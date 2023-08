[株式会社360Channel]

~リアル衣装展で飾りきれなかった衣装たちをメタバース空間で一挙公開!お気に入りの衣装に投票し「メタバース衣装総選挙」に参加しよう~



株式会社コロプラ(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮本貴志、東証プライム:3668、以下コロプラ)の子会社である株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:中島健登 以下「360Channel」)は、J.フロント リテイリンググループの株式会社大丸松坂屋百貨店(本社:東京都江東区、代表取締役社長:澤田 太郎)が主催する「AKB48 大衣装展~飾りきれなかった衣装たち~」の制作・システム開発を担当いたしました。





公式サイト:https://www.daimaru.co.jp/tokyo/akb48/metaverse.html

イベントサイト:https://akb48.jfr-metaverse.jp/lp

※8月2日(水)10時より無料空間を公開致します

イベント開催期間:2023年8月9日(水)~8月22日(火)





■「AKB48 大衣装展~飾りきれなかった衣装たち~」概要

本イベントでは、7月27日(木)~8月8日(火)期間に大丸東京店で開催されるリアル衣装展「AKB48 大衣装展~オサレカンパニーの世界~」で紹介しきれなかった500着以上の名衣装をメタバース空間で展示いたします。チケットを購入いただくことで、有料空間に展示している衣装を鑑賞でき、「メタバース衣装総選挙」に参加することが可能です。衣装部屋では劇場公演衣装をはじめ、歴代シングルのカップリング衣装、オリジナルのアルバム楽曲衣装、コンサート衣装、チーム別衣装、マジすか学園衣装など、イベント開催期間内で好きな時間に好きなだけお楽しみいただけます。メタバース空間限定で公開している対談ルームでは株式会社オサレカンパニー(以下、オサレカンパニー)クリエイティブディレクター茅野しのぶさんとAKB48メンバーの特別対談をお楽しみいただけます。



※チケットを購入されていない方は、無料空間にて「メタバース衣装総選挙」ランキングの状況をご確認いただけます。その他、シアターでは大画面にて最新アルバムのミュージックビジオをお楽しみいただけます。







■メタバース空間の機能と楽しみ方

参加者は自身のアバターを操作することによって空間内を自由に回遊できます。自分以外の参加者に手を振って挨拶をしたり、一緒に鑑賞し拍手をするなど、参加者同士、ジェスチャーでの交流をお楽しみください。衣装部屋では気になる衣装を選択することで衣装画像が大きく表示されます。お気に入りの衣装は「いいね」ボタンで一時保存し、投票ボタンで投票を行ってください。無料空間では「メタバース衣装総選挙」ランキング看板を公開しております。投票権限は毎日0:00に更新されるため、投票期間内、毎日アクセス及び投票いただくことで、応援している衣装に多くの投票を行うことが可能です。最終日の結果発表で上位3位となった衣装たちはオリジナルグッズとなり販売を予定しております。







■制作背景

本イベントでは、リアル衣装展で物理的に飾りきれなかった衣装たちを、空間の広さや形状を自由に決めることができるバーチャル空間を活用して500着以上にスケールアップして展示しております。通常、リアルで開催される多くのイベントや展示会では、混雑を避けるため人数制限や時間制限を行うことがありますが、バーチャル空間を活用することで、好きな時間に好きなだけ商品や展示物を楽しんでいただくことが可能です。



■360Channel WEBmetaverse概要



360Channelは、高品質な3D空間で、高い操作性を有する独自の“Web”メタバースシステムを開発いたしました。本システムはアプリのインストールが不要で、URLを共有することでスマホ、PC、VR端末などから瞬時にアクセスすることが可能です。アプリと遜色ないグラフィック性能をWebで実現。さらに仮想空間内での移動のし易さと、視認性を向上させた独自のUXを開発し、スマホ、PCおよびVR端末全ての環境で快適にご利用いただけるようになりました。

Let’s have your own world! ~Website感覚で、1社に1つのメタバース空間を~

をコンセプトに、オリジナルのドメインを取得し、自社ホームページ(HP)を持つ感覚で、メタバース空間を最短1ヶ月で開設できるサービスを提供しています。

♢ホームページ|URL: https://lp.webmetaverse.jp/

♢デモ |URL: https://webmetaverse.jp





【J.フロントリテイリング株式会社 会社概要】

会社名 :J.フロント リテイリング株式会社

所在地 :東京都中央区銀座6丁目10番1号

設立 :2007年9月3日

資本金 :319億7,440万円

代表者 :代表執行役社長 好本 達也

事業内容:百貨店業等の事業を行う子会社及びグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務

URL :https://www.j-front-retailing.com/



【株式会社 大丸松坂屋百貨店 会社概要】

会社名 :株式会社 大丸松坂屋百貨店

所在地 :東京都江東区木場二丁目18番11号

設立 :2010年3月1日

資本金 :100億円

代表者 :代表取締役社長 澤田 太郎

事業内容:百貨店業

URL :https://www.daimaru-matsuzakaya.com/index.html



【株式会社360Channel会社概要】

会社名 :株式会社360Channel

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2015年11月2日

資本金 :288百万円(資本準備金含む)

代表者 :代表取締役社長 中島健登

事業内容:360度動画関連事業、総合XRプロデュース事業、メタバース事業

URL :http://corp.360ch.tv/



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当 pr_ml@360ch.tv

(C) 2016-2023 360Channel, Inc.



360チャンネル\サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)およびサンロクマ\VRクンは株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※Android 、Google Play は、Google Inc. の商標です。

※iPhone、iPod touch、iPad、iTunesは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※Avatars Created by ReadyPlayerMe

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。



