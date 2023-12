[株式会社WOWOWプラス]

10月11日に東京国際フォーラム・ホール・Cで開催された『宇崎竜童デビュー50周年 メモリアルコンサート Thank you for the music ~Our history again~』。公私共にパートナーである作詞家の阿木燿子がプロデュースしたステージは、「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」をはじめとするヒット曲の数々に加え、和太鼓を自ら叩く圧巻のパフォーマンスや今は亡き井上堯之とのデュエットも再現された感動のステージ!







バンドマンとして、作曲家として、さらには俳優、映画監督など多彩な仕事ぶりで昭和・平成・令和の世を駆け抜けてきたアーティスト・宇崎竜童。今年は、宇崎がダウン・タウン・ブギウギ・バンドを結成し、1973年にレコード・デビューしてから50年にあたる。そのメモリアルイヤーを記念してのコンサート『宇崎竜童デビュー50周年 メモリアルコンサート Thank you for the music ~Our history again~』が、2023年10月11日に東京国際フォーラム・ホール・Cで開催された。

この日のステージは、公私にわたるパートナーである作詞家・阿木燿子のプロデュースで、宇崎のミュージシャン活動の歴史を振り返る、まさにメモリアルイヤーに相応しい内容となった。

冒頭、ステージが暗転すると、中央のスポットライトに照らされた宇崎竜童の姿が。ギター1本で歌い出したのは「知らず知らずのうちに」。これがダウン・タウン・ブギウギ・バンドのデビュー作だ。

歌い終わると、下手より阿木燿子が登場し、これから宇崎が歌う楽曲についてのエピソードを述べていく。デビュー当時のこと、ブレイク前のエピソード、時に笑いを織り交ぜ、夫妻が歩んだ50年の音楽生活を柔らかな口調で語る姿はなんとも微笑ましい。



そして前口上が終わると、つなぎの宇崎竜童がバンドを従えて登場。誰もが知る代表曲「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」や名曲の誉高い「身も心も」など、70年代の音楽シーンを席巻したダウン・タウン・ブギウギ・バンドのナンバーが立て続けに演奏されていく。稀代のストーリー・テラーである阿木燿子が描く歌詞と、宇崎節という以外に表現のしようがない、独特のブルージーな旋律と激しいロックンロール・スピリットが融合した、いずれ劣らぬ傑作が次々と繰り出され、会場は早くも興奮の渦に。



今回のコンサートは、単に50年のキャリアを振り返るだけでなく、宇崎竜童がリーダーを務めてきた、幾つかのバンドの歴史を辿る旅でもある。そのナビゲーターを、妻であり作詞家として宇崎作品を支えてきた阿木燿子がつとめることで、宇崎の50年の歴史が手に取るようにわかるステージになっている。



ダウン・タウン・ブギウギ・バンドのパートが終わると、和太鼓と篠笛奏者が加わり、ステージ中央に巨大な大太鼓がセッティングされ、竜童組のナンバーへ。日本の伝統音楽と西洋音楽の垣根を越えたロック・バンドとして1984年にスタート、各地の祭りに呼ばれ「お祭りバンド」の異名を取った竜童組のパワフルなステージが再現され、和装に着替えた宇崎自身がステージ上の大太鼓を叩く。圧巻のステージングに会場からはどよめきと大きな拍手が鳴り響いた。





コンサート後半で は、「宇崎竜童&R・Uコネクションwith井上堯之」。ザ・スパイダースの井上堯之を迎えたこのユニットは、大人のロックを目指した宇崎の新たな地平を感じさせる。そして最後は、自身のキャリアを振り返り、これからの道筋を照らし出すかのようなソロ作品で締めくくった。



鳴り止まぬアンコールの声に応え、再びステージに現れた宇崎は、井上とともに作った「Thank you for the music」を披露。今回のコンサートのタイトルにもなっているこの曲は、今は亡き井上の歌声をフィーチャーし、デュエットの形で歌われた。宇崎の井上への思いが静かに伝わってくる、今回のコンサートのハイライトでもある。実に3時間近いステージを終えた宇崎竜童の感慨に満ちた表情は、この先、51年目からのさらなる精力的な活動を予感させるものであった。



このコンサートの模様は、歌謡ポップスチャンネルにて12月23日(土)よる8時から、テレビ初独占放送が決定している。また、この日は「宇崎竜童 デビュー50周年特集」として、宇崎・阿木夫妻がコンビを組んだ名曲たちを、2人の解説でお届けする『宇崎竜童・阿木燿子 SELECTION』、さらには1975年に製作されたドキュメンタリー映画『ザッツ・ダウン・タウン・ブギウギ・バンド アンタ あの娘の何んなのさ』、『飯尾和樹とコムアイの音楽クエスト 宇崎竜童特集』も放送と、12月23日は丸ごと宇崎竜童三昧!お見逃しなく!



<放送情報>

『宇崎竜童デビュー50周年 メモリアルコンサート Thank you for the music ~Our history again~』

放送日時:12月23日(土)よる8時



『宇崎竜童・阿木燿子 SELECTION』

放送日時:12月23日(土)よる10時



『ザッツ・ダウン・タウン・ブギウギ・バンド アンタ あの娘の何んなのさ』

放送日時:12月23日(土)よる11時



『飯尾和樹とコムアイの音楽クエスト 宇崎竜童特集』

放送日時:12月23日(土)よる11時35分



<番組公式サイト>

https://www.kayopops.jp/feature/ryudo_uzaki/



<歌謡ポップスチャンネルとは>

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。

チャンネル公式サイト https://www.kayopops.jp/



