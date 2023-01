[スイスホテル南海大阪]

~期間限定カクテルやバレンタインペアディナーで想い出に残るひとときを~









日本、大阪―スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪(所在地:大阪市中央区、総支配人:シェーン・エドワーズ)では、2023年2月1日(水)よりバレンタイン&ホワイトデーをお楽しみいただける様々なプランをご提供いたします。



ホテル最上階のレストラン「テーブル36」内に位置するシグネチャーバー「バー36」では、2023年3月31日(金)まで、バレンタインとホワイトデーをイメージした3種のカクテルを、6階のテイクアウトショップ「スイスグルメ」では、チョコレートをふんだんに使用した見た目にも華やかなスイーツをご提供いたします。さらに10階日本料理「花暦」では、和食では珍しいバレンタインペアコースをご用意いたしました。



大切な方とご一緒に、またはご自身へのご褒美として、想い出に残る素敵なひとときをお過ごしください。









バレンタイン・ホワイトデー プラン概要





バー36 『バレンタイン・ホワイトデー カクテル』





36階「バー36」の期間限定カクテルは、バレンタイン、ホワイトデーにちなんだ鮮やかな赤、白、チョコレートカラーに彩られた味わい豊かな3種が登場。

大阪を一望する煌めく夜景と共に特別なひとときをより一層盛り上げます。



【期間】 2023年2月1日(水)~3月31日(金)

【時間】 17:00~深夜まで

【料金】 各1,500円

ご予約・お問合せ 「バー36」 06-6646-5125 / Bar36.Osaka@swissotel.com



◆メニュー

・White Velvet 1,500円

(コーヒー・リキュール、生クリーム、バニラ ウォッカ、アロマティック ビターズ)

コーヒーリキュールとバニラウォッカのほろ苦さの中にも、生クリームの口当たりがまろやかで甘くてビターな味わいが優しい、ホワイトデーをイメージしたカクテルです



・Valentina Rosata 1,500円

(グレイグース・シトロン、クランベリージュース、グラン・マルニエ、ライム、さくらシロップ)

鮮やかな赤色が目を引く、クランベリーのほのかな香りにライムの酸味が爽やかな、甘酸っぱくてスタイリッシュなカクテルです



・Chocolate Dream 1,500円

(ヘネシー コニャック、ホワイトカカオリキュール、生クリーム、ダークチョコレート、ナツメグ)

大切な人へチョコレートをプレゼントするバレンタインをコンセプトに、ダークチョコレートのエレガントな甘さが特徴的な一杯です





「バー36」について

「テーブル36」の中心にあるシグネチャーバー。

繁華街・難波の中心で、美しい曲線を描くカウンターが寛ぎの空間を演出。クリエイティブなミクソロジストが手掛けるオリジナルカクテルやフィンガーフードで、都会のざわめきから離れほっと一息つく時間をお過ごしください。ライブミュージックに耳を傾けながら、時の流れにゆったりと身をまかせるひとときを。仕事の疲れを癒す一杯、久々の友人との語らいなど、とっておきのドリンクが素敵な一日の締めくくりをお届けします。



【営業時間】 月曜~日曜 17:00~深夜まで

【公式ウェブサイト】 https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/bar36/





スイスグルメ 『テイクアウトメニュー』





6階のテイクアウトショップ「スイスグルメ」では、チョコレートの漆黒がまるで深い愛を表現しているような、ハートのモチーフが可愛らしい『チョコレートとラズベリーのムース』、そしてホワイトチョコレートの甘さにヘーゼルナッツが香しい『ホワイトチョコレートとヘーゼルナッツのムース』を、2月だけの期間限定にてお楽しみいただけます。



【期間】 2023年2月1日(水)~2月28日(火)

【時間】 07:30~20:00

お問合せ 06-6646-1111(代表) / TheLounge.Osaka@swissotel.com



◆メニュー

・チョコレートとラズベリーのムース ホールケーキ 2,800円 / カットケーキ 550円※2月のみ限定

・ホワイトチョコレートとヘーゼルナッツのムース 650円 ※2月のみ限定

・ストロベリーチョコレートタルト 600円

・ベリーベリーロールケーキ 550円

・ダークチョコレートエクレア 400円

・ストロベリーミルフィーユ 550円





スイスグルメについて

スイスチョコレートやクッキー、ホテルメイドのケーキやパンなど、お土産やプレゼントにも最適なアイテムを豊富にご用意しております。見た目も可愛い、季節のフルーツを用いたマンスリーケーキも人気です。また、ホテル特製サンドウィッチやヘルシーなサラダは、ランチタイムやピクニックにもお勧めです。コーヒー、紅茶、ケーキなど、スイスグルメで販売中の全ての商品は、アトリウムロビーにてセルフサービスでご利用いただけます。



【営業時間】 07:30 ~ 20:00

【公式ウェブサイト】 https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/swiss-gourmet/





日本料理 「花暦」 バレンタインペアコース



10階の日本料理「花暦」では、2月7日~2月14日の期間限定にて『バレンタインペアコース』をご提供いたします。北海道産寒鰤味噌庵焼きや金頭おかき揚げなど、季節の素材を贅沢に使った日本料理をご堪能いただいた最後には、ペストリーシェフオリジナルのガトーショコラで締めくくる、バレンタインシーズンならではの特別な味わいを是非ご体験ください。



【期間】 2023年2月7日(土)~2月14日(土)

【時間】 月曜~金曜:ランチ 11:30~15:00 | ディナー 17:30~21:00

土曜・日曜:ランチ 11:00~15:00 | ディナー 17:30~21:00

【料金】 2名様 / 18,000円

ご予約・お問合せ 日本料理「花暦」 06-6646-5127 / HanaGoyomi.Osaka@swissotel.com



◆メニュー

[先付け]熨斗海老芝煮 菜の花浸し 筍 旨出しジュレ

露生姜 ラディッシュ

[蒸し物] 茶碗蒸し

銀杏 小芋 北海道産いくら 鶯餡

[造里] 本日のお造り三品盛り合せ

山葵 大葉 芽紫蘇 あしらい 北海道産ヤーコン

[焼肴] 北海道産寒鰤味噌柚庵焼き

降り柚子 酢取り野菜 金柑蜜煮 手毬寿司 お浸し 糸花鰹

[合肴] 金頭おかき揚げ

鶏つくね利休揚げ 季節の野菜 北海道産真昆布塩 レモン

[温物] 蓮根饅頭 梅麩 ぶぶあられ 餡掛け 山葵

[御飯] 碓井豆御飯 又は 白御飯

香の物 留椀

[水物] ペストリーシェフオリジナルガトーショコラ

京雫苺添え 生クリーム ミント





日本料理「花暦」について



季節の食材を贅沢に使い日本の四季を表現する品々は芸術のような美しく繊細な味わい。

熟練の職人の技が楽しめる寿司カウンターや個室のご用意もあり、慶事やお得意様との会食などにも最適です。





【営業時間】 月曜 - 金曜:ランチ 11:30~15:00 | ディナー 17:30~21:00

土曜・日曜・祝日:ランチ 11:00~15:00 | ディナー 17:30~ 21:00

【公式ウェブサイト】 https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/hana-goyomi



<注意事項>

※記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。





スイスホテル南海大阪 概要







◎施設名称:スイスホテル南海大阪

◎所在地:大阪府大阪市中央区難波5-1-60

◎アクセス:南海電鉄「なんば」駅直結/

大阪メトロ各線なんば駅4番出口よりすぐ

◎客室数:計546室

◎館内施設:「テーブル36」、中国料理「エンプレスルーム」、日本料理「花暦」、鉄板焼「みなみ」、ワイン&ダイン「シュン」(以上レストラン)、「バー36」(バー)、「ザ・ラウンジ」(カフェ・ラウンジ)、スイスグルメ(テイクアウトショップ)、「ピュロヴェル スパ&スポーツ」(フィットネス・スパ)、宴会場、チャペル、神前式神殿、写真室、衣裳室「LUCE」

◎公式サイト:https://swissotelnankaiosaka.com/ja/





スイスホテル南海大阪について



スイスホテル南海大阪はスイスホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。6つのレストランとバー、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。

ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト(www.swissotelnankaiosaka.com/ja)をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。





スイスホテルについて



世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル&リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul(スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール)、Swissôtel The Stamford, Singapore(スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール)、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow(スイスホテルクラースニエ ホールミ、モスクワ)といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイル

グループ、アコーに加盟しており、世界110か国で5000を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。swissotel.com| all.accor.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/31-16:16)