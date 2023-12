[イザナギゲームズ]

【キービジュアル公開記念】本日より「lack直筆サイン入りポストカードプレゼントキャンペーン」を『雨魂 - AMEDAMA -』公式Xで13日連続開催!発売は2024年初頭へ延期。





株式会社イザナギゲームズ(東京都江東区、プロデューサー兼CEO:梅田慎介)は、『勇者のくせになまいきだ。』や『侍道』を手がける株式会社アクワイア(東京都千代田区、代表取締役:遠藤琢磨)とタッグを組んだ新作ゲーム、箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』のキャラクターデザインを担当するlackさんの描き下ろしキービジュアルを初公開いたしました。キービジュアルの初公開を記念して「lack直筆サイン入りポストカードプレゼントキャンペーン」を『雨魂 - AMEDAMA -』公式Xにて13日連続で開催いたします。



△箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』キービジュアル



また、『雨魂 - AMEDAMA -』Steam(R)版の発売が、2024年初頭へ延期することを発表いたしました。今後の情報や予定は、『雨魂 - AMEDAMA -』公式XアカウントやSteamストアにて随時更新、発表していきます。

▶️『雨魂 - AMEDAMA -』Steam無料体験版配信中!ウィッシュリスト追加&最新情報はこちら!

https://store.steampowered.com/app/2411980/__AMEDAMA/





キャラクターデザインlackさん直筆サイン入りポストカードプレゼントキャンペーン







△「lack直筆サイン入りポストカードプレゼントキャンペーン」第1弾となる主人公・ゆうしんのキャンペーンは、本日12月18日18時に投稿予定。お楽しみに!キャンペーンは実施する13種のキャラクターのうち、1キャラクターが描かれたポストカードごとに毎日18時に13日連続で実施されます。



◆キャンペーン概要

『雨魂 - AMEDAMA -』日本語公式Xアカウント:https://twitter.com/amedama_jpn をフォローし、対象ポストをリポストされた方から抽選で、対象ポストの「lack直筆サイン入りポストカード」1枚を1名様にプレゼントいたします。



※アカウントを⾮公開設定にしている場合は応募対象外となります

※応募期間の終了後厳正なる抽選の上、当選者の方へは『雨魂 - AMEDAMA -』日本語公式XアカウントよりDMをお送りいたします



◇本キャンペーン応募期間

2023年12月18日(月)18:00(※) ~ 2024年1月31日(水) 23:59(JST)

※キャラクターによってキャンペーンの開始日が異なりますのでご注意ください。



『雨魂 - AMEDAMA -』について





アクワイアとイザナギゲームズがタッグを組んだ新作ゲーム、箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』。キャラクターデザインはlack(Fate/Grand Order、刀剣乱舞)、音楽は小見山優子(モンスターハンターシリーズ)が担当。和とドットが融合した新たな2D表現を採用している。



ある雨の夜、兄妹が営む番傘屋に突然現れた謎の男たちにより、兄は妹の目の前で殺されてしまう。魂だけになった兄ゆうしんが、他人の肉体に憑依しながら戦闘を重ね、妹ゆいの行方と事件の真相を追い求めてゆく。

兄は魂が消えるまでの七日間で妹を助けることができるのか。

新たな2D表現が織りなす江戸時代末期を舞台に繰り広げられる、雨と輪廻の物語。



・『雨魂 - AMEDAMA -』Steamストアはこちら

https://store.steampowered.com/app/2411980/__AMEDAMA/

・『雨魂 - AMEDAMA -』日本語公式Xアカウント ( @amedama_jpn )

https://twitter.com/amedama_jpn

・『雨魂 - AMEDAMA -』グローバル公式Xアカウント ( @amedama_global )

https://twitter.com/amedama_global



◆lackプロフィール

イラストレーター。

TCG イラストや『Fate/Grand Order』岡田以蔵、『Fate/Grand Order Arcade』セタンタ、『刀剣乱舞-ONLINE-』一文字則宗、『MAGLAM LORD /マグラムロード』のキャラクターデザインなど、幅広いジャンルで活躍中。

公式HPはこちら:https://lalalalack.tumblr.com/

公式Xアカウントはこちら:https://twitter.com/lalalalack



◆小見山優子プロフィール

作・編曲家。 カプコン入社後「モンスターハンターシリーズ」「ロックマンXシリーズ」などの作曲、音楽監修を担当。 2012年からフリーランスとして活動を開始。「モンスターハンター:ワールド/アイスボーン」の作曲、「キング ダムハーツIII」「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」等アレンジなどのゲーム作品のほか、「マルジャナイ島のシカクなポケモン!?」などアニメやCMなどの音楽提供も行っている。



◆作品概要

タイトル:雨魂 - AMEDAMA -

ゲームジャンル:箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー

キャラクターデザイン:lack(Fate/Grand Order、刀剣乱舞)

音楽:小見山優子(モンスターハンターシリーズ)

発売予定日:2024年初頭

字幕対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)

予定対応機種:Steam(R)(※対応機種は順次追加予定)

プレイ人数:1人

希望小売価格:未定

企画:アクワイア

開発・販売:イザナギゲームズ

著作権表記:(C)️ IzanagiGames, Inc. & ACQUIRE Corp. All Rights Reserved.



イザナギゲームズSteamクリエイターページ&イザナギゲームズDiscordにて情報配信中





イザナギゲームズSteamクリエイターページ&イザナギゲームズDiscordでは、『雨魂 - AMEDAMA -』の最新情報、各ゲームの情報やセールのお知らせ、新作情報を定期的に発信しています!皆様のフォロー&ご参加をお待ちしております!

イザナギゲームズSteamページ:https://store.steampowered.com/curator/38202714

イザナギゲームズDiscord招待リンク:https://discord.gg/8ZJ3Ju7AKx



イザナギゲームズについて





イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。

『Death Come True(デスカムトゥルー)』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしており、2023年11月には、Nintendo Switch(TM)『ディスクロニア: CA - Definitive Edition』をリリース、2024年には、Steam(R)で箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』、鈴木理香完全新作ミステリーアドベンチャー『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』をリリース予定。

また、Webtoonにも本格参入しており、Webtoonスタジオ「ツクヨミ」のオリジナル縦読みフルカラー漫画『復讐の隊士 - レベル9999の幕末異世界転生』が、2023年8月27日よりLINEマンガ・ebookjapanで連載を開始している。



・イザナギゲームズ公式ウェブサイト

https://izanagigames.co.jp/

・イザナギゲームズ公式Xアカウント( @izanagigames )

https://twitter.com/izanagigames

・イザナギゲームズ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/IzanagiGamesChannel

・イザナギゲームズコミュニティDiscordサーバー

https://discord.gg/8ZJ3Ju7AKx



アクワイアについて





1994年に創業。「箱庭系(サンドボックス)」スタイルのコンテンツやマルチシナリオコンテンツとユーザーレスポンスの高いアクションゲームを得意ジャンルとし、多数の制作実績を挙げている家庭用ゲームソフト開発および販売事業を始め、システム開発事業を行っています。

代表作は、『天誅』、『オクトパストラベラー』シリーズ、『侍道』『忍道』シリーズ、『勇者のくせになまいきだ。』シリーズ、『AKIBA'S TRIP』シリーズ、『剣と魔法と学園モノ。』シリーズ他。

アクワイアは創業以来、「独自性」「奇抜さ」をキーワードに、常識にとらわれることのない「尖った」オリジナルコンテンツの開発に取り組んでいます。

常に面白さを追い求め、新しいソフト・サービスを創り続けることで確固たる自社ブランドを確立し、さらにはエンターテイメント業界発展の一翼を担うことができるよう、アクワイアはこれからも挑戦し続けます。



・アクワイア公式ウェブサイト

https://www.acquire.co.jp/

・アクワイア公式Xアカウント( @acquire_pr )

https://twitter.com/acquire_pr





