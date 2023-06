[株式会社ギブリー]

法人・行政向け業務改善ツール、AIチャットボット、AI-FAQなどを提供する株式会社ギブリー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井手高志、以下当社)は、2023年6月27日(火)~28日(水)の2日間にわたって開催される、日本マイクロソフト株式会社主催の「Microsoft Build Japan」に出展することをお知らせします。



当社は、1日目に、生成AI領域におけるスタートアップとして、会場内の特設ブース「Microsoft for Startups Founders Hub」に出展いたします。









■「 Microsoft Build Japan 」とは



日本の開発者向けに、米国 Microsoft 主催の年次開発者会議「Microsoft Build」で発表された最新情報や日本のオリジナルコンテンツをお届けするイベントです。

6 月 27 日 - 28 日の 2 日間、オンライン/東京会場のハイブリット形式で開催されます。

公式ページ:https://aka.ms/buildjapan.top







■株式会社ギブリーが提供する生成AIソリューションについて



「法人GAI powered by GPT-4(法人・ジーエーアイ)」







法人GAIは、法人向けChatGPT活用プラットフォームです。自社専用環境で情報漏えいを抑止しながらChatGPTを利用できます。

機密情報のマスキング機能の他、ボタン一つで簡単に業務効率化できる「プロンプトレシピ」機能を搭載。

その他にも、プロンプトエンジニアリング研修や生成AI活用コンサルティング、企業独自の生成AI環境構築を支援する「『X-GAI』開発支援サービス」を提供しています。

https://hojingpt.pep.work/



「行政GAI powered by GPT-4(行政・ジーエーアイ)」







行政GAIは、行政機関向けのChatGPT活用プラットフォームです。専用環境で情報漏えいを抑止しながらChatGPTを利用できます。

機密情報のマスキング機能の他、ボタン一つで簡単に業務効率化できる「プロンプトレシピ」機能を搭載。行政機関でも活用しやすい「定額制」プランが特長です。

https://gpt.pep.work/gyousei/





■ 株式会社ギブリーについて



ギブリーは「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、

HR Tech/Marketing DX/Operation DXの3事業を柱に、

「世界で必要とされる、本質価値を生むテクノロジー企業体」として、

“世界標準”のサービスを生み出し続け、日本の再生に寄与します。

https://givery.co.jp/



〈会社概要〉

社 名 :株式会社ギブリー

所在地 :東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8階

代表者 :井手 高志

設 立 :2009年

事業内容:

・HRテック事業(Track)

・マーケティングDX事業(DECA)

・オペレーションDX事業(PEP/法人GAI /行政GAI)



