『初音ミク&ピアプロキャラクターズ』の【あたり付き!ビビット缶バッジ】第2弾よりサンプルをご紹介!



キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社(代表取締役:三輪直之、本社:愛知県名古屋市)が、『初音ミク&ピアプロキャラクターズ』の【あたり付き!ビビット缶バッジ】第2弾を2023年7月1日(土)より発売予定!



※取扱い店舗は下記をご確認ください。

https://sync-labo.jp/vvitbadge-hatsunemiku-piaprocharacters-2/





あたりが出たらBIGアクリルスタンドが貰える缶バッジくじ♪

今回はグッズのサンプルを一部、ご紹介いたします!





~~商品一部ご紹介~~





▼缶バッジ







【種類】全12種

【サイズ】直径約57mm





▼ラスト賞/アクリルスタンド6個セット



【種類】全1種(アクリルスタンド6個セットでのお渡しです)

【サイズ】最大で高さ約15cm

※キャラクターによりサイズに差異がございます。





あたりが出たら貰えるBIGアクリルスタンドは高さが最大で約27cmと圧巻!

ラストワン賞と比べて置いても存在感抜群です…!



▼【左】あたり/アクスタB.I.G(初音ミク)、【右】ラスト賞/アクリルスタンド6個セットの初音ミク



BIGアクリルスタンドは全6種(最大で高さ約27cm)、

あたり券に記載されているキャラクターのアクリルスタンドが貰えます♪

※キャラクターによりサイズに差異がございます。

※キャラクターをお選びいただくことはできません。









Art by 木澄 玲生 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net



※写真はイメージとなっております。実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。





今後もシンクイノベーション株式会社では関連商品を続々と販売予定です◎

乞うご期待ください!





<会社概要>

シンクイノベーション株式会社(Twitter:@sync_innovation)



〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル8階

大阪営所 MD事業部





<事業概要>

アニメキャラクター、野球球団等の商品企画、製造、販売



