株式会社アイフリークモバイル(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:上原 彩美、以下 当社)は、e-SportsプロプレイヤーaMSa選手とスポンサー契約を締結したことをお知らせ致します。



aMSa選手は、2014年から企業のスポンサードを受け、現在に至るまで第一線で活躍し続けているe-Sportsプロプレイヤーです。2022年からはカナダへ拠点を移し、数々の大会で優勝を果たすなど、長きに渡って多くのファンを魅了し続けています。

当社では、「誰かをhappyにすることで、自分もhappyになる」という基本方針の元、当社に関わる全ての方々がhappyになれる世界を実現していくため、事業活動を行っております。当該活動の中の一つとして、ゲームに関するSESやe-Sports関連サービスを始めとするゲーム関連事業を展開しておりますが、当社の掲げる基本方針を体現しているaMSa選手を支援することが、happyな世界の実現に繋がっていくと考え、この度スポンサー契約の締結に至りました。



■ゲームで日常にわくわくを提供する株式会社I-FREEK GAMES(※)

代表取締役社長 島田英明 からのメッセージ

この度は、aMSa選手とスポンサー契約を締結させて頂きましたこと、心より嬉しく思っております。

当社では、ゲーム作りをしたい人を応援しているだけでなく、e-Sportsの世界で活躍してきた人達へのセカンドキャリアも応援しております。aMSa選手を通して当社の基本方針を伝えられると同時に、個人としてもaMSa選手を応援していきたいと思っております。

(※)2023年5月に設立予定の当社子会社です。



■e-Sportsプロプレイヤー aMSa選手 からのメッセージ

この度、株式会社アイフリークモバイル様とスポンサー契約を締結させていただくこととなりました。心より御礼申し上げます。 私は株式会社アイフリークモバイル様の「コンテンツを通じて笑顔と幸せを世界中に届ける」というグループミッションの実現に向けて、9年間のプロプレイヤーとしての活動経験を活かし、お力になれるよう取り組んでまいります。 株式会社アイフリークモバイル様と共にゲームの持つ可能性を広げられるよう、尽力いたします。



■aMSa選手 プロフィール



名前 aMSa(アムサ)

生年月日 1991年10月27日

年齢 31歳

出身地 兵庫県

プロデビュー 2014年



経歴

2014年 e-Sportsプロプレイヤーとなる

2016年 国内大会KSB 2016優勝

2022年 活動拠点を日本からカナダへ移す

THE BIG HOUSE 10でメジャー大会初優勝

日本人初の世界ランク2位となる

2023年 The New York Game Awards 2023にて

The Best E-sport Player of the Year に選出









【株式会社アイフリークモバイル 会社概要】 会社名 株式会社アイフリークモバイル (東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード:3845) 代表者 代表取締役社長 上原 彩美 (うえはら あやみ) 設立 2000年6月 本社 東京都新宿区新宿二丁目1番11号 御苑スカイビル10階 事業内容 コミュニケーションコンテンツ事業、ファミリーコンテンツ事業 コンテンツクリエイターサービス事業、IP事業 URL https://www.i-freek.co.jp/ (コーポレートサイト) 【本プレスリリースに関する報道機関の方からのお問い合わせ】 株式会社アイフリークモバイル 広報担当 電話: 03-6274-8901 Fax: 03-6274-8902 メールアドレス: group-pr@i-freek.co.jp ※本リリースに記載の事項は発表日時点での最新情報となります。 ※メールでのご連絡は株式会社アイフリークモバイルお問い合わせフォーム (https://www.i-freek.co.jp/contact)内「当社全般に関するお問い合わせ」よりご連絡下さい。 ※各社の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。



