株式会社ソラコム(本社:東京都港区、代表取締役社長 玉川憲)は、これからIoTへ取り組まれる方や、IoTの学びを深めたい方を対象に、「2023年秋冬のIoTデバイス特価キャンペーン」を2023年10月12日から12月25日まで実施します。







近年、ビジネスにおけるデータ活用は浸透してきており、中でもモノの稼働状況や人の作業をデジタル化する手段としてIoTの重要性が高まっています。一般的な業務システムと異なり、IoTではセンサーやカメラ、産業装置といったデバイスとの連携が重要です。しかし、IoTデバイスの選定や購入、開発の方法などの情報を総合的に得られるウェブサイトはまだ少ないという状況があります。



そこで、ソラコムでは開発者のセルフラーニングを支援する目的で、オンラインでIoTデバイスを1つから購入できる通販サイト「SORACOM IoT ストア」と、活用シーン別にIoTシステムの開発手順を解説する「IoT DIY レシピ」の公開に取り組んできました。2023年10月現在、「SORACOM IoT ストア」で扱うデバイスは20種類以上、「IoT DIY レシピ」で公開しているレシピは70を超えました。



この度、SORACOM IoT ストアでも、開発者にとって入門的なデバイスとして購入されている4種類のデバイスを期間限定で特別価格で提供するキャンペーンを実施します。



「M5Stack Basic 3G 拡張ボードセット」は、人気のデバイスM5Stack Basicとセルラー通信を付与できる拡張ボードのセットです。通知が届くIoT水温計、情報表示端末、コーヒーカップの取り忘れの確認など、身近に試せるIoT DIYレシピが公開されています。



乾電池で駆動する「SORACOM LTE-M Button for Enterprise」は、ボタンに3つのアクションに応じたプログラミングできるデバイスです。出退勤の記録と通知、目覚まし時計、LINE Worksと連携した呼び出しシステムなどのIoT DIYレシピが公開されています。



よりIoT開発を学びたい方向けには、世界中でIoTを含む電子工作で用いられているArduinoにセルラー通信を搭載できる「LTE-M Shield for Arduino」と、7種類のセンサーとArduino IDE(開発環境)で開発できるマイコン「Wio LTE」がセットになった「Grove IoT スターターキット for SORACOM(Wio LTE JP Version)」も特別価格になります。



これらのデバイスとIoT DIYレシピを用いたプロトタイピングで学び、実際に業務の現場をIoT化した事例もあります。ぜひこの機会に、デバイス、通信、クラウド連携の技術と、IoTシステム開発の流れを実際に手を動かしながら学んでください。



ソラコムは、IoTテクノロジーを誰もが活用できるようにする「IoTの民主化」を掲げ、IoTプラットフォームSORACOMのサービスを拡充するとともに、IoTの知見の情報発信を通じて、開発者を支援していきます。



2023年秋冬ののIoTデバイス特価キャンペーン





キャンペーン期間

2023年10月12日(木) 0:00 ~ 12月25日(月) 23:59 のご注文分



対象デバイスと特別価格

SORACOM LTE-M Button for Enterprise



定価:6,578円→特別価格:4,950円

詳細:https://soracom.jp/store/5206/



M5Stack Basic 3G 拡張ボード セット



定価:12,980円→特別価格:4,950円

詳細:https://soracom.jp/store/5230/



Grove IoT スターターキット for SORACOM(Wio LTE JP Version)



定価:17,578円→特別価格:14,278円

詳細:https://soracom.jp/store/5228/



LTE-M Shield for Arduino



定価:7,128円→特別価格:6,600円

詳細:https://soracom.jp/store/5303/



* 価格は全て税込、送料別



ご購入方法

SORACOM IoT ストア、もしくはSORACOMユーザーコンソールの発注画面からご購入ください。

* 期間内のご注文分に、自動的に適用されます。

* SORACOMアカウントが必要です。



SORACOM IoTストアについて







SORACOM IoTストアでは、活用実績のあるIoTデバイスを、ウェブサイト上での手続きのみで、直ちに買って試すことができる、IoTデバイス通販サイトです。IoT DIY レシピは、「温湿度の計測」、「遠隔アクセス」、「冠水検知」などの具体的なIoT 活用シーン別に、必要となる機材一覧と、デバイス開発からクラウド連携までのステップ毎に解説する手順書です。無料で公開し、IoTシステム開発の初心者をサポートしています。

SORACOM IoT ストア https://soracom.jp/store/



ソラコムについて





IoTプラットフォームSORACOMは、世界の170以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、世界中の20,000超のさまざまな業界・規模のお客様にご利用いただいています。

ソラコムコーポレートサイト https://soracom.com



