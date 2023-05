[パシフィックリーグマーケティング株式会社]

パ・リーグ6球団(北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス)とパシフィックリーグマーケティング株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:根岸 友喜)は、株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田 洋祐)より配信中のスマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」との2023年コラボ試合における来場者のみなさまへのプレゼントなど詳細情報を以下の通り発表いたします。

多くの皆様のご来場を心よりお待ちしています!







特設サイトURL:https://www.dragonquest.jp/walk/pacificleague2023/









コラボ試合来場者プレゼント









1.オリジナルツインバット

6球団のコラボモンスターとコラボスラミチが描かれた応援用ツインバットをご来場の1,000名様にプレゼント!

※プレゼントの条件、配布方法は球団によって異なります。詳細は主催球団公式HP等で随時ご案内いたします。







2.スラミチボード

ホームチームのキャップを被ったコラボスラミチボードをご来場の10,000名様プレゼント!

※プレゼントの条件、配布方法は球団によって異なります。詳細は主催球団公式HP等で随時ご案内いたします。









その他コラボ試合施策







・音楽や映像などによる「ドラゴンクエスト」の世界観をお楽しみいただける球場演出

・スラミチや「ドラゴンクエスト」シリーズモンスターなどフォトスポットの設置

・コラボ飲食の販売 など

※上記内容について、一部実施のない試合もございます。詳細は主催球団公式HP等で随時ご案内いたします。













コラボグッズの販売



6球団のコラボモンスターとコラボスラミチのグッズが登場!

※各球団ストアにて販売いたします。詳細は各球団の公式HP等で随時ご案内いたします。

※デザインは予告なく変更になる場合があります。









コラボ試合日程



・2023年5月28日(日) 福岡PayPayドーム

(福岡ソフトバンクホークス vs 千葉ロッテマリーンズ 戦)



・2023年7月2日(日) ZOZOマリンスタジアム

(千葉ロッテマリーンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス 戦)



・2023年7月9日(日) 京セラドーム大阪

(オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ 戦)



・2023年7月23日(日) ベルーナドーム

(埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス 戦)



・2023年7月30日(日) エスコンフィールドHOKKAIDO

(北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ 戦)



・2023年8月6日(日) 楽天モバイルパーク宮城

(東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ 戦)



※予定は変更となる場合がございます。最新情報は、特設サイトおよび主催球団公式HPにて随時発表いたします。





(C) 2019-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C)H.N.F. (C)Rakuten Eagles (C)SEIBU Lions (C)C.L.M. (C)ORIX Buffaloes (C)SoftBank HAWKS



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/12-11:46)