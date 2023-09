[株式会社エービーシー・マート]

2023年10月21日(土)~10月22日(日)@ライジングフィールド軽井沢



1932 年より CRAFTSMANSHIP を掲げ、数々の名作を生み出したブーツブランド「Danner(ダナー)」が “アウトドアフィールドの楽しさを追求”をテーマに、ライジングフィールド軽井沢にて、10月21日(土)、22日(日)の2日間で開催する「DANNER CAMP ’23」の追加コンテンツとゲストが決定したので、お知らせします。

特設サイトURL: https://jp.danner.com/topics/danner-camp-2023/index.html

▼開催決定に関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000074055.html







DANNER CAMPとは





DANNER CAMPは、“アウトドアフィールドの楽しさの追求”をテーマに、軽井沢の豊かな自然の中、新たな遊びの発見や、ここでしか味わえないアソビ体験を提供。 自然への感謝の気持ちを皆で高め合い、新しいカルチャーを創るきっかけとなるような、 DANNER のアイデンティティでもある “DIY” と” サステナブル” という想いをモットーにしたキャンプイベント。

ここでしか味わえない特別なアウトドア体験が出来る楽しい空間を提供するためのワークショップや 音楽ライヴ、BBQ などのコンテンツを実施します。

大人も子供も自然の中での体験を通じて得られる価値ある上質な時間をご提供します。



実力派アーティストの登壇が決定したライヴステージ





奇妙礼太郎、fox capture plan、birdの3組の出演が決定。音楽活動25周年を迎えた奇妙礼太郎、“現代版ジャズ・ロック”をコンセプトとして海外公演も積極的に行うfox capture plan、そして昨年に続き2回目の出演となるbird、確かな実力を兼ね備えた3組のライヴパフォーマンスは「Danner CAMP ’23」の必見コンテンツです。







ここでしか買えないアイテムも!Danner×出展者のコラボアイテム





“アウトドアフィールドの楽しさの追求”のテーマに共感した出展者の一部とDannerが、コラボした限定アイテムを発売。どれもアウトドアシーンで重宝するアイテムとなること間違いなしです。



<Danner Camp’23 オリジナルアイテム>

Danner×38explore「38灯 38-kT MIYABI by DANNER」

38EXPOLOREの代表モデル、

「38灯」ミヤビにDannerロゴを配したDANNER CAMP'23特別モデル。





<Danner Camp’23 オリジナルアイテム>

Danner×ASOMATOUS「HANGBURGER by DANNER」

テントやタープの天井にLEDランタン等を設置することのできる、挟んで、吊るす新発想のランタンフックです。Dannerのロゴを入れたDANNER CAMP'23特別仕様。





<Danner Camp’23 オリジナルアイテム>

Danner×NATAL DESIGN×HALE TRUCK PRODUCTS

「+U small DANNER X HALF TRACK PRODUCTS X NATAL DESIGN Ver.」

日本の伝統的なあずま袋をモチーフにHALE TRUCK PRODUCTSとNATAL DESIGNの共作で制作された三角型のバッグ、[+u small」。Dannerのロゴを配したDANNER CAMP‘23特別仕様です。





<Danner Camp’23 限定復刻アイテム>

Danner×COLONISTA「CONPE10 by DANNER.」

小型LEDライト、ランタンに対応したランタンシェードで、素材は撥水、防水性のあるX-PACを使用。軽量性と高い強度を誇り、アウトドアでの使用にも適しています。Dannerのミリタリー要素を表現したカモフラージュ柄を採用したモデルが復刻で登場。





参加者全員にスペシャルネッカチーフをプレゼント!





参加者全員にDANNER CAMP スペシャルネッカチーフをプレゼントします。オリジナルエンブレムデザインを配した、今回のために作られた特別なネッカチーフ。ネッカチーフとしてだけではなく、大判なので様々な使い方も可能です。DANNER CAMP'23では皆でこれを付けて楽しみましょう。



実施コンテンツについて





2日間限定で営業するDannerが贈るスペシャルなSHOP「Field of Danner」の出店が決定。他にも、BBQやキャンプファイヤー、スペシャルなゲストを招いた音楽ライヴを予定しています。



■Field of Danner



2日間限定のスペシャルなSHOPが出現し、ここでしか買えない特別なアイテムを展開。

またレザーの廃材を利用したワークショップも実施します。

さらに2023年秋冬のスペシャルムービーpowered by PAPER SKYを先行公開。

世界に1つしかないDANNER SHOPが2日間限定営業。



■ふるまいBBQ ※追加決定



昨年、大好評だったDANNERスタッフによるふるまいBBQを今年も行います。グリルがズラッと並ぶ様子はまさにアメリカのBBQフェスを想起させます。スタッフ、参加者の垣根を越えて楽しみましょう!



■CAMPFIRE ※追加決定



陽が落ちてきたらキャンプファイヤーがスタート。

キャンプの醍醐味であるキャンプファイヤーを囲み、思い思いの時間をお過ごし下さい。

DJによるBGMと共に、心地よい軽井沢の秋の夜を堪能ください。



DANNER CAMP ‘23 概要





名称:DANNER CAMP ‘23

日程:2023年10月21日(土) - 10月22日(日)

場所:ライジングフィールド軽井沢

(長野県北佐久郡軽井沢町長倉山国有林2129)

(URL:https://www.rising-field.com/rfk-main)

コンテンツ概要:音楽ライヴ / ワークショップ / フード・ドリンク / BBQ / etc

主催:DANNER

※雨天決行・荒天中止



【チケットについて】

参加には1人1枚入場券の購入が必要です。価格はすべて税込み表示。

■1泊2日宿泊参加(Stay)

¥8,800~ ¥37,500

※宿泊するキャンプサイトにより価格が異なります。



■1泊2日 宿泊参加 前泊(10/20(金))チケット

¥3,300~ ¥27,500

※宿泊するキャンプサイトにより価格が異なります。



■日帰り参加(Day)

10/21(土)日帰り入場券:¥5,000(中学生以下無料)



詳細は下記サイトURLよりご確認ください。

https://jp.danner.com/topics/danner-camp-2023/ticket/index.html



お客様からのお問い合わせ先:danner.camp.jp@gmail.com



「DANNER CAMP」昨年の様子について





ブランドとして初の試みであった昨年の「DANNER CAMP」は、7月2日(土)~7月3日(日)の2日間で約400名の方に参加いただき、アウトドアフィールドの楽しさを体験いただきました。

昨年90周年を迎えたDANNER のヒストリーを紐解く展示や、日本未発売のモデルを含めDANNERのヴィンテージ品の展示をしたり、BBQやキャンプファイヤーを通して参加者が一体となって大自然を楽しみました。



Danner/ダナーについて







オレゴン州、ポートランドに本社を構えるダナー。1932年チペワフォールズでチャールズダナーが安い仕事用ブーツを5人の労働者と一緒に作り始め、一足4ドルで売ることからその生業を始めました。チャールズダナーがオレゴン州ポートランドでビジネスを展開。1959年、アメリカで初めてビブラムソールを用いたシューズを開発し、ダナーのマウンテントレールが一番登りやすいブーツとバックパッカー雑誌に取り上げられ、ダナーは ハイキング業界でプレミアなブランドとなりました。1979年には、靴企業では初めて"ゴアテックス"を使用したシューズを展開し、「ダナー」ブランドは確固たるものにします。「軽量」で「快適」、1足、1足を厳選された素材で、時間をかけて丹念に手作業でシューズを作り上げる、というスタンスは今でも変わりません。

▼ダナージャパン公式ページ

URL:http://jp.danner.com/index.html

▼ダナー ジャパン公式 Facebook ページ

URL:https://www.facebook.com/DannerBoots1932/

▼ダナー ジャパン公式 Instagram

URL:https://www.instagram.com/danner_jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:16)