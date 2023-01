[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

シーズン最後の激戦もABEMAをチェック!



Fリーグ2022-2023 プレーオフおよびF1・F2入替戦のABEMA生中継が以下のとおり決定いたしました。









<Fリーグ 2022-2023 F1・F2入替戦/Fリーグ 2022-2023 プレーオフ準決勝>



2023年2月11日(土)駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

11:50 入替戦第1戦 F1リーグ戦12位 vs. しながわシティ

14:25 PO準決勝第1戦 F1リーグ2位 vs. F1リーグ3位



2023年2月12日(日)駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

11:50 入替戦第2戦 F1リーグ戦12位 vs. しながわシティ

14:25 PO準決勝第2戦 F1リーグ2位 vs. F1リーグ3位



※プレーオフ準決勝はリーグ戦2位のチームに1勝のアドバンテージがあるため、第1戦で2位チームが勝利した場合、第2戦は実施いたしません。



<Fリーグ 2022-2023 プレーオフ決勝>

名古屋オーシャンズ vs. プレーオフ準決勝勝利チーム



駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

13:50 2023年2月18日(土)決勝 第1戦

13:50 2023年2月19日(日)決勝 第2戦



パロマ瑞穂アリーナ

18:50 2023年2月24日(金)決勝 第3戦

15:50 2023年2月25日(土)決勝 第4戦

15:50 2023年2月26日(日)決勝 第5戦



※プレーオフ決勝は最大5試合の勝利数で勝敗を決するため、第3戦までの結果により第4戦、第5戦は実施しない可能性がございます。



