[株式会社Wemade Online]

また、メインクエスト追加を記念してイベントを開催!







EPISODE2[NOWHERE TO HIDE]のメインクエストを追加!





本日2023年6月29日(木)にて、メインクエストの追加を行いました。

それに伴い、サブクエストやクラスクエストを追加いたしました。

なお、追加したメインクエストの進行はEPISODE2[NOWHERE TO HIDE]にて実装されたクラスクエストの進行が必要となります。



▼「NOWHERE TO HIDE」のPV

https://youtu.be/SY8p_dTAiXk



▼シーズン2「NOWHERE TO HIDE」特設サイトはこちら

https://soulworker.gamecom.jp/event/44_episode2



▼ソウルワーカー公式サイトはこちら

http://soulworker.gamecom.jp/



アップデートを記念してメイズクリアイベントを開催!







EPISODE2[NOWHERE TO HIDE]2次アップデートを記念して、メイズクリアイベントを開催!

イベント期間中、EPISODE2で実装されているメイズにて獲得できる「[EV]奇妙なバキュームジャンクの組織細胞」を集めて、「ハートピョンピョンアバター」や「エナジーコンバーター」などのアイテムを手に入れよう!







▼エピソード2メイズクリアイベントの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/event/618



人気のコスチューム期間限定再販売中!







大人気のコスチューム「ナイトメアシリーズ」にダーナを追加し、期間限定で再販売開始!

この機会に是非、セクシーな小悪魔ちゃんになれるコスチュームをゲットしよう!







▼ナイトメアシリーズの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/655



人気のソウルメイトが期間限定でピックアップ販売開始!







可愛らしい「キャサリン」と「イリス」のソウルメイトが期間限定でピックアップ販売開始!

この機会に「キャサリン」「イリス」をゲットしよう!







▼ピックアップソウルメイトの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/655



その他にも様々なイベントやアップデートなど予定しておりますので、今後もソウルワーカーの進化にご期待ください。



■ソウルワーカー公式サイトはこちら

http://soulworker.gamecom.jp



■「NOWHERE TO HIDE」特設サイトはこちら

https://soulworker.gamecom.jp/event/44_episode2



■『Soulworker』概要

ジャンル:アニメチックアクションMORPG

プラットフォーム:PC

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

運営:Wemade Online Co.,Ltd.

開発:LION GAMES Co., Ltd.



■コピーライト

Copyright (C) LION GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright (C) Wemade Online Co.,Ltd. All Rights Reserved.



■株式会社 Wemade Online について http://www.wemadeonline.co.jp/

Wemade Onlineは、 2004年3月に設立され、 PCオンラインゲームのパブリッシング事業を主業務としております。

2010年4月に、 韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う『Wemade Co., Ltd.』グループの一員となり、 更なる成長を目指し日本国内オンラインゲームサービス、 パブリッシング運営及び現地開発事業を展開しております。

PCオンラインゲームでは、 GAMEcomブランドとして『新生R.O.H.A.N』『R.O.H.A.N. Revision』『SiLKROAD Revolution』『Soulworker』をサービスしております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-20:16)