挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:渋谷守浩、東証スタンダード:証券コード 2196 以下、エスクリ)は、フォトウェディング「1/86400 One Second A Day(ワン・セカンド・ア・デイ)」を12月1日(金)にリリースしました。

結婚式場・チャペルで撮影し、挙式披露宴で使用されるドレスを選び放題。著名なフォトグラファー監修により最高の一秒を切り取る撮影技術と高度なレタッチ技術を取り入れた新しいフォトウエディングを提供します。





■URL:https://oneseca.jp/



昨今、結婚式の多様化が進み、フォトウエディングの需要が増加しています。また、SNSやオンラインプラットフォームの普及により、ウエディングの写真や瞬間が広く共有される傾向にあり、世界観を表現した高品質な写真を求められるようになりました。



「1/86400 One Second A Day(ワン・セカンド・ア・デイ)」は、「フォトウエディングをする。その日を、特別な86400秒に変えていく。」というコンセプトで誕生しました。結婚するふたりの大切な一秒一秒をドラマティックに演出し、ふたりの心に刻まれるフォトウエディングを実現いたします。





One Second A Day概要 https://oneseca.jp/





【プラン内容】

チャペル&バンケットでの撮影、衣裳レンタル、アルバム、レタッチデータ、レタッチ(データ補正)



【料金】

165,000円(税込)~



【6つの特徴】

1.会場:首都圏6会場より選択。全天候型。本格的な挙式会場を貸切り。

2.衣裳:ドレスブランド「プリマカーラ」の衣裳が選び放題。結婚式では諦めていたドレスや着物など、自由に選択可能。

3.ヘアメイク:ブライダルのプロがお客様の特徴や魅力を分析し、最高に美しいスタイルに。撮影中の介添え、男性メイク込。

4.写真:「その1枚の中にふたりのストーリーがある写真」を提供。国内外多数の賞を受賞するフォトグラファー監修。

5.レタッチ:すべてのプランにプロによる高度な技術のフォトレタッチ(データ補正)込み。

6.アルバム:すべてのプランに特別な一秒一秒を1冊に収めたアルバム込み。



【撮影会場】





【フォトイメージ】





【One Second A Day オープンキャンペーン】

12月1日(金)~12月15日(金)期間内にご成約いただいたお客様にキャンペーンを実施いたします。

詳細はこちら https://oneseca.jp/campaign_open/



多彩な衣裳ラインナップからお客様の好みを見つけていただき、お得にフォトウエディングをお楽しみください。

フォトウエディング、前撮りを検討されている方は、ぜひこの機会に相談ご予約ください。



【公式Instagram】https://www.instagram.com/onesecondaday_photowedding/



【監修フォトグラファー】

高倉大輔 | Daisuke Takakura



1980年、埼玉県生まれ、東京都在住。立教大学法学部法学科卒業。役者として演劇の世界に入り、その後写真活動をはじめる。同時にデザインにも携わり現在では、演劇・写真・デザインという3つの柱を軸に独自の視点を持ちながら幅広い活動を行っている。その独特な世界観より生み出される作品は、多くのメディアでも紹介され日本だけでなく、ヨーロッパを中心とした海外でも高く評価されている。







会社概要





社名 : 株式会社エスクリ

設立 :2003年6月

資本金 :5,000万円(2023年3月31日現在)

所在地 :東京都中央区日本橋小網町6-1 山万ビル

上場市場 :東証スタンダード(証券コード 2196)

従業員数 :831名(2023年3月末現在、グループ全体)

年商 : 連結241億円(2023年3月期)

代表者 :代表取締役社長CEO 渋谷 守浩

事業内容 : 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

URL: https://www.escrit.jp/



【グループ会社】

株式会社渋谷(本社:奈良県桜井市)、SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社(奈良県橿原市)



【直営店】

■関東

L2126、ロザンジュイア広尾迎賓館、ラグナヴェールTOKYO、ザ マグナスTOKYO、シャルマンシーナTOKYO、

アンジェリオン オ プラザTOKYO、アルマリアンTOKYO、ルミヴェールTOKYO、南青山サンタキアラ教会、

パラッツォドゥカーレ麻布、ラグナスイート新横浜 ホテル&ウエディング、ラグナヴェールSkyTerrace、

ラグナヴェールATELIER、ラ ポルト、ザ ライヴラリー

■東海

ラグナスイートNAGOYA ホテル&ウエディング、ラグナヴェールNAGOYA

■関西

ア・ラ・モード パレ&ザ・リゾート、ラグナヴェールPREMIER、ラグナヴェールOSAKA、ラヴィマーナ神戸

■中国

ラグナヴェール広島

■四国

渭水苑/祥雲閣

■九州

アルマリアンFUKUOKA

■東北

ラグナヴェールSENDAI

■北陸

ラグナヴェールKANAZAWA

■沖縄

セントレジェンダOKINAWA



【運営サービス】

ルクリアモーレ、得ナビウェディング、フォトウェディング スマクリ、パーティハンター、WINELIST

アニクリオンラインストア、アニクリトラベル、アジトトラベル



【運営受託・コンサルティング】

Fish Bank TOKYO、神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ



