[株式会社palan]

Wellpine Motorsportの梅本まどか選手がWebARとして現れ、ファンの方々に向けた3DメッセージARを体験いただけます。



WebARサービスを提供する株式会社palan (本社:東京都渋谷区、代表取締役:齋藤 瑛史)は、11月16日~19日に愛知県・岐阜県にて開催される「フォーラムエイト・ラリージャパン2023」に、KDDI株式会社との共同事業である「飛び出すAR supported by palanAR」を提供しました。本イベントではWebAR作成サービス「palanAR」を使用した梅本まどか選手の3DARを体験できます。







今回の施策について

フォーラムエイト・ラリージャパン2023の開催期間中、豊田スタジアムの「Wellpine Motorsport」スペースでの体験が可能です。アプリのダウンロードを必要とせず、QRコードを読み取るだけで気軽にお楽しみいただけます。



体験方法

1.「Wellpine Motorsport」スペースにあるQRコードをお手持ちのスマートフォンで読み取る。

2.目の前に梅本まどか選手が飛び出します!

3.ファンの方々に向けた3Dのスペシャルメッセージ動画をお楽しみいただけます。



■「飛び出すAR supported by palanAR」ついて

「飛び出すAR suppoted by palanAR」は、KDDI株式会社との連携事業であり、2023年2月より提供を開始して参りました。ボリュメトリックビデオ※で撮影された映像を元に、コンテンツ作成が行われ、3D化した出演者を360度好きな角度から楽しめます。ノーコードで誰でも簡単にWebARを作成できる「palanAR」と組み合わせたことで、企業の要望に応じたカスタマイズをスピーディーに実施することが可能です。

※ボリュメトリックビデオとは複数のカメラで同時に画像撮影を行い、空間全体を3Dのデータにする技術です。



■ラリージャパンについて

ラリージャパンは、自動車競技ラリーの最高峰と言われる”WRC世界ラリー”の日本大会です。昨年12年ぶりに復活。今年も愛知県・岐阜県を舞台に、紅葉で美しい日本の里山の風景をラリーカーが走り抜けます。



開催期間:11月16日~19日

開催場所:愛知県・岐阜県内 6市町

イベント詳細:https://rally-japan.jp/



■Wellpine Motorsportについて

Wellpine Motorsportは、株式会社ウェルパインメディアのモータースポーツ部門です。2011年よりCUSCOジュニアラリーチームを運営し、JAF全日本ラリー選手権をはじめとした各種カテゴリーに参戦してきました。2019年からはエントラント名をウェルパインモータースポーツとし、海外ラリーを主なステージとして活動していきます。

Wellpine Motorsport HPより引用 https://wellpine-motorsport.com/(2023年10月13日確認)





■palanAR サービス概要

「palanAR(パラナル)」は誰でも簡単に WebAR を作成できるオンラインツールです。

AR名刺や商品プロモーションなど様々なシーンで使われる WebAR 作成を無料(フリープラン)で試すことができ、商用利用可能なプランもご用意しています。

直感的な操作により、Web制作やAR作成のプログラミング知識がなくても簡単にARを作ることが可能です。

2019年のサービス開始以来、イベントや教育、プロモーションなど 25,000 以上のARを作成いただいています。



サービスURL: https://palanar.com



プロの制作チームによるARコンテンツの企画・開発も可能です。お問い合わせよりお気軽にご相談ください。

https://studio.palanar.com/contact



■株式会社palanについて

株式会社palanでは国内の事例が少ない2017年頃からWebAR技術を用いた開発を続けております。

WebARのシステム開発開始以降、地方自治体、エンターテインメント業界等、幅広い業界よりサービス制作・開発を依頼いただいております。デジタルフォトフレームや、3Dの魚たちが現実世界を泳ぐWebAR水族館、社員の自己紹介やPR動画が流せるWebAR名刺などの話題サービスをどこよりも早く手がけて参りました。

今後も、お客様の声をもとにしながらWebAR技術の研究開発を進めて参ります。



【自社プロダクトのご紹介】

コードを書かずに魅力的なWebARを作成「palanAR」

https://palanar.com



■会社概要

会社名:株式会社palan

URL:https://palan.co.jp/

所在地:東京都渋谷区代々木1-58-16 清水ビル2F

代表取締役:齋藤 瑛史

設立:2016年11月1日

主な事業内容:ウェブサイト・ウェブシステムの企画・開発・実施・保守及びコンサルティング



【お問い合わせ】

株式会社palan

メール: contact@palan.co.jp

電話番号: 03-6555-4841



