[国際NGOプラン・インターナショナル]

国際ガールズ・デー2023 THINK FOR GIRLS~地球課題に向き合う女の子たち



国際NGOプラン・インターナショナル(所在地:東京都世田谷区 理事長:池上清子 以下、プラン)の働きかけにより、国連が制定した10月11日の「国際ガールズ・デー」は、「女の子の権利」や「女の子のエンパワーメント」の促進を広く国際社会に呼びかける日です。

国際ガールズ・デーのある10月、プランの活動に賛同する複数の企業が「国際ガールズ・デーPLUS」として集結し、各企業のオリジナリティあふれる企画で世界の女の子たちを応援します。





● 国際ガールズ・デー2023共通アイコン

ASENDADAデザイナーの佐藤麻美氏が作成した共通アイコンにより、視覚的に国際ガールズ・デーの認知拡大を図ります。



デザイナーの佐藤麻美氏からのメッセージ

差別や偏見、環境など地球全体で起きている過酷な状況を表現した黒の線に、新たなアイディアや自分の意思を意味するピンクのラインを重ね、状況を変えていくことへの思いと行動を伝えます。

小さな声かもしれないけれど、その声に気付き一緒に行動できる自分でありたいと思いながら描きました。自然災害、習慣、人と人の争いが過酷な環境をつくり出している一因になっていることを今一度考えると同時に、将来の状況を作っていく一人として知ることの大事さをこの機会に感じていただけることを願って。



● 国際ガールズ・デー2023スペシャル動画

株式会社アマナが制作したスペシャル動画が、国際ガールズ・デーを盛り上げます。



映像制作:今村 誠(アマナ)

*この動画は、株式会社アマンドのご協力を得て、2023年10月4日(水)~10月31日(月)まで六本木店のデジタルサイネージで上映されます。



● 国際ガールズ・デーPLUS フライヤー







≪協賛企業による取り組み≫(50音順)

● amana アマナ

企業のコミュニケーション変革をクリエイティブで実現するアマナは、独自に開発した商材を組み合わせることで、新しいコミュニケーション施策やDX推進サポートなど、企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。今回はPR動画の制作を担当。映像を通じて活動の背景を知り、考えるきっかけを作ることに寄与します。

https://amana.jp



● ALMOND アマンド六本木店

10月4日(水)~10月31日(火)

デジタルサイネージを通じてプラン・インターナショナルの活動や「国際ガールズ・デーPLUS」のイベントを紹介します。

http://www.roppongi-almond.jp/



● ELD INTERIOR PRODUCTS イールド インテリア プロダクツ

10月6日(金)~30日(月)

岡山を拠点とし、ライフスタイルを提案するショップ【ELD INTERIOR PRODUCTS】。

期間中、店内にて国内で活躍する女性たちによるプロダクトをピックアップしたコーナーを展開致します。

https://www.yield.jp/



● YELLOWKORNER イエローコーナー

10月3日(水)~31日(火)

日比谷店で国際ガールズ・デーに合わせた特設ウォールを展開。また、国際ガールズ・デーPLUSの共通アイコンを用いた作品を期間限定販売し、売上金額の一部をプラン・インターナショナルに寄付します。

https://www.yellowkorner.jp/



● ISETAN SALONE イセタンサローネ

10月6日(金)~11日(水)

伊勢丹新宿店が凝縮したラグジュアリアスなセレクトストア「イセタンサローネ」。ストア内1階のフラワーショップ「デリジェンスパーラー イセタンサローネ」にて、国際ガールズ・デーのアイコンカラーをモチーフにした商品を大きくクローズアップいたします。

https://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/isetansalone/index.html



● BARNEYS NEW YORK バーニーズ ニューヨーク六本木店

10月5日(木)~24日(火)

バーニーズ ニューヨークでは今年も引続きこの国際ガールズ・デーの理念に賛同。若い世代の可能性や能力を発揮できるように後押しし、ファッションを通じて女の子を含む若者を応援しています。ジェンダーによる差

別のない公平な社会の実現を目指すこの国際ガールズ・デーの認知拡大を促すため、国際ガールズ・デーの理念に共感した<アセンダダ>デザイナー サトウアサミ氏によるアートワークとバーニーズ ニューヨークのクリエイティビティが融合した華やかなウィンドウディスプレイが六本木店にお目見えします。

https://www.barneys.co.jp/









国際ガールズ・デー2023年のテーマ 「THINK FOR GIRLS~地球課題に向き合う女の子たち」



現在世界は、気候変動の影響による干ばつや洪水などの自然災害の増加、世界各地で続く紛争と難民問題、これらの原因が絡み合って発生している食料危機など、かつてないほどに深刻な地球規模の課題に直面しています。

危機のさなかで最も影響を受けているのは女の子たちです。

2023年の国際ガールズ・デーでは、コロナ禍により、ジェンダー平等への歩みが大きく後退してしまっている現在、女の子たちが置かれている過酷な状況とともに、自分たちが直面している課題について声を上げ始めた女の子たちの姿をお届けします。

世界中の女の子と同じ課題を共有している日本の私たちにできることをともに考えてみませんか。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.plan-international.jp/girl/idg2023/











企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-13:46)