[コーチ]

コーチは、11月30日(水)~12月26日(月)の期間限定で、原宿八角館にて "コーチ マート" ホリデー ポップ アップ ストアを開催中です。本ポップ アップ ストアのオープニングを祝して、ブランドアンバサダーのKōki,、Dean Fujiokaをはじめ、北村匠海、仲里依紗、鈴鹿央士、桜田通ら豪華セレブリティが来場。





世界で初めて登場する日本のマートとアメリカのコンビニエンスストアからインスパイアされたポップな「コンビニ」風の世界観の中で、オリジナリティ溢れるフォト撮影やホリデーギフトに最適なアイテムのラインナップを楽しみました。























コーチの今年のホリデーのテーマ は "Feel The Wonder." 。人気を博している恐竜のキャラクター “Rexy (レキシー)” の新作をはじめ、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にピッタリのあたたかく、喜びにあふれ、自分の中にある子どもらしさを素直に表現できるようなアイテムの数々が “コーチ マート” に並びます。



レトロな雰囲気のストア内には、アイキャッチーなネオンライティングや、オリジナルショッピングカート、フォンブースなど、ワクワクするようなフォトスポットが満載。是非ここでしか体験できないプレイフルな写真やムービーを撮影して、SNSへのシェアをお楽しみください。



本ポップ アップ ストアにて、コーチ公式LINEアカウント パーソナルサービスに登録した方には、オリジナルスイーツをギフト致します。また、一定の金額以上ご購入いただいたお客様は、オリジナルエコバッグや、スペシャルなギフトが当たるラッキーカプセルを引くチャンスもご用意しております。



“コーチ マート” にご来場のうえ、心ときめく最高のホリデーをお過ごしください。



ポップ アップ ストアのご案内は下記のリンクからもご覧いただけます。

https://japan.coach.com/feature/holiday2022.html#popup



イベント概要

名称: “コーチ マート ” ホリデー ポップ アップ ストア

開催期間:2022年11月30日(水)~ 12月26日(月)

営業時間 : 11:00~ 20:00

会場:原宿八角館

住所:東京都渋谷区神宮前6-4-1

※ギフトは数に限りがございます。詳細はストアスタッフにお問い合わせください。



Coach Japan Instagram 公式アカウントが開設しました。 日本の皆様にコーチのクラフトマンシップやブランドの世界観についてより理解を深めていただけるコンテンツを充実させていきます。是非フォローしてください。 @coach_japan; #CoachJapan



EDITORIAL CREDIT: Coach

IMAGE CREDIT: Courtesy of Coach

SOCIAL MEDIA: @Coach; @coach_japan; @koki; @tfjok; @take_me_1103; @riisa1018naka; @ouji.suzuka.official; @dorisakurada; #CoachNY; #CoachJapan; #コーチマート



【読者の方からのお問い合わせ先】

コーチ・カスタマーサービス・ジャパン

0120-556-936(プリント掲載)

0120-556-750(オンライン掲載)

www.coach.com



コーチについて

コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-19:16)