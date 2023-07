[株式会社クリーマ]

<10周年・特別企画>クリエイターによる個性派“風鈴”150点が並ぶ展示や「5万人で作る打ち上げ花火」/新コーナー「クラフト酒」「グリーン・フラワー」から、初となるコンシェルジュサービスまで一挙公開



日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema(クリーマ)」を運営する株式会社クリーマ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎、以下クリーマ)は、2023年7月22日(土)・23日(日)の2日間に渡り、東京ビッグサイトにて開催する「ハンドメイドインジャパンフェス2023(HMJ)」の出展クリエイターやワークショップ、10周年の特別企画など、注目コンテンツを一挙公開しました。

・公式HP:https://hmj-fes.jp/ ・プロモーションVTR:https://youtu.be/ddMghbIzgPQ







【新登場】 マーケットに「クラフト酒」「グリーン・フラワー」コーナーが登場し、専任スタッフが案内するコンシェルジュサービスもスタート





会場内は、全国3,000名のクリエイターによる小さなお店が立ち並ぶマーケットやワークショップが集まる「クリエイターエリア」、8組の注目アーティストによるライブステージが展開される「ミュージック&プレイエリア」、日本各地から選りすぐりの手作りフードが集まる「フード&カフェエリア」に分かれ、五感でクリエイティビティを体感できるコンテンツが勢ぞろいします。



マーケットには、アクセサリーやバッグをはじめとするファッションアイテムやインテリア、キッチン、アート、器など、日本各地のクリエイターによる小さなお店がずらり。初登場となる「クラフト酒」コーナーでは、素材や製法にこだわった日本酒やワイン、ビール、焼酎など、あらゆるジャンルのお酒とおつまみが並び、一部試飲食をお楽しみいただけるほか、「グリーン・フラワー」コーナーでは観葉植物や多肉植物の寄せ植え、苔玉やリースに、ボタニカルパネルやテラリウム、一輪挿しなどの花器まで、多種多様なアイテムがそろいます。ワークショップでは、苔のテラリウムやレザー小物づくり、金継ぎや伝統工芸のつまみ細工に染色まで、人気クリエイターによる60種のものづくりが楽しめます。

さらに今回、コンシェルジュサービスもスタート。クリエイターと作品を熟知した専任スタッフが、希望に合わせてクリエイターを紹介するサービスで、より充実したイベント体験を提供します。



【10周年・特別企画】 クリエイターによる個性派“風鈴”150点がお出迎え。来場者参加型フリーワークショップも開催





10年目を迎える今回の開催テーマは「BIG LOVE」。これまでHMJに関わってくださったすべての皆さま、ともにカルチャーを育み、歩んできてくださった皆さまへ、心からの感謝とリスペクトの思いをお届けする2日間にしたい…そんな気持ちをテーマに込めています。当日は様々な10周年企画を実施。特別展示企画では、クリエイターがHMJにむけて制作したクリエイティビティあふれる“風鈴”150点が並び、来場者をお迎えします。また、来場者参加型で楽しむ「打ち上げ花火」のフリーワークショップでは、全長10mの壁に5万人で火花の絵をコラージュし、大きな花火で会場を彩ります。



「ハンドメイドインジャパンフェス(HMJ)」とは









全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する"日本最大級・クリエイターの祭典"。この夏10周年を迎える本イベントは、日本ならではのクリエイティビティと手づくりの精度が合わさったものを、日本発のクリエイティブカルチャー「HandMade In Japan」として国内外に向けて発信することで、ものづくりに情熱をかたむけるクリエイターを応援しています。



「ハンドメイドインジャパンフェス」注目コンテンツ(抜粋)





■ 個性あふれるお店が並ぶ「マーケット」。出展クリエイター一覧を公開

ファッション・インテリア・アート・手工芸品などのオリジナル作品を販売する「マーケット」には、全国3,000名のクリエイターの個性あふれる小さなお店が立ち並びます。

普段なかなか会えない作り手と、直接会話をしながらショッピングが楽しめるのもHMJの醍醐味。バッグや靴、時計など、会場でカスタムオーダーが可能なクリエイターも多数出展。HMJ限定アイテムや新作も登場します。



[出展クリエイター 一覧] https://hmj-fes.jp/ichiran





足を計測し、デザインや生地を選べる完全オーダーメイドの革靴

クスノキシューズ by Yusuke Omori https://hmj-fes.jp/ichiran/24400





“差し色にする白と透明”をコンセプトに、パーツから一つひとつ作られている樹脂アクセサリー

ranu https://hmj-fes.jp/ichiran/23687



■【新コーナー】 「クラフト酒」「グリーン・フラワー」

以前からリクエストの多かった「クラフト酒」「グリーン・フラワー」コーナーが初登場します。

「クラフト酒」は、素材や製法にこだわった日本酒やワイン、ビール、焼酎など、全国各地で作られた個性あふれるクラフト酒とおつまみが並び、一部試飲食も楽しめます。

「グリーン・フラワー」は、観葉植物や多肉植物の寄せ植え、苔玉やドライフラワーのリースに、壁掛けやテラリウム、一輪挿しなどの花器まで、インテリアにもギフトにもぴったりな作品がそろいます。





岩手県で作られるワイン

スリーピークス https://hmj-fes.jp/ichiran/23758





アロマストーンにもなる花器に植えられた多肉植物のオブジェ

Humming Bird https://hmj-fes.jp/ichiran/24827



■大人から子どもまで楽しめる、60種のワークショップも予約受付スタート!

染色やレザークラフト体験、リース・テラリウム作りなど、伝統工芸士や人気クリエイターによる約60種の作品づくりを体験できる「ワークショップ」。ものづくりの思い出とともに、世界に一つだけの自分だけのお気に入りの作品を持ち帰ることができます。本格的なものづくり体験は、大人はもちろん、子どもも挑戦できるものもあるので、夏休みの自由研究にもおすすめです。一部ワークショップは本日より予約受付をスタートします。

[ワークショップ一覧] https://hmj-fes.jp/timetable







・注染手ぬぐい染め体験/てぬクリ工房 https://hmj-fes.jp/ichiran/24716

伝統的な染めの技法を体験しながら、自分だけのオリジナル手ぬぐい作り。





・サッカーボールをアップサイクルするキーホルダー作り/SKLO https://hmj-fes.jp/ichiran/24446

使えなくなったサッカーボールから切り出されたパーツを組み合わせて作る、SDGsも学べるワークショップ。



■迫力のパフォーマンス!8組の注目アーティストのライブステージを体感





全国から集まる注目アーティストのライブステージが展開される「ミュージック&プレイエリア」には、TENDRE、奇妙礼太郎、NakamuraEmi、D.W.ニコルズ、Qnel、離婚伝説、GOOD BYE APRILが出演します。また初開催以来、夏のHMJを毎回盛り上げてきた文化系プロレス団体DDTプロレスリングは、会場をリングに見立てた路上プロレスを展開し、熱気で包みます。



[タイムテーブル] https://hmj-fes.jp/timetable-music



■素材にも作り方にもこだわった、60店舗の手作りフード

日本各地から選りすぐりのお菓子やパンなどの手作りフードに加え、厳選されたロースターコーヒーや紅茶、調味料まで、60店舗が勢ぞろい。食においても作り手と買い手をつなぐ空間をお届けします。





ドイツで修行したパン職人の、かわいくておいしいパン

まきパン https://hmj-fes.jp/ichiran/23836





自家焙煎の珈琲にハーブがブレンドされた新感覚の「ハーバルコーヒー」

Floweree / CUE.COFFEE https://hmj-fes.jp/ichiran/24736



「ハンドメイドインジャパンフェス」10周年特別企画





■「5万人で作る打ち上げ花火」や、クリエイターによる個性派“風鈴”150点がずらり





今回のHMJのために制作された作品が集まる特別展示企画では、開催テーマ「BIG LOVE」にちなみ「LOVE」を込めた、クリエイターによるクリエイティビティあふれる「風鈴」150点がずらりと並びます。



また、来場者全員が参加できるフリー(無料)ワークショップも実施します。

「5万人で作る打ち上げ花火」では、10mの巨大パネルに描かれた青空に、一人ひとりが火花をコラージュして大きな打ち上げ花火を作ります。



■【新サービス】 HMJをさらに深く楽しめる、コンシェルジュ が登場





HMJでは初となるコンシェルジュサービスが登場。本イベントをさらに深く楽しめるよう、知識豊富な専任のスタッフがご案内するサービスです。

3,000名もの出展クリエイターの中から、来場者の要望に合わせ、アクセサリーや器などの素材別や、オーダーメイドに対応している方など、会場を回らないと分からないことから、HMJの楽しみ方まで、クリエイターや作品を熟知したスタッフがレクチャーし、より充実したイベント体験を提供します。



受付時間:11:00~17:00 (当日受付)

場所:イベント会場内アトリウム

料金:無料



イベント概要





名称: HandMade In Japan Fes’ 2023 (ハンドメイドインジャパンフェス2023)

日時: 2023年 7月22日(土)・23日(日)11:00~19:00

会場: 東京ビッグサイト西1・2ホール



入場料:

前売券 1日券:1,300円/両日券:2,000円

当日券 1日券:1,500円/両日券:2,500円 * 税込。小学生以下、無料



チケット購入方法:

ローソンチケット :【Lコード:31647】 https://l-tike.com/event/mevent/?mid=636221

セブンチケット :【セブンコード:100-764】 http://7ticket.jp/s/100764

e+(イープラス) :https://eplus.jp/sf/detail/3851470001-P0030001

KKday :https://www.kkday.com/ja/product/129758



公式HP: https://hmj-fes.jp



公式アカウント:

Instagram:https://www.instagram.com/handmadeinjapanfes/

Twitter:https://twitter.com/hmj_fes

Facebook:https://www.facebook.com/HandmadeInJapan



主催: 日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema(クリーマ)」

後援: J-WAVE、TOKYO FM



Creema(クリーマ)とは





Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと、生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在、約25万人のクリエイターによる1,600万点以上のオリジナル作品が出品され、その流通総額は約170億円となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス(※)へと成長を続け、市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「ハンドメイドインジャパンフェス < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

※国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額(取扱総額)および売上金額・2022年4月~2023年3月・当社調べ

会社概要





商号:株式会社クリーマ

住所:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7-8F

代表:代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金:1,079百万円 (資本準備金を含む・2023年2月末時点)

社員数:105名 (2023年2月末時点)



事業:クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス:Creema

・イベント:ハンドメイドインジャパンフェス(東京ビッグサイト)、Creema YAMABIKO FES(御殿場・遊RUNパーク玉穂) 等

・動画レッスンプラットフォーム:FANTIST

・クラウドファンディング:Creema SPRINGS

・アライアンス:地方創生、PR支援サービス等



