販売・ライセンスビジネスを手掛けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、人の心に寄り添い、包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

その不思議な魅力と世界観に多くの人々が引きこまれています。

世界中にキャラクターの癒しの力、優しさを届けるべく、様々なイベント、企業とのタイアップなど企画しています。

▽サンエックスネットはこちら

https://www.san-x.co.jp/



(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



