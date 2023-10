[エイベックス・エンタテインメント株式会社]

本日、エド・シーランは現在アメリカにて開催中の「+-=÷x Tour」(ザ・マスマティクス・ツアー)に関して、アジアとヨーロッパでの追加公演を発表しました。

日本公演は、2024年1月27日(土)に京セラドーム大阪、1月31日(水)に東京ドームにて開催します。



今年、エド・シーランはアルバム『-(Subtract)』と『Autumn Variations』の2枚をリリースし、両作品は世界各地で1位を獲得しました。これらのアルバムではザ・ナショナルのアーロン・デスナーとのコラボレーションも行っています。またエド・シーランは、これまでに記録的なツアーを成功させ、観客動員記録を複数回更新しています。2024年のツアーに関する情報は、www.edsheeran.com にてご覧いただけます。



アジアでの公演は2019年以来となります。来日公演チケットは、チケットぴあにて本日より10月27日(金) 23:59まで最速先行受付中です。詳しくは来日公演オフィシャルサイトをご覧ください。

チケットをご購入いただく際には、来日公演オフィシャルサイトに記載のチケットプレイガイドからのみご購入をお願い申し上げます。



■公演概要■

Ed Sheeran +-=÷x Tour 2024



【日程・会場・開場開演時間】

2024年1月27日(土) 京セラドーム大阪

OPEN 15:30 Calum Scott 16:30 Ed Sheeran 17:45



2024年1月31日(水) 東京ドーム

OPEN 16:30 Calum Scott 17:30 Ed Sheeran 18:45



※開場、開演時間は変更になる可能性があります。



【チケット料金(税込)】

SS席38,000円 / S席19,800円 / A席16,800円 / U-20席13,800円

※東京公演のみ、別途BOX(セット販売)有り。 詳細は来日公演オフィシャルサイトをご確認ください。



【チケット販売】

ぴあ最速先行受付(抽選) 10月20日(金)11:00~10月27日(金)23:59



【来日公演オフィシャルサイト】

http://aegx-edsheeran.jp



【お問い合わせ】

Ed Sheeran来日公演事務局 (営業時間:平日10:00~17:00)

https://supportform.jp/edsheeran



【東京公演】

Presented by AEG Presents Asia / AEGX

主催・招聘:AEGX

後援・運営:エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ

協力:ワーナーミュージック・ジャパン

Media Supporter:J-WAVE



【大阪公演】

Presented by AEG Presents Asia / AEGX

主催・招聘:AEGX

後援・運営:エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ

運営協力:夢番地

協力:ワーナーミュージック・ジャパン

Media Supporters:FM802 / FM COCOLO





■BIOGRAPHY■



Ed Sheeran(エド・シーラン)



エド・シーランは、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚のシングルを売り上げた、時代を代表するアーティストだ。示唆に富むソングライティング、ポップの万能性、そしてジャンルを超えて融合する影響力を通じて、彼の豊かな才能は、リスナーに完璧にフィットするだけでなく、世代を超えて魅了する。

2010年、当時気に入ったグライム系アーティストをフィーチャーした8曲入りEP『No.5 Collaborations Project』でUKサーキットに登場して以来、その比類なきソングクラフトと多様性によって世界中のファンと共鳴し合ってきた。



そして現在、『+』(2011年)、『x』(2014年)、『÷』(2017年)、『No.6 Collaborations Project』(2019年)、そして『=』(2021年)と5作連続で全英No.1アルバムとなり、エドは地球上で最も人気があるポップスターの1人としてその地位を再確認し続けている。



彼の大ヒットとなった3枚目のスタジオ・アルバム『÷』は、現在もイギリスで男性アーティストによる史上最速の売り上げを記録しており、リード・シングル「Shape of You」は、Spotify史上最もストリームされた楽曲としての地位を維持している。



2019年末、2010年から2019年の間、英国の公式シングルおよびアルバム・チャート全体で最多No.1を獲得するなど、母国英国で数々の功績を残し、オフィシャル・チャート・カンパニー初の「No.1 Artist of the Decade」賞を授与されていた。最近では、イギリスのシングル・チャートで52週(通年)1位を獲得した最初のイギリス人ソロ・アーティストとなり、オフィシャル・チャート・カンパニーでも新たな偉業を達成している。



昨年10月に発売された新作アルバム『=』のリリースに先立ち、「Bad Habits」で(これまで2022年で最も売れた全英No.1シングル)と「Shivers」という2曲の全英シングルNo.1を獲得し、2曲合わせて15週間にわたり全英公式シングル・チャートの上位に君臨していた。さらに、『=』はリリース以来、世界中で300万枚以上を売り上げ、2022年度グラミー賞の<ソング・オブ・ザ・イヤー>にもノミネート、2022年度ビルボード・ミュージック・アワードでは9部門にノミネートされ、<トップ・ビルボード・グローバル・アーティスト>を受賞した。



彼が21世紀の人気アーティストの1人となったのは、彼の音楽作品の成功だけではない。大きな会場を、彼の初めてステージとなったパブのバックルームに変えてしまう神秘的な能力を持つエドは、2015年に、バンドなしで、ギターとループペダルだけで、ウェンブリー・スタジアムを3夜連続でソールドアウトにして史上初のソロ・アーティストとなり、歴史を刻んでいた。2019年の夏、2年にわたる大規模なディバイド・ツアーで史上最も観客動員数の多いツアーとなり、再び歴史に名を刻む。





■AEG Presents Asiaについて

AEG Presentsは、ライヴイベントのパワーとアーティストの成長を掛け合わせ最大化させることで、音楽とエンターテイメント業界で世界的なリーダーとなっています。同社は4大陸で活動し、芸術性、創造性、またコミュニティに対して類を見ない取り組みを行っています。同社のフェスティバルやマルチデイの音楽イベントは、Coachella Valley Music & Arts Festivalや伝説のNew Orleans Jazz & Heritage Festival、British Summer Time at Hyde Park、Stagecoach、Hangout Festival、Electric Forest、Fireflyなどを含み、ライヴミュージック体験の価値を高め続けています。



AEG Presentsは、これらの主要なイベントを企画・運営するだけでなく、ローリング・ストーンズ、エルトン・ジョン、テイラー・スウィフト、セリーヌ・ディオン、ジャスティン・ビーバー、ケニー・チェズニー、ポール・マッカートニー、ケイティ・ペリーなど、様々なジャンルの著名なアーティストのグローバルツアーもプロモートしています。また、Goldenvoice、Messina Touring Group、Concerts West、The Bowery Presents、PromoWest Productions、Marshall Arts、Madison House Presents、Zero Mile Presentsなどの名だたるパートナーブランドや、クラブ、劇場、アリーナ、スタジアムのネットワークを通じて、アーティストの育成や観客の拡大に向けたインフラを無比の力で構築しています。

詳細は www.aegpresents.com でご確認いただけます。



■AEGXについて

エイベックス・エンタテインメント株式会社(以下:AEI)と、アリーナ、ホール等の施設運営、スポーツ、音楽興行ビジネスを展開するAEGの音楽興行部門であるAEG Presentsは、相互補完的パートナーシップを締結し、共同事業「AEGX」を2021年にスタートしました。



エイベックスは、企業理念および中期経営計画(※1)に基づき、多様な地域・多様な分野で"愛される"IP(※2)の発掘・育成を推進しており、国内はもちろん、グローバルに展開できるIPの開発・育成に取り組んでいます。

AEGXは、ライヴ事業におけるグローバル戦略を加速させ、事業の拡大を目指すものです。



※1:エイベックスは、企業理念「エンタテインメントの可能性に挑みつづける。人が持つ無限のクリエイティビティを信じ、多様な才能とともに世界に感動を届ける。そして、豊かな未来を創造する。」を策定し、企業理念に基づく2022年5月発表の中期経営計画「avex vision 2027」において掲げた重点戦略「多様な地域・多様な分野で"愛される"IPの発掘・育成を目指す」を推進しています。

※2:IPとは、"Intellectual Properties"の略で、知的財産のことを指します。エンタテインメント分野では、アーティスト、タレント、楽曲、アニメ・映像作品、キャラクター、ゲームなどがIPと呼ばれています。



AEGXは、アジアのアーティストやコンテンツを世界中の音楽ファンに届けることができるように、AEG Presentsが世界各国に保有するアリーナ・シアターなどの興行施設、フェスティバルやグローバルツアーパートナーシップを活用していきます。同様に、AEG Presentsは、AEIの日本における独自のリソースとプラットフォームを活用し、日本の音楽ファンに向けた海外アーティストのマーケティングを実現すると同時に、ライヴ・イベント市場を拡大していきます。本契約により、両社は、今後ますます連携を深め、ボーダーレス化が進む音楽エコシステムの中で、アーティストと音楽ファンに非常に高度なサービスを提供することができるようになります。



今後、両社は、日本におけるAEGアーティストの共同プロモーション、新たな音楽フェスティバルや興行施設の共同開発、エイベックスの所属・契約アーティストにとどまらない、アジア圏アーティストのグローバルツアーのプロモーションなどに注力していきます。



