世界三大通信社の一つAFP通信のスポーツ記事で英語を楽しく学ぶことが可能になりました。



株式会社ポリグロッツ(本社:東京都新宿区、代表取締役:山口隼也)は、授業の中でリアルな英語が学べる「 レシピー for School 」のアップデート版をリリースしたことをお知らせいたします。アップデート版では、世界三大通信社の一つAFP通信よりスポーツ記事の取得が可能となりました。







レシピー for School とは





レシピー for School は、生徒の自学自走を促し、先生の課題を解決することを目的とした全く新しいAI英語学習サービスです。生徒には、AIカリキュラムで個別最適化した学習を提供することで自立した学習者を育て、先生にはAIによる課題作成機能スマートアサイメントが全く新しい授業を提案します。

レシピー for School では、多くの先生が課題感を抱いている『 授業の課題作成の工数を削減 』『 リアルな英語での授業 』をサポートすることが可能です。



サービス詳細はこちら

https://business.polyglots.net/school/



正式版リリースのプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000010773.html



AFP通信のスポーツ記事とは







AFP通信は、サッカーや野球といったメジャースポーツからテニス、卓球、体操、ラグビー、オートバイに至るまでの様々な種類のスポーツの記事も配信しています。

世界のスポーツの中でも日本に関連した記事を優先的に取得しておりますので、英語に苦手意識を持っている生徒でも興味が湧く内容かと思います!





















スマートアサインメントでの活用イメージ





カテゴリでスポーツをクリックして頂くとAFP通信の記事が確認できます。スポーツの最新の話題から課題作成ができるようになりましたので、ぜひご活用ください。





実際にサービスをご利用いただける無料トライアル導入をご用意しております。

「 レシピー for School 」デモ・お申し込み・お問い合わせはこちら

https://www.polyglots.net/contact/contact-school/



株式会社ポリグロッツとは







「 言語の壁を超え世界で活躍する日本人を増やす 」事をミッションに、テクノロジーと人の両面から語学学習に取り組んでいます。サービスコンセンプトの「 "好き"を"学びに" 」とは、楽しみながら英語を学び、気づけばそれが習慣化している状態の事です。人はそれぞれ自分の興味に基づいた情報収集ならば続けられます。

https://www.polyglots.net/





レシピーは英語が趣味になるアプリです。世界中の英語ニュースを使って情報収集するように学習が可能です。

レシピー最大の特徴は「AIが英語学習者にピッタリの学習カリキュラムを作成」してくれます。この機能の事をレシピーでは「マイレシピ」と呼んでいます。マイレシピでは、英語学習者の「スマホ」と「スキマ時間」を利用して、「最短で最高の成果」を実現することが可能です。

App Store : https://itunes.apple.com/jp/app/ying-yuridinguapuripolyglots/id877494771

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja



