等価交換が原則の錬金術を描く、荒川弘によるダークファンタジーの歴史的名作。Tシャツやパーカー、バッグ、マグカップなど全28アイテムで展開。











株式会社グラニフ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:村田 昭彦、以下グラニフ)は、2023年9月19日(火)より、『鋼の錬金術師』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアならびに国内店舗にて販売開始いたします。



月刊「少年ガンガン」にて連載された荒川弘による代表作『鋼の錬金術師』。全世界でシリーズ累計部数8000万部を超え、アニメ、ゲーム、実写映画、舞台と数々のメディアで展開され人気を博しています。本作は、錬金術師のエドワードと弟アルフォンスが幼き日に亡くした母親を蘇らせるため、人体錬成という禁忌を侵したことで失った体を取り戻すべく「賢者の石」を探す旅に出るダークファンタジーです。エドとアルに加え、国軍のメンバー、ウィンリィ、エンヴィーなど多彩で魅力的なキャラクターたちのコラボレーションアイテムをぜひお楽しみください。



グラニフ公式オンラインストアでは、2023年9月6日(水)0:00から2023年9月18日(月・祝)23:59までの期間、予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。

詳しくはグラニフ公式オンラインストアをご確認ください。





荒川弘氏 プロフィール









5月8日、北海道生まれ。生家が酪農家だったこと、自身が丑年、牡牛座であったことから自画像は牛。1999年にエニックス21世紀漫画大賞を受賞、デビューを果たすと、2001年、月刊「少年ガンガン」で『鋼の錬金術師』の連載を開始。2度のアニメ化をはじめ映画・ゲームなど様々なメディアに展開される大ヒット作品となった。2023年現在、月刊「少年ガンガン」で『黄泉のツガイ』を好評連載中!



※商品掲載にあたっては下記のコピーライト表記が必要となります

(C) Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX



全28アイテム。

一部商品は受注販売となります。

ラインナップの詳細は公式オンラインストアをご確認ください。

https://www.graniph.com/collection/collection_00461





本リリース掲載商品の取り扱い店舗





グラニフ公式オンラインストア: https://www.graniph.com

グラニフ国内店舗





期間限定 店舗スペシャル装飾(一部店舗)





本コラボレーションの発売を記念し、グラニフ タカシマヤゲートタワーモール店(名古屋)ほか一部店舗にて、『鋼の錬金術師』大型パネル設置などの特別な店舗装飾を実施予定です。商品はもちろん、その世界観が感じられるようディテールにまでこだわった店内にてショッピングをお楽しみください。

実施店舗の詳細はグラニフ公式アプリにてご確認ください。





会社概要





■会社名

株式会社グラニフ



■代表取締役

村田 昭彦



■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F



■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等



■ブランドビジョン

“Graphic is My Life.”のブランドメッセージのもと、グラニフは T シャツや雑貨をはじめとした様々なグラフィッ クアイテムを通じて、あらゆる人が自分らしく、豊かになる暮らしを提供します。



■販売チャネル

公式オンラインストア:https://www.graniph.com

店舗 :国内102店舗(2023年9月1日現在)



■情報発信チャネル

企業サイト:https://graniph.co.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/graniph_official

公式X(Twitter):https://twitter.com/graniph_updates

NFT公式X(Twitter):https://twitter.com/graniph_nft

公式Facebook:https://www.facebook.com/graphic.life.store.graniph/

LINEアカウント:https://line.me/R/ti/p/%40566yickw



