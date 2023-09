[株式会社 丸紅フットウェア]

MERRELLのY2Kアーカイブ 「WINTER MOC」 にPUFFERタイプが登場



米国アウトドアブランドMERRELL(メレル、輸入総代理店:株式会社丸紅フットウェア)は、2000年代初頭に人気を博したブランドのY2Kアーカイブとも言える名作「WINTER MOC」に撥水性と保温性を施したパファータイプのモック&ブーツ「WINTER MOC ZERO」、「WINTER MOC ZERO TALL」を2023年9月29日(金)より順次発売致します。







アッパーに撥水加工と軽量中綿施した ”軽量なのに暖かい” モック&ブーツ





「WINTER MOC」は、ブランドを象徴するアイコンシューズ 「JUNGLE MOC」からインスパイアされ、雪道にも対応するラギッドなアウトソールを搭載したウィンターバージョンとして2000年代初頭に登場したレザータイプのウィンターシューズです。Y2Kトレンドを背景に2022年に「WINTER MOC 3」として復刻し、その懐かしいデザイン性から人気を博しました。



今シーズンはそんなY2Kアーカイブに撥水性と保温性を高めて更なるアップデートを実現した「WINTER MOC ZERO」、「WINTER MOC ZERO TALL」が発売となります。耐久性に優れたリサイクルナイロンとピッグスキンレザーのコンビネーションアッパーには、撥水加工を施すことで突然の雨にも適応し、足元をドライに保ちます。更に、重量感による足元へ負担を軽減しつつ暖かさを実現する”軽量中綿”をアッパーに搭載することで、寒さが深まる秋冬のキャンプシーンなどでも適切な保温性を確保します。加えて、ライニングにはリサイクルフリースライニングを敷設することで足を優しく包み込みます。



そして、20年以上の年月を経てリバイバルされたアーカイブアイテムを現代に順応させるべく、アッパーやライニング、ウェビング、フットベッドカバーには100%リサイクルポリエステルを採用するなど、環境への負荷軽減も考慮された一足となっております。ボリューム感のあるレトロなデザイン性はタウンユースでも機能し、足元からアウトドアファションを演出します。







製品概要





[UNISEX]



名称:WINTER MOC ZERO(ウィンター モック ゼロ)

●サイズ ・ カラー:

[UNISEX] 22.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ BLACK, AVOCADO, CAMEL

●販売価格:¥15,400 (税込)

●販売開始時期:2023年9月29日(金)より順次発売

●販売場所:MERRELL直営店、MERRELL公式オンラインショップ、その他MERRELL取り扱い販売店



[UNISEX]



名称:WINTER MOC ZERO TALL(ウィンター モック ゼロ トール)

●サイズ ・ カラー:

[UNISEX] 22.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ BLACK, AVOCADO, CAMEL

●販売価格:¥19,800 (税込)

●販売開始時期:2023年9月29日(金)より順次発売

●販売場所:MERRELL直営店、MERRELL公式オンラインショップ、その他MERRELL取り扱い販売店







MERRELL(メレル)とは





世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。



1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト:https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY:https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q



