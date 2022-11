[一般社団法人渋谷未来デザイン]





一般社団法人渋谷未来デザイン(代表理事:小泉秀樹、以下、渋谷未来デザイン)は、「アイデアと触れ合う、渋谷の6日間。」として、カンファレンスや体験プログラムを実施する渋谷アイデア会議「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2022」(以下、SIW)を11月8日(火)~13日(日)まで開催しています。カンファレンス2日目の11月9日は「Beyond Digital」をテーマに、日本電信電話株式会社(以下、NTT)をパートナーに迎え、NTTが推進するIOWN構想がめざす未来についてのプログラムを実施しました。





その中で、NTTが研究開発したクロスリンガル音声合成技術は、大好きな演者の声のまま、自分が聞きたい国の言葉で聴ける、新しい体験価値についてのトークセッション「未来のエンターテイメント —クロスリンガル音声合成による新しい体験 —」において、この技術を中川翔子さんに体験頂き、あらゆるコンテンツがオリジナルの臨場感のまま体験できる未来について語り合いました。



また、このクロスリンガル音声合成技術は、SIW会期中(2022年11月8日~ 2022年11月13日)、渋谷駅ハチ公前広場・SHIBU HACHI BOXにて体験いただくことができます。ガンプラくんと中川翔子さんが、アニメ新シリーズ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」の魅力を4か国語で紹介します。

中川翔子さんの流暢な英語・中国語・韓国語を是非体験してください。

https://social-innovation-week-shibuya.jp/timetable/event/ex-22/







「Beyond Digital NTT IOWN DAY」関連プログラム







11/8 (火) - 11/13 (日) 場所:もしも食堂 (東急プラザ6F)

NTT東日本とコネクテッドコマース株式会社が推進する、デジタルとリアルを融合した地方創生の最新事業モデル『AZLM CONNECTED CAFE』が渋谷フクラス6Fにポップアップストアとして登場します。

https://social-innovation-week-shibuya.jp/timetable/event/ex-1/







SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2022(SIW)



SIWは渋谷区共催イベントとして2018年からスタートし、今年で5回目の開催となります。渋谷は多種多様な人たちが、アップデートし続けている街です。その原点にあるのは「アイデア」。多様なアイデアが、出会い、つながり、形になり、渋谷の“らしさ“が生まれてきました。その「アイデアが集まる」という都市特性に特化したアイデアプラットフォームに進化し、渋谷の街で産官学民がプログラムを共につくり、議論に参加することで、これからの社会、未来への可能性を発信していきます。



名称:SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2022

日程:2022年11月8日(火)~11月13日(日)

入場料:無料

プロデューサー:金山淳吾(一般財団法人渋谷区観光協会代表理事) / 長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)

主催:一般社団法人渋谷未来デザイン

共催:渋谷区

後援:文部科学省、東京都、渋谷区商店会連合会、一般財団法人渋谷区観光協会

特別パートナー:公益財団法人日本財団

カンファレンススペシャルパートナー:日本電信電話株式会社/ KDDI株式会社



カンファレンスパートナー:東急株式会社/ 東急不動産株式会社/ 株式会社MIXI/ 株式会社ゴールドウイン/ 株式会社セールスフォース・ジャパン/ 青山商事株式会社/ アサヒビール株式会社/ スマドリ株式会社/ イーデザイン損害保険株式会社/ DAZN Japan Investment合同会社/ 花王株式会社/ 株式会社コーセー / Koala Sleep Japan 株式会社/ こくみん共済 coop(全国労働者共済生活協同組合連合会)/ 味の素株式会社/ アデコ株式会社/ 株式会社ニューバランスジャパン/ 株式会社INFORICH (ChargeSpot)/ マース ジャパン リミテッド(BE-KIND)/ mederi株式会社



渋谷アイデア会議パートナー:株式会社ネクイノ/ 大日本印刷株式会社/ アドビ株式会社/A&A株式会社/ 株式会社博展/ 貝印株式会社/ 京都市/ パナソニック株式会社エレクトリックワークス社/ Plus W株式会社/ 渋谷女子インターナショナルスクール/ STU株式会社/ 東急建設株式会社/ 株式会社ノンピ



パートナー:アクシスコンサルティング株式会社/ 株式会社フェローズ/ 株式会社ギークピクチュアズ/ JIBUN HAUS.株式会社/ 株式会社みずほ銀行/ 渋谷飴/ 株式会社シブヤテレビジョン/ SDGs協会(東京青年会議所)/ Twitch Japan合同会社



メディアパートナー:BUSSINESS INSIDER / OPENERS/ Qetic Inc./ シブヤ経済新聞/ 渋谷のラジオ/ J-WAVE/ PR TIMES/ FINE PLAY/MASHING UP/ Lifehacker



連携イベント:渋谷芸術祭/ 東京雪祭/ TGC teen/ 北渋RUN/ Farmβ/MASHING UP Conference

企画制作:SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA実行委員会

公式サイト:https://social-innovation-week-shibuya.jp/

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、各プログラムの開催場所・手法に関しては随時変更となる可能性があります。

※プログラムや登壇者など、予告なく変更になる場合がございます。



一般社団法人渋谷未来デザイン

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

一般社団法人渋谷未来デザイン https://www.fds.or.jp



