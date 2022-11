[株式会社バンダイ ファッションブランド事業部]

~TOUMAデザインのオリジナルアートフィギュアも受注開始~



平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、『仮面ライダー BLACK SUN』の配信開始を記念して、2022年11月8日(火)10時に「∞」をテーマにしたアパレルコレクションを始動します。

それぞれの正義のために【∞】に続く戦いをテーマに描いた『仮面ライダー BLACK SUN』。

そんな作品のテーマになる「∞」を白石和彌監督がサイン。そのマークを革靴、Tシャツ、キャップのデザインに落とし込みました。

また国内外で活躍するフィギュアアーティスト『TOUMA』デザインのオリジナルデフォルメフィギュア「仮面ライダーBLACK SUN」と「仮面ライダーSHADOWMOON」の受注を開始します。

また本プロジェクトを記念して、白石和彌監督への独占インタビューを実施。作品を通してのメッセージを振り返りつつ、ご自身にとっての 「HENSHIN」について語ったインタビュー記事をHENSHIN by KAMEN RIDER公式サイトで掲載いたします。







※商品購入ページ:https://p-bandai.jp/henshin/list-da10-n0/

※白石和彌スペシャルインタビュー:https://henshin-k.bandai.co.jp/interview/detail.php?id=102

※ブランド公式サイト:https://henshin-k.bandai.co.jp/



■商品特長

〈仮面ライダーBLACK SUN ∞Tシャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER〉





監督の白石和彌氏による【∞】サインを中心にデザインしたTシャツ。

∞サインと新創世王を中心に、それぞれの立場や考え方を踏まえ、左右に怪人達をレイアウトした。アクセントとなる赤と緑の飛沫が、作品を通して語られる悲しみの連鎖を表現している。



〈仮面ライダーBLACK SUN ∞キャップ | HENSHIN by KAMEN RIDER〉





監督の白石和彌氏による【∞】サインを中心にデザインしたキャップ。

∞サインと一緒に刺繍したのは、日蝕と密接に関わるバッタ。

一見黒ボディでさり気ない落とし込みに見えるが、内側には怪人達の総柄をデザインし、内面の激しさを表現している。

※裏地の総柄は生地の裁断箇所によって商品一点ごとにパターン(柄)が異なります。



〈仮面ライダーBLACK SUN サイドゴアブーツ | HENSHIN by KAMEN RIDER 〉





白石和彌氏による【∞】サインをインソールにデザインしたサイドゴアブーツは、作品の時代背景でもある1970年代のトレンドを踏襲している。

仮面ライダー BLACK SUNの肌の質感を思わせるブラックレザーと、表裏一体になる仮面ライダー SHADOWMOONのシルバーレザーのライニングでコントラストを表現。

ヒールにはそれぞれの腹部に埋め込まれたキングストーンをイメージした、赤と緑のラインストーンを左右それぞれに取り付け、インパクトを与えている。

トゥー部に彫り込まれた∞マークのメダリオンは、親1、子2の穴飾りになっており、創世王と2人のライダーの関係性を表している。

オリジナルの靴箱にはバッタの大群をイラスト化し、箱を開けることで創世王の誕生を表現した。



〈仮面ライダー BLACK SUNフィギュア | HENSHIN by KAMEN RIDER × TOUMART〉

「仮面ライダーBLACK SUN」





「仮面ライダーSHADOWMOON」





フィギュアアーティストTOUMAデザインによるフィギュア「ブラックサン」「シャドームーン」。TOUMAの特徴でもあるデフォルメで手の末端が大きくなったかわいい形状に落とし込みつつ、2人のライダーの良さを損なわないように細かなディテールをしっかりと残してデザインされている。

ブラックとシルバーのベース色に挿した細かな彩色や複数レイヤーにて再現した複眼表現等、こだわりが詰まった本アイテムは、高さ約20cm、横幅約14cmと、圧倒的な存在感を放つ。コレクション装飾を想定して、オリジナルのBOXにてお届け。



■商品概要

・商品名:仮面ライダーBLACK SUN ∞Tシャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER

( https://p-bandai.jp/item/item-1000183378/ )

・価格 :8,800円(税込)(送料・手数料別途)

・サイズ:M/L/XL



・商品名:仮面ライダーBLACK SUN ∞キャップ | HENSHIN by KAMEN RIDER

( https://p-bandai.jp/item/item-1000183379/ )

・価格 :5,500円(税込)(送料・手数料別途)

・サイズ:フリー



・商品名:仮面ライダーBLACK SUN サイドゴアブーツ | HENSHIN by KAMEN RIDER

( https://p-bandai.jp/item/item-1000183377/ )

・価格 :38,500円(税込)(送料・手数料別途)

・サイズ:24.5/25.5/26.5/27.5/28.5



・商品名:BLACK SUN ECLIPSE フィギュア | HENSHIN by KAMEN RIDER × TOUMART

「仮面ライダーBLACK SUN」( https://p-bandai.jp/item/item-1000182781/ )

「仮面ライダーSHADOWMOON」( https://p-bandai.jp/item/item-1000182782/ )

・価格 :19,800円(税込)(送料・手数料別途)



【共通項目】

・生産エリア:Tシャツ/キャップ/フィギュア :中国

革靴:日本

・予約期間 :2022年11月8日(火)10時~

・商品お届け:Tシャツ 2022年12月予定

革靴 2023年3月予定

キャップ 2023年3月予定

フィギュア 2023年3月予定

・販売ルート:「HENSHIN by KAMEN RIDER」公式サイト( https://henshin-k.bandai.co.jp/ )

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内ストア

( https://p-bandai.jp/henshin/ )



(C)石森プロ・東映 (C)「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT



※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。



■『仮面ライダーBLACK SUN』とは

創世王──怪人の頂点たる存在。

その命が尽きる時、選出された世紀王が力を継承する。

時は 2022 年。国が人間と怪人の共存を掲げ、半世紀が過ぎた頃。

人の姿で暮らす怪人たちは虐げられ、人間との衝突を繰り返す日々の中、両者の溝は深まるばかりであった。

騒乱の時代、調和を夢見る少女は一人の男と出会う。



1987年から放送され人気を博した『仮面ライダーBLACK』を、『凶悪』や『孤狼の血』などの大ヒット作品を手がけてきた白石和彌監督のもと、主演に西島秀俊、中村倫也を迎え、 新たに『仮面ライダーBLACK SUN』としてリブート。「Prime Video」にて「18+(成人向け)」作品として絶賛配信中。



■TOUMARTとは

2001年よりフリーランスのフィギュアアーティストとして活動を開始。

日本のみならず、台湾、香港、シンガポール、アメリカなどで個展やサイン会などを開催。

2013年夏にはオリジナルキャラクターである、「MAO CAT(R)」がBANDAIとのコラボレーションにより、カプセルトイとして発売。

2015年以降、HOTTOYSと協業をスタートし、MARVELのAvengers: Age of Ultronや、ANT-MAN(MCU)とのコラボレーションを実現。その後も国内外の有名キャラクターとのコラボレーションを果たし、活動の幅を広げている。



■「HENSHIN by KAMEN RIDER」とは

“変身!”というキャッチフレーズで知られる、仮面ライダー作品。

その場のなりゆきや外的要因により戦う宿命を背負わされる主人公たち。

彼らが不安や葛藤、挫折を味わいながら、次第に自分の中で覚悟を固めていく内面の変化こそ、仮面ライダー作品が持つ“タイムレスな価値”と我々は捉えています。

外面的な変化を指す「変身」と対称的に、我々は、内面的な変化をアルファベットの「HENSHIN」と定義し、“服に袖を通す日々の中で少しずつ自分の内面をアップデートできる服”をテーマに、“ファッション”という切り口で「仮面ライダー」を再解釈・デザインしながら、スニーカーをはじめとしたアパレルMDを展開いたします。

https://henshin-k.bandai.co.jp/



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/



