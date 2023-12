[株式会社一旗 HITOHATA,INC.]

忍者のアクションダンス・日本舞踊・コンテンポラリーダンスののライブパフォーマンスと、スクリーンに投影した日本の美しい風景や伝統文化、デジタルアートの融合による3Dプロジェクションショーを披露。



2023年9月20日(水)(日本時間9月21日(木))にアメリカ・ニューヨークで開催された観光庁主催・農林水産省共催による国連総会サイドイベント・訪日観光レセプション「DISCOVER Japan’s NEW TREASURES」において株式会社一旗(代表取締役:東山武明)がプロデュースしたオープニングショー(3Dプロジェクションショー)の公式記録映像を公開しました。

国連が開催され世界の注目が集まるニューヨークにて米国からの訪日観光と消費拡大などを目的に開催されたもので、観光再始動事業採択事業者代表として株式会社一旗がプロデュースしたオープニングショーでは「DISCOVER Japan’s NEW TREASURES」をテーマに、忍者のアクションダンス・日本舞踊・コンテンポラリーダンスの3部構成のライブパフォーマンスと、ホログラムスクリーンに投影した日本の美しい風景や伝統文化のモチーフ、デジタルアートコンテンツの融合による3Dプロジェクションショーを披露しました。

【動画URL】 https://youtu.be/TWR-Ad8-CDE?si=Ce8xwKfCSVIMO9uV







概要





観光庁主催・農林水産省共催による国連総会サイドイベント・訪日観光レセプション「DISCOVER Japan’s NEW TREASURES」が2023年9月20日(水)(日本時間9月21日(木))にThe Glasshouse(アメリカ合衆国・ニューヨーク市)で開催され、株式会社一旗がプロデュースするオープニングショー(3Dプロジェクションショー)を行いました。

国連が開催され世界の注目が集まるニューヨークにて米国からの訪日観光と消費拡大を更に推進し、さらには双方向の観光交流の拡大に繋げるため観光庁主催・農林水産省共催により開催されたもので、観光再始動事業採択事業者代表として株式会社一旗がプロデュースしたオープニングショーでは「DISCOVER Japan’s NEW TREASURES」をテーマに、忍者のアクションダンス・日本舞踊・コンテンポラリーダンスの3部構成のライブパフォーマンスと、ホログラムスクリーンに投影した日本の美しい風景や伝統文化のモチーフ、デジタルアートコンテンツの融合による3Dプロジェクションショーを披露しました。

あわせて、オープニングショーに先立ち、株式会社一旗が制作した訪日観光プロモーション映像も上映されました。

レセプションではオープニングショーに続き斉藤鉄夫国土交通大臣の挨拶および2024 年を「日米観光交流年」と定めることの発表、岸田文雄総理大臣のビデオメッセージのほか、元メジャーリーガーの松井秀喜氏や米国の旅行雑誌編集長、テレビパーソナリティなどが日米の観光の魅力を発信し、約200名の観光事業者、メディア、政財界関係者が参加しました。



実施概要





【名称】 観光庁主催・農林水産省共催国連総会サイドイベント・訪日観光レセプション「DISCOVER Japan’s NEW TREASURES」オープニングショー



【日時】 2023年9月20日(水) 18:30~



【会場】 アメリカ合衆国・ニューヨーク市 The Glasshouse(660 12th Ave, New York, NY 10019 アメリカ合衆国)



【内容】 「DISCOVER Japan’s NEW TREASURES」をテーマに、忍者のアクションダンス・日本舞踊・コンテンポラリーダンスの3部構成のライブパフォーマンスと、ホログラムスクリーンに投影した日本の美しい風景や伝統文化のモチーフ、デジタルアートコンテンツの融合による3Dプロジェクションショーを披露しました。



【主催】 観光庁

【共催】 農林水産省

【オープニングショープロデュース】 株式会社一旗









































出演者・スタッフ





ダンサー いの まいこ

日本舞踊 扇寿 紡之華



プロデューサー・総合演出 東山 武明

クリエイティブディレクター 長尾 多佳紀

テクニカルディレクター 米田 逸人、中田 修平

舞台演出 山田 純也

アシスタントプロデューサー 中川 和

映像クリエイター 竹内 文哉、安達 智章、西澤 航輝、佐々木 風雅、モリグチ イタル

グラフィックデザイナー マツダ アリサ、佐藤 充、河瀬 花楓

3DCGデザイナー 倉知 駿、増田 直也、菊池 士英

音楽 RICKY

ダンサー衣装 橋本 龍二

題字 平井 瑛子

広報 原田 真帆

映像編集 鹿野内 太一、小椋 迅人



株式会社一旗 会社概要











株式会社一旗は、名古屋・東京を拠点とするデジタルクリエイティブカンパニーです。

最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化をいかしたプロジェクションマッピングやイマーシブミュージアム、デジタルインスタレーション、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバースなどのデジタルコンテンツで人々が感動や興奮を共有できる体験を創出し、心が豊かになる、想像を超えた未来の創造を目指します。



【会社名】 株式会社一旗(英文表記 HITOHATA,INC.)

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 3,000万円

【所在地】

(Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-10

(Creative Studio)

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉3-5-1 SK BUILDING-501 A901

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業(プロジェクションマッピング、インスタレーション、VR/AR、メタバース、プロモーションビデオ)

デジタルコミュニケーション事業(PR、イベント、キャンペーン、ブランディング)

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/



