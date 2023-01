[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、日本国内開発、日本人に向けたNBA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)』において、本日より期間限定NBA HISTORYイベント「Yuta The Shooter- 日本バスケ界の至宝-」を開催いたします。











■期間限定イベント「Yuta The Shooter- 日本バスケ界の至宝-」開催

NBAの歴史を追体験できるヒストリーイベント、今回はブルックリン・ネッツでケビン・デュラント、カイリー・アービング、ベン・シモンズ、ロイス・オニールなどのスーパースターたちと共に奮闘する、日本バスケ界の至宝・渡邊雄太選手の軌跡にスポットを当てた「Yuta The Shooter- 日本バスケ界の至宝-」を開催します。



イベント専用の対戦相手と試合を行い、ポイントを集めてポイント交換所でイベント限定「渡邊雄太」など報酬をゲットしましょう! ポイント交換所のイベント限定「渡邊雄太」は複数枚獲得することができ、SECRETまでレアリティアップさせることができます。

さらにイベント限定「渡邊雄太」をSECRETまでレアリティアップさせることができれば、ミッション達成報酬でイベント限定「ベン・シモンズ(EPIC)」も獲得可能!

また、イベント限定「渡邊雄太」のレベルを上昇させると"ヒストリー"が解放! 自身の手で育成もしながら、卓越したパフォーマンスで活躍を続ける渡邊選手の現在までの軌跡をたどりましょう。

他にも、ポイント交換所では、イベントオファーチケットやゴールド、マネーなど様々な豪華報酬も獲得できます。



なお、連動オファーで登場するネッツ所属の選手をチームに編成すると、試合終了時に獲得ポイントブーストがつきます。対象選手をチームにうまく編成して、イベントを有利に進めましょう!

※本イベントは再度開催する場合がございます



開催期間:2023/1/26(木)メンテナンス終了後~2023/2/9(木)13:59

詳細はこちら:https://nbarisetostardom.com/yghtau/



・イベント限定オファー「-2022 NETS STARS-」登場!

このオファーで獲得した対象選手をチームに編成すると、期間限定イベント「Yuta The Shooter- 日本バスケ界の至宝-」で試合を行った際に獲得ポイントブーストがつきます。お楽しみに!

※本オファーや新規追加選手は期間終了後も、再登場する場合があります。



開催期間:2023/1/26(木)メンテナンス終了後~2023/2/16(木)13:59

詳細はこちら:https://nbarisetostardom.com/ndmths/



■月初めの特別オファー「ALL-STAR MVP BOX」開催!

歴代のオールスターMVPを受賞したスター選手たちが登場! 3BOX購入いただくと、特典としてSECRET選手が1枚獲得できます。この機会をお見逃しなく!

※本オファーは再度開催する場合がございます



開催期間:2023/2/1(水)12:00~2023/2/12(日)13:59

※本リリース内の内容は予告なく変更となる場合がございます。





▼『NBA RISE TO STARDOM』はApp Store、Google Play ストアで好評配信中

https://nba-rise.onelink.me/r1ch/124d5caf





『NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)』とは



日本で開発、運営をおこなう唯一のNBA公式オンラインシミュレーションゲームです。ステフィン・カリー、ジェームズ・ハーデン、デリック・ローズなどの現役スター選手はもちろん、大活躍中の渡邊雄太や八村塁、さらにケビン・ガーネットやティム・ダンカンなど歴代のレジェンド選手まで、新旧のNBA選手が450名以上実名で登場します。自分だけのオリジナルチームを作ってシーズン優勝を目指そう!







【基本情報】







タイトル:NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)

ジャンル:スポーツ

対応OS:Android 7.0以上 / iOS 11.0以上

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

配信開始日:2021年11月24日(水)

公式サイト:https://nbarisetostardom.com/

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg

公式Twitter:https://twitter.com/NBA_RISE

コピーライト: (C) 2022 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.







The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. (C) 2022 NBA Properties, Inc. All rights reserved.







The NBPA identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of the National Basketball Players Association. and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players, Inc. (C) 2022 the National Basketball Players Association. All rights reserved.





【グラビティゲームアライズ株式会社 会社概要】





会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

英文社名:GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設 立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/26-20:16)