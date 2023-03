[東芝エネルギーシステムズ株式会社]

- 将来のエネルギーシステムの実現に向けた取り組みを紹介-



東芝エネルギーシステムズ株式会社は、東京ビッグサイトにおいて3月15日から3月17日にかけて開催される「スマートエネルギーWeek 2023春」における、「第13回[国際]スマートグリッドEXPO[春]に出展します。





当社は、東京ビッグサイトにおいて3月15日から3月17日にかけて開催される「スマートエネルギーWeek 2023春」における、「第13回[国際]スマートグリッドEXPO[春](以下、スマートグリッドEXPO)」に出展します。



「スマートエネルギーWeek 2023春」は、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力などあらゆる技術やソリューションを出展し、世界各国から専門家が来場する世界最大級の新エネルギー総合展示会です。



当社は、スマートグリッドEXPOへブースを出展し、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミー社会の推進に貢献するエネルギーシステムソリューションを紹介します。

なお、「スマートエネルギーWeek 2023 春」の各展示会において、講演・セミナーを実施します。



主な展示内容

スマートグリッドEXPO(出展場所:東展示棟 東6ホール 48-30)

当社は、持続可能な社会の実現を目指し、エネルギーの循環を表す「つくる、おくる、ためる、かしこくつかう、かえす」技術とデジタル技術の融合により、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーを推進します。本展示会では、以下のエネルギーソリューションを紹介します。



・次世代太陽電池

Cu2O(亜酸化銅)タンデム型太陽電池

フィルム型ペロブスカイト太陽電池



・風力発電

風力発電エンジニアリング

洋上風力拡大への取組み



・グリッドシステム

高電圧直流送電・STATCOMシステム

自然由来系ガスを用いた電力用開閉機器 AEROXIA(R)



・再エネ・グリッドO&M

風力向けスマートメンテナンス技術

変電所状態基準保全(CBM)



・系統運用高度化

グリッドフォーミングインバータ

ダイナミックレーティング技術



・再生可能エネルギーマッチング

VPP・再エネアグリゲーションサービス

地域・自治体・需要家様向けEMS



・P2X(Power to X)

CO2の資源化(P2C)

再エネによる水素製造(P2G)



・エネルギーIoTサービス

-TOSHIBA SPINEX for Energy-



ブースイメージ







当社より登壇する講演・セミナーについて

「スマートエネルギーWeek 2023 春」の「スマートグリッドEXPO」、「FC EXPO」において、当社より以下の講演・セミナーを実施します。



(1)パネルディスカッション【次世代】分散型エネルギーシステムの構築と展望

日時:2023年3月15日(水)12:30~13:40

会場:スマートグリッドEXPO【SG-S1】

登壇者:東芝ネクストクラフトベルケ株式会社 代表取締役社長 新貝 英巳

申し込み:スマートグリッドEXPO HPを参照願います。

https://reed-speaker.jp/Seminar/2023/wsewmarch/top/?id=SG&em=top



(2)東芝における純水素型燃料電池開発の取組みと最新技術

日時:2023年3月17日(金)10:00~11:30

会場:FC EXPO【FC-4】

登壇者:当社エネルギーアグリゲーション事業部 燃料電池設計部 シニアマネジャー 霜鳥 宗一郎

申し込み:FC EXPO HPを参照願います。

https://reed-speaker.jp/Seminar/2023/wsewmarch/top/?id=FC&em=top



(3)Power to Gas 世界最大級の福島水素エネルギー研究フィールドの最新技術

日時:2023年3月17日(金) 13:30~15:00

会場:FC EXPO【FC-10】

登壇者:当社エネルギーアグリゲーション事業部 水素エネルギー技術部 フェロー 山根 史之

申し込み:FC EXPO HPを参照願います。

https://reed-speaker.jp/Seminar/2023/wsewmarch/top/?id=FC&em=top



※東芝エネルギーシステムズの詳細はこちらをご覧ください。

https://www.global.toshiba/jp/company/energy.html



※東芝エネルギーシステムズの電力流通事業についてはこちらをご覧ください。

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/transmission.html



※東芝エネルギーシステムズの再生可能エネルギー事業についてはこちらをご覧ください。

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/renewable-energy.html



※東芝エネルギーシステムズの水素エネルギー事業についてはこちらをご覧ください。

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/hydrogen.html



※東芝エネルギーシステムズのデジタルトランスフォーメーション事業についてはこちらをご覧ください。

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/digital-transformation.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-13:15)