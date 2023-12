[株式会社ライズコミュニケーション]

TinyTAN、BTS HANGEUL MESSAGE CHOCOLATE、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、SUPER JUNIOR、NCT DREAM、NCT 127、aespa韓国人気アーティストのチョコレート!★12月17日(日)までPOP UP SHOPを開催★









マルイシティ横浜、マルイ国分寺にて開催され、大好評だった「STARFOX ARTIST CHOCOLATE」のPOP UP SHOPが12月2日(土)からマルイファミリー海老名にて開催中!

12月2日(土)の開催初日から多くのK-POPファンが来店し、商品のPOPやカラフルなパッケージの商品を見たりと連日賑わいをみせています。マルイファミリー海老名でのPOP UP SHOPは、12月17日(日)までの期間限定での開催となっています。

さらに、12月29日(金)からは、マルイファミリー溝口 8Fイベントスペースでも開催されます。





「STARFOX ARTIST CHOCOLATE」は、「BTS」のメンバーが可愛いキャラクターとなった「TinyTAN」(全6種)、韓国の人気アーティスト「SEVENTEEN」(全3種)、「TOMORROW X TOGETHER」(全2種)、「SUPER JUNIOR」(全2種)、「NCT DREAM」(全3種)、「NCT 127」(全4種)、「aespa」(全2種)のアクリルマグネット付きアーティストチョコレートと、「TinyTAN」(全2種)、「BTS HANGEUL MESSAGE CHOCOLATE」(全2種)のステッカー付きメッセージチョコレートの全26種がラインナップされている。





アクリルマグネット付きチョコレートには、キャラクターやアーティストの写真、メッセージが描かれたチョコ6枚とアクリルマグネット1個が封入され、ステッカー付きメッセージチョコレートには、個包装のチョコ8枚と「TinyTANメッセージステッカー7枚」、または「BTS HANGEULメッセージステッカー2枚」がそれぞれ封入されています。

各アーティストのチョコ、マグネット、ステッカーは、パッケージごとに異なるデザインのアイテムがランダムで入っており、何が出るかは開封してからのお楽しみとなっています。





限定販売に付き、売り切れ次第販売終了となる可能性もありますので、是非お見逃しなく!











【販売期間・店舗】

<POP UP SHOP>

12/2(土)~12/17(日) マルイファミリー海老名 5Fイベントスペース

12/29(金)~1/14(日) マルイファミリー溝口 8Fイベントスペース





<オンラインストア>

RISE ONLINE STOREにて好評販売中

https://risestore.stores.jp





【商品詳細】

<アクリルマグネット付きチョコレート>各1,990円(税別)

・TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE Magic Door

・TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE Butter

・TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE Dynamite

・TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE Sweet Dreams

・TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE Playing with Snow

・TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE TinyMART





・STARFOX ARTIST CHOCOLATE SEVENTEEN BLACK

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE SEVENTEEN SILVER

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE SEVENTEEN GOLD





・STARFOX ARTIST CHOCOLATE TOMORROW X TOGETHER BLACK

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE TOMORROW X TOGETHER RED





・STARFOX ARTIST CHOCOLATE SUPER JUNIOR BLUE

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE SUPER JUNIOR WHITE





・STARFOX ARTIST CHOCOLATE NCT DREAM GREEN

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE NCT DREAM BLUE

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE NCT DREAM CHARACTER 2D





・STARFOX ARTIST CHOCOLATE NCT 127 BLACK

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE NCT 127 GRAY

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE NCT 127 ORANGE

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE NCT 127 CHARACTER 2D





・STARFOX ARTIST CHOCOLATE aespa BLACK

・STARFOX ARTIST CHOCOLATE aespa GRADATION





<ステッカー付きメッセージチョコレート>各2,190円(税別)

・TinyTANメッセージチョコレート Magic Door

・TinyTANメッセージチョコレート Butter

・BTS HANGEULメッセージチョコレート Spring Day

・BTS HANGEULメッセージチョコレート Mikrokosmos





【公式SNS】

・STORY PARK JAPAN公式TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@storyparkjapan?_t=8gbOUD1BCHi&_r=1





・STORY PARK JAPAN公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/storypark_japan



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-19:16)