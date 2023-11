[エイベックス・エンタテインメント株式会社]

音楽やアートを中心とした様々なカルチャーがクロスオーバーする空間体験を提供



エイベックス・エンタテインメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒岩克巳、以下:AEI)は、音楽やアートを中心とした様々なカルチャーが交差する空間体験の提供を目的にWALL Projectを始動します。プロジェクトの一環として、グループ会社のエイベックス・クリエイター・エージェンシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:加藤信介、以下:ACA)が現代アートを中心とした作品を展示・販売するアートギャラリーを軸に、カウンターバーを併設したオルタナティヴ・スペース「WALL_alternative」を11月29日(水)に東京・西麻布にオープンします。







photo by Aya Kawachi



エイベックスはこれまで、「velfarre」「SEL OCTAGON TOKYO」など、リアルな場を通じて音楽を中心とした様々なカルチャーを発信し、コミュニケーションの拠点となる場を創り続けてきました。また、音楽領域だけに限らず、ACAでは、2020年からMEET YOUR ART事業を中心にアート領域での事業展開を強化し、多様なアーティストとの共創を推進しています。「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023(2023年10月開催)」では4万人を動員するなど、アートを中心に隣接する様々なカルチャーのクロスオーバーを目指しています。



このたびオープンする「WALL_alternative」では、アートを中心に様々なカルチャーの発信拠点として、多様な人が集まり有機的に交差することで、新しいムーヴメントが生まれる、特異性のある空間を目指しています。空間設計は建築家・萬代基介が担当し、第一回目の展示は大野修による個展「VERSE」とグループ展「WALL SELECTION vol.1(東城信之介/前田紗希)」の同時開催も決定しました。なお「WALL_alternative」の企画・運営はACAが担っていきます。



【CONCEPT】

■Concept1. Night-time gallery

大人が夜にアートを楽しめる、ライフスタイルに合ったアートスペース

現代アートを中心としたアーティストによる作品展示・販売、WALLならではの特別企画を実施



■Concept2. Collaboration

アート/音楽を軸に多様なカルチャーを横断し、新しいムーブメントが生まれる拠点



■Concept3. Community

バーを併設し、良質な出会いやコラボレーションが生まれるコミュニティ



【WALL_alternative HIGH LIGHT】

建築家・萬代基介が設計を担当



photo by Aya Kawachi





photo by Aya Kawachi



公共建築はもちろん、これまで数々の展示空間やインスタレーションなどを手がけてきた建築家・萬代基介が設計を担当。



Gokou Neon StudioがWALLのロゴデザイン/ネオン制作を担当



photo by Aya Kawachi





photo by Aya Kawachi



ネオンアーティスト・Waku率いるGokou Neon StudioスタジオがWALLのロゴデザイン/ネオン制作を担当。



アーティスト・和泉侃が香りの空間設計を担当



photo by Aya Kawachi



CFCLの香水監修や、Mame Kurogouchiとのコラボレーションなど空間や製品における香りのデザインやディレクションから、インスタレーションや空間演出などアーティストとしての活動まで、幅広く香りに携わるアーティスト・和泉侃が、アート鑑賞/飲食を楽しむためのスペースコンディションにあわせた香りを演出。季節にあわせて年に数回演出が変わります。また、店内では和泉侃プロデュースのプロダクトの販売も行います。



元六本木祥瑞のシェフ恩海洋平が手がけるスペシャルなドリンクとフードを提供



常時200本以上のナチュラルワインを用意 photo by Aya Kawachi





和牛コンビーフと甘いマスタードのオープンサンドイッチ photo by Aya Kawachi



元六本木祥瑞のシェフで、現在はナチュラルワインカルチャーを中心にHOTDOG、SANDWICHのポップアップイベントなど多岐にわたり活動を展開している恩海洋平がバーマスターを務め、常時200本以上のナチュラルワインやオリジナルコーンビーフを使用したサンドイッチなどのスペシャルメニューを提供。





第一回アート展示は大野修による個展「VERSE」

グループ展「WALL SELECTION vol.1(東城信之介/前田紗希)」を同時開催

会期:2023年11月29日(水)ー12月16日(土)

時間:18:00-24:00



大野修個展「VERSE」では、大野がニューヨークでの滞在期間に構築された制作スタイルであるブリコラージュの技法を用いたChunkシリーズの新作を発表。高さ180cmに及ぶ大型作品2点を含む12点を展示・販売します。





WALL SELECTIONは、現代美術の枠組みの中でキャリアを形成しており、今後様々な場面で協働していきたいアーティストを選定し、複数作家によるグループ展を中心に不定期で開催していきます。「WALL SELECTION vol.1」では、東城信之介の新シリーズ作品と前田紗希の新作120号の作品を中心に展示・販売を行います。





「WALL_alternative」概要

営業時間:18:00-24:00(日曜定休)

住所:東京都港区西麻布4-2-4 1F

Instagram:https://instagram.com/wall_alternative

Web:後日公開



